"Artemis 2" verlor zeitweise Kontakt zur Nasa - wie geplant

Rund 40 Minuten schwebte die "Artemis 2"-Crew ohne Signal zur Nasa hinter dem Mond. Die vier Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.

Bei "Artemis 2" wollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Astronauten den Mond ansteuern. Sie werden mehr als eine Million Kilometer fliegen. Das Video zeigt die Route in 3D. 31.03.2026 | 0:47 min

Für 40 Minuten waren sie allein im großen Nichts: Als die Astronauten die von der Erde abgewandte Seite des Mondes umflogen, brach der Kontakt zur Nasa ab. Die Weltraumbehörde hatte zuvor mit dem Abbruch des Signals gerechnet. Nach Wiederherstellung der Verbindung sagte Astronautin Christina Koch:

Wir werden uns immer für die Erde entscheiden, wir werden uns immer füreinander entscheiden. „ Christina Koch, Astronautin

Die Umrundung des Mondes gilt als der Höhepunkt der Mission. Dabei ist die Crew weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor. 06.04.2026 | 0:33 min

"Artemis 2"-Crew kommt Mond am nächsten

Die Crew der "Artemis 2" ist so nah am Mond vorbeigeflogen wie zu keinem anderen Zeitpunkt während ihrer Mission. Die vier Astronauten in der "Orion"-Kapsel näherten sich dem Erdtrabanten auf rund 6.545 Kilometer, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Eine Landung war bei dieser Mission nicht geplant.

Auf ihrer Reise hatten die vier Astronauten der Mondmission schon einen Rekord aufgestellt: Sie entfernten sich mit 406.778 Kilometern so weit von der Erde wie noch nie ein Mensch zuvor. Den bisherigen Rekord von 400.171 Kilometern Entfernung zur Erde hatte die "Apollo 13"-Mission im Jahr 1970 aufgestellt.

Eine Mondlandung ist auf dieser Mission nicht geplant - die Nasa strebt eine erneute Landung erst für das Jahr 2028 an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet. Danach wurde das kostspielige Programm eingestellt. Auch China plant für 2030 eine Mondlandung.

Schon vor der Umrundung bot sich der Crew ein spektakulärer Blick. 05.04.2026 | 1:37 min

Crew benennt Mondkrater nach verstorbener Frau

Während ihres Fluges benannten die vier Astronauten einen zuvor namenlosen Mondkrater nach der Ehefrau ihres Kommandanten Reid Wiseman. Der Krater - ein "heller Punkt auf dem Mond" - solle von nun an Carroll-Krater heißen, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen mit tränenerstickter Stimme aus der "Orion"-Kapsel.

Damit solle an die 2020 im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorbene Ehefrau des "Artemis 2"-Kommandanten Reid Wiseman erinnert werden.

Artemis 2: Rückflug mithilfe der Schwerkraft

Die vier Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und sollen nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

Auf dem Weg zum Mond hat die Crew der Nasa-Mission "Artemis 2" erste Bilder der Erde geschickt. Die vier Astronauten haben bereits die Hälfte der Strecke zum Mond hinter sich. 04.04.2026 | 0:19 min

Der Rückflug erfolgt über eine sogenannte freie Rückkehrbahn. Dabei wird das Raumschiff allein durch die Mondschwerkraft und ohne zusätzlichen Antrieb wieder auf Kurs zur Erde gebracht.

Quelle: dpa, AFP, Reuters