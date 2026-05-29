Rakete von Blue Origin explodiert bei Test - großer Feuerball

Wenige Tage vor dem geplanten Start ist eine Rakete von Blue Origin bei einem Test explodiert. Mitarbeiter des Unternehmens von Amazon-Gründer Jeff Bezos wurden nicht verletzt.

Bei einem Test auf der Startrampe ist die Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin explodiert. Der Konzern gehört dem US-Milliardär Jeff Bezos. Das gesamte Personal sei in Sicherheit gewesen. 29.05.2026 | 0:18 min

Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist vor einem geplanten Start explodiert.

Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida war in einem Livestream eine große Explosion samt riesigem Feuerball zu sehen. Bei dem Test habe es eine "Unregelmäßigkeit" gegeben, teilte Blue Origin auf der Plattform X mit. "Es werden keine Mitarbeiter vermisst. Sobald wir mehr wissen, werden wir die Informationen weitergeben."

X-Post von Blue Origin Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bezos: Ursachenforschung läuft

Milliardär Bezos schrieb auf X, die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks liefen bereits.

Sehr harter Tag, aber wir werden wieder aufbauen, was auch immer wieder aufgebaut werden muss, und wir werden wieder fliegen. Es lohnt sich. „ Jeff Bezos, Blue-Origin-Gründer

Bei dem Test vor dem geplanten vierten Start der "New Glenn" sollten die Triebwerke gezündet werden, die Rakete aber am Boden bleiben. Der Start war Medienberichten zufolge ursprünglich frühestens in der kommenden Woche geplant gewesen. Die Rakete sollte 48 Satelliten für das Satelliten-Internetsystem von Amazon ins All bringen.

Zu einem Kurztrip ins All mit der Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos waren im Dezember auch zwei Deutsche an Bord. Darunter war eine Frau mit einer Querschnittslähmung. 18.12.2025 | 1:41 min

Elon Musk kommentiert: "Äußerst bedauerlich"

Mit der "New Glenn" will Blue Origin dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert. Die Explosion ist dabei ein großer Rückschlag. "Äußerst bedauerlich", kommentierte Konkurrent Musk auf der Plattform X ein Video der Explosion.

Raketen sind schwierig. „ Elon Musk, SpaceX-Gründer

Mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX kündigt Elon Musk einen der wohl größten Börsengänge der Geschichte an. Davon verspreche sich Musk "frisches Geld", sagt ZDF-Expertin Sina Mainitz. 21.05.2026 | 1:24 min

Nasa unterstützt Untersuchung

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa werde eine Untersuchung des Vorfalls unterstützen und dann über mögliche Auswirkungen auf eigene Programme informieren, schrieb Nasa-Chef Jared Isaacman auf X. Die Nasa arbeitet bei ihrem Mond-Programm mit Blue Origin zusammen.

Isaacmans X-Post Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die "New Glenn"-Rakete - benannt nach John Glenn (1921-2016), dem ersten Amerikaner, der die Erde in einem Raumschiff umkreiste - hatte es beim Erstflug im Januar 2025 direkt ins All geschafft.

Beim zweiten Flug rund zehn Monate später hatte die Rakete zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Auch der dritte Start im April hatte geklappt, allerdings war danach ein Satellit in eine falsche Umlaufbahn abgesetzt worden.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa