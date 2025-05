Raumfahrt: Bär fordert mehr deutsches Engagement bei der Esa

Die neue Raumfahrt-Bundesministerin Dorothee Bär (CSU) will Deutschlands Engagement bei der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) ausweiten und Europa unabhängiger in der Raumfahrt machen. "Wir müssen unseren deutschen Anteil an der Esa erhöhen", sagte sie am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Man werde jetzt bei den Verhandlungen über den Bundeshaushalt sehen, wie das genau aussehen könne.