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Panorama
Kriminalität

Brasilien: Spürhund findet Lager mit fast 50 Tonnen Marihuana

Rekordfund von 48 Tonnen:Brasilien: Polizeihund erschnüffelt riesiges Marihuana-Lager

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Bei einem Einsatz in Rio de Janeiro hat ein Spürhund der Polizei Marihuana-Lager entdeckt. Mit etwa 48 Tonnen ist es laut Behörden der bisher größte Drogenfund in Brasilien.

Dieses von der Militärpolizei von Rio de Janeiro zur Verfügung gestellte Bild zeigt Waffen und Marihuana, die in der Millionenmetropole Rio de Janeiro sichergestellt wurden.

Die Polizei hat in Rio de Janeiro 48 Tonnen Marihuana sichergestellt. Entdeckt wurden die Drogen von einem Spürhund.

09.04.2026 | 0:15 min

Fast 50 Tonnen Marihuana hat die Polizei in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sichergestellt und damit nach eigenen Angaben den größten Drogenfund in der Geschichte Brasiliens gemacht. "Beeindruckend, eine historische Beschlagnahmung, die größte Brasiliens", sagte der Kommandeur der Hundestaffel der Militärpolizei, Oberstleutnant Luciano Pedro, dem Nachrichtenportal "G1".

Spürhund findet Drogen zufällig

Rund 48 Tonnen der Droge wurden demnach auf der Dachfläche eines verlassenen Baus im Complexo da Maré entdeckt, einem Verbund mehrerer Favelas im Norden der Stadt. Das Versteck sei mit Hilfe eines Spürhundes entdeckt worden, der die Drogen zufällig bei einem regulären Einsatz gegen eine kriminelle Gruppe erschnüffelte. 

Mexikanische Polizisten.

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All das war nur dem Hund zu verdanken.

Luciano Pedro, Kommandeur der Hundestaffel der Militärpolizei

"Sie sind genau dafür trainiert, in jeder Umgebung diese Geruchspartikel der Droge zu erkennen und die Streife zu alarmieren", sagte Pedro.

Mann zündet sich Cannabis-Zigarette an

Nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland blieb der befürchtete Anstieg des Konsums aus.

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Drogen im Wert von über acht Millionen Euro

Der Drogenfund wird von der Polizei auf einen Wert von umgerechnet etwa 8,4 Millionen Euro geschätzt. Die Entdeckung und Sicherstellung bedeute einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust für die organisierte Kriminalität, hieß es.

An der Operation waren mehr als 250 Beamte beteiligt. Der Abtransport der Drogen dauerte rund fünf Stunden und erforderte mehrere Lastwagen. Neben Marihuana stellten die Einsatzkräfte auch Gewehre, Pistolen und gestohlene Fahrzeuge sicher. Während des Einsatzes gerieten die Polizisten in eine Schießerei - einer der mutmaßlichen Schützen wurde festgenommen.

Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Im vergangenen Oktober eskalierte in Rio de Janeiro eine Razzia gegen Drogengangs. Dutzende Menschen kamen ums Leben.

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Große Lagerfunde sonst selten

Brasilien gilt als einer der größten Konsummärkte für Cannabis in Südamerika. Ein erheblicher Teil der Ware stammt aus dem Nachbarland Paraguay und wird über Landrouten eingeschmuggelt.

Kriminelle Gruppen organisieren den Handel meist dezentral, wodurch große Lagerfunde vergleichsweise selten sind. Die bisherige Rekordmenge an Drogen wurde mit 36,5 Tonnen 2021 im Bundesstaat Mato Grosso do Sul sichergestellt.

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete die ZDFheuteXpress am 09.04.2026 ab 09.00 Uhr.
Themen
BrasilienHundeCannabis

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