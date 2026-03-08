Trump ruft Lateinamerika zu Einsatz gegen Drogenkartelle auf

Appell an Staaten Lateinamerikas:Trump ruft zu Militäreinsätzen gegen Drogenkartelle auf
Donald Trump hat Drogenkartellen den Kampf angesagt - und ruft auch die Staaten Lateinamerikas auf, mit militärischer Stärke gegen die Kartelle vorzugehen.
US-Präsident Donald Trump hat die Staaten Lateinamerikas aufgerufen, militärische Stärke gegen das "Krebsgeschwür" der Drogenkartelle einzusetzen und ihnen die Unterstützung der USA angeboten. Trump sagte am Samstag bei einem Treffen mit Staatschefs verbündeter lateinamerikanischer Länder in der Nähe von Miami:
"Wir werden Raketen einsetzen. Sie wollen, dass wir Raketen einsetzen? Die sind extrem präzise", fügte Trump hinzu. "'Piu', direkt ins Wohnzimmer. Das ist das Ende dieses Kartellmitglieds", sagte Trump an die Teilnehmer des Treffens gerichtet, unter ihnen der argentinische Präsident Javier Milei und die Staatschefs Ecuadors und El Salvadors, Daniel Noboa und Nayib Bukele.
Zuvor entlassene Heimatschutzministerin soll Sonderbeauftragte für die Initiative werden
Die Zusammenkunft in Trumps Golfclub Doral war das Gründungstreffen der Initiative "The Shield of the Americas" (etwa: Schild Amerikas). Die Koalition aus 17 Teilnehmerstaaten verpflichtet sich nach Angaben des Weißen Hauses zu einer Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Drogenkartelle und gegen Sicherheitsbedrohungen in der Region.
Zur Sonderbeauftragten für die Initiative hat Trump die Republikanerin Kristi Noem ernannt, die er am Donnerstag als Heimatschutzministerin entlassen hatte.
"Wir wollen nicht, dass sie sich ausbreiten", sagte Trump mit Blick auf die Drogenkartelle, die er mit einem Krebsgeschwür verglich. "Der einzige Weg, diese Feinde zu besiegen, ist die Entfesselung der Macht unserer Streitkräfte. Wir müssen unsere Armee einsetzen", sagte der US-Präsident. Ecuadors Präsident Noboa schrieb im Anschluss an das Treffen in einem Onlinedienst:
Ecuador ist in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel geworden.
Trump droht Kuba
Neben dem Kampf gegen die Drogenbanden war auch Kuba Thema des Gipfels. Trump stellte erneut ein baldiges Ende der kommunistischen Regierung in Havanna in Aussicht.
Der US-Präsident kündigte "große Veränderungen" in dem Inselstaat an. "Sie haben kein Geld, sie haben kein Öl. Sie haben eine schlechte Philosophie, sie haben ein schlechtes Regime, das schon seit langer Zeit schlecht ist", fügte er hinzu.
Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-Militäreinsatz hatte Trump wiederholt deutlich gemacht, dass er auch Kuba im Visier habe.
Nach Maduros Sturz ließ der US-Präsident die Öllieferungen Venezuelas an Kuba unterbinden. Staaten, die Erdöl an den Karibikstaat liefern, drohte er mit zusätzlichen US-Zöllen. Die Ölblockade verschärfte die Wirtschaftskrise in dem Karibikstaat.
Mehr zu Drogenkartellen
US-Präsident deutet "Deal" an:Trump: Nach Iran gehen wir Thema Kuba anmit Video0:20
Sicherheitslage in Mexiko im Griff? :Kartellgewalt wirft Schatten auf anstehende Fußball-WMKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video3:09
Offenbar drei Tote:US-Armee meldet weiteren Angriff auf mutmaßliches Drogenbootmit Video0:15
Jalisco Nueva Generación:Brutal und schlagkräftig: Mexikos mächtigstes Drogenkartellmit Video1:29