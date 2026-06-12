SpaceX: Astronaut Maurer erklärt "Erfolgsrezept" der Musk-Firma

Musk-Firma feiert Rekord-Börsengang:Astronaut Maurer erklärt das "Erfolgsrezept" von SpaceX
SpaceX hat beim Börsengang einen neuen Rekord aufgestellt. Astronaut Matthias Maurer erklärt die Gründe für den Erfolg - und mahnt, Europa dürfe den Anschluss nicht verlieren.
Elon Musk schreibt Geschichte: Der Chef von SpaceX feiert mit seinem Raumfahrtunternehmen heute den größten Börsengang jemals. Doch was macht den Konzern eigentlich so wertvoll und erfolgreich? Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer erklärt im heute journal das "Erfolgsrezept" von SpaceX - und zeigt, was Europa von Musk lernen sollte.
Das gesamte Interview mit Matthias Maurer können Sie oben im Video anschauen oder hier in Auszügen lesen.
Das sagt Maurer zu der Frage, ...
... was SpaceX so erfolgreich macht
Maurer lobt SpaceX als "sehr visionär". Er selbst war vor rund fünf Jahren mit einer SpaceX-Rakete im All und gerät ins Schwärmen: "Die Kapsel ist halt hochmodern, ist ganz neu entwickelt, sehr effizient und zielstrebig." Es werde kein "alter Ballast mitgeschleppt", sondern immer etwas Neues angegangen.
Bereits vor knapp 25 Jahren habe der Konzern, damals noch ein Start-up, "diese große Idee" gehabt, Raketen wiederzuverwenden. Diese sollten nicht nur ein einziges Mal ins All geschickt werden, sondern auch wieder landen können. "Dadurch wird man deutlich rentabler", so Maurer. Außerdem habe SpaceX mittlerweile "das Startbusiness eigentlich fast schon als Monopol in der Hand". Zudem gehöre mehr als die Hälfte aller aktiven Satelliten im All der Musk-Firma - auch das sei eine Monopolstellung.
Aktuelle Visionen seien unter anderem der Aufbau von Datenzentren im All sowie eine ganz neue Rakete, die viel größer als bisherige Raketen werden soll und somit auch "viel mehr ins All bringen" könne. "Und das noch kombiniert mit Künstlicher Intelligenz - ich glaube, das ist das Erfolgsrezept", sagt der Astronaut.
... wie realistisch Musks Mars-Visionen sind
Elon Musk hat schriftlich festhalten lassen, dass ihm ein Bonus zusteht, falls SpaceX tatsächlich eine Kolonie auf dem Mars mit einer Million Einwohnern errichtet. Maurer urteilt: "Ich glaube, da steckt sehr viel PR-Strategie dahinter." Musk sage schon seit vielen Jahren: In fünf Jahren, zehn Jahren fliegen wir zum Mars.
... welche Gefahren der Erfolg von SpaceX birgt
Gerade die Monopolstellung im Bereich der Satelliten birgt aus Maurers Sicht konkrete Gefahren. "Das haben wir im Ukraine-Krieg gesehen, wenn da jemand entscheidet: Ich möchte, dass das eine Land keine Verbindung mehr hat. Man kann ja die Verbindung abstellen und ist dadurch sogar kriegsentscheidend."
... wie die europäische Raumfahrt konkurrenzfähig bleiben kann
Europa habe noch keine eigene Satellitenverbindung aufgebaut, die vergleichbar wäre mit dem Starlink-System von SpaceX. Daran werde gearbeitet, betont Maurer, man habe allerdings "Boden verloren". Auch beim Zugang zum All müsse Europa stark nachholen. "Insgesamt möchte man als Staat nicht abhängig sein von einem anderen Staat und noch weniger von einer Einzelperson", sagt er.
Derzeit sei die europäische "Ariane"-Rakete teurer als die Konkurrenz von SpaceX, was den Wettbewerb "sehr schwer" mache.
Maurer hebt aber auch die Qualitäten der europäischen Raumfahrtindustrie hervor: "Wir sind Weltspitze im Bereich der Satelliten für die Erdbeobachtungen und im Bereich der Navigation." Es gelte nun, in Raumfahrt und Künstliche Intelligenz zu investieren - länderübergreifend und nicht in Abhängigkeit von politischen Wahlen, "sondern wir müssen dann auch in Zehnjahresschritten denken und ordentlich investieren", sagt er.
Doch ein Vergleich, den Maurer zieht, veranschaulicht das Ungleichgewicht deutlich: "Er [Musk] hat heute durch den Börsengang [...] wahrscheinlich so viel Geld eingenommen wie die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, in 300 Jahren als Budget erhalten wird."
Das Interview im heute journal führte Christian Sievers. Zusammengefasst hat es Torben Heine.
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