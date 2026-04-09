Brasilien: Spürhund findet Lager mit fast 50 Tonnen Marihuana

Rekordfund von 48 Tonnen:Brasilien: Polizeihund erschnüffelt riesiges Marihuana-Lager
Bei einem Einsatz in Rio de Janeiro hat ein Spürhund der Polizei Marihuana-Lager entdeckt. Mit etwa 48 Tonnen ist es laut Behörden der bisher größte Drogenfund in Brasilien.
Fast 50 Tonnen Marihuana hat die Polizei in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sichergestellt und damit nach eigenen Angaben den größten Drogenfund in der Geschichte Brasiliens gemacht. "Beeindruckend, eine historische Beschlagnahmung, die größte Brasiliens", sagte der Kommandeur der Hundestaffel der Militärpolizei, Oberstleutnant Luciano Pedro, dem Nachrichtenportal "G1".
Spürhund findet Drogen zufällig
Rund 48 Tonnen der Droge wurden demnach auf der Dachfläche eines verlassenen Baus im Complexo da Maré entdeckt, einem Verbund mehrerer Favelas im Norden der Stadt. Das Versteck sei mit Hilfe eines Spürhundes entdeckt worden, der die Drogen zufällig bei einem regulären Einsatz gegen eine kriminelle Gruppe erschnüffelte.
Hund "Hulk" wurde nach Polizeiangaben unter einem Wassertank fündig. Beamte entdeckten dort einen Bunker, in dem die Drogen versteckt waren.
"Sie sind genau dafür trainiert, in jeder Umgebung diese Geruchspartikel der Droge zu erkennen und die Streife zu alarmieren", sagte Pedro.
Drogen im Wert von über acht Millionen Euro
Der Drogenfund wird von der Polizei auf einen Wert von umgerechnet etwa 8,4 Millionen Euro geschätzt. Die Entdeckung und Sicherstellung bedeute einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust für die organisierte Kriminalität, hieß es.
An der Operation waren mehr als 250 Beamte beteiligt. Der Abtransport der Drogen dauerte rund fünf Stunden und erforderte mehrere Lastwagen. Neben Marihuana stellten die Einsatzkräfte auch Gewehre, Pistolen und gestohlene Fahrzeuge sicher. Während des Einsatzes gerieten die Polizisten in eine Schießerei - einer der mutmaßlichen Schützen wurde festgenommen.
Große Lagerfunde sonst selten
Brasilien gilt als einer der größten Konsummärkte für Cannabis in Südamerika. Ein erheblicher Teil der Ware stammt aus dem Nachbarland Paraguay und wird über Landrouten eingeschmuggelt.
Kriminelle Gruppen organisieren den Handel meist dezentral, wodurch große Lagerfunde vergleichsweise selten sind. Die bisherige Rekordmenge an Drogen wurde mit 36,5 Tonnen 2021 im Bundesstaat Mato Grosso do Sul sichergestellt.
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