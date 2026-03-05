Warum Trump Heimatschutzministerin Kristi Noem entlässt

Nach Bekanntwerden der Missstände in der ICE-Behörde muss Heimatschutzministerin Kristi Noem gehen. Warum US-Präsident Trump sie entlässt und was das nun bedeutet.

Im Umfeld von Donald Trump galt sie lange als Aufsteigerin, in den USA als Gesicht seines radikalen Abschiebeprogramms. Damit ist jetzt Schluss. Der US-Präsident entlässt seine Heimatschutzministerin Kristi Noem - nach heftiger Kritik.

Zum 31. März soll sie durch den republikanischen Senator Markwayne Mullin ersetzt werden, wie Trump auf seiner Plattform "Truth Social" schreibt. Für Noem endet damit eine Amtszeit, die kaum länger als ein Jahr dauerte und die von Beginn an polarisierte.

Noem - überzeugte Trump-Unterstützerin

Noem war einst Trumps absolute Wunschkandidatin für den Posten und hatte sich als überzeugte Unterstützerin des Republikaners einen Namen gemacht. Als erste Frau wurde sie 2019 Gouverneurin des ländlich geprägten Bundesstaats South Dakota im Mittleren Westen der USA.

Im Januar 2025, zu Beginn seiner zweiten Amtszeit, belohnte Trump sie mit einem wichtigen Kabinettsposten: der Führung des Heimatschutzministeriums, zuständig für die innere Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Kritik an "Kriegsgebiet"-Aussage

Noch vor ihrer Ernennung zur Ministerin bezeichnete Noem die Situation an der Südgrenze der USA zu Mexiko als "Kriegsgebiet". Dafür wurde sie vor allem von Demokraten, aber auch von Republikanern stark kritisiert.

Als Ministerin leitete sie Trumps Massenabschiebungsprogramm, das unter anderem Razzien, beschleunigte Abschiebeverfahren und Anreize zur freiwilligen Rückkehr vorsieht.

Warum musste Noem abtreten?

US-Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone sieht im Gespräch mit ZDFheute mehrere Gründe für Noems Entlassung:

Sie habe wiederholt gerichtliche Anordnungen missachtet. Zudem habe ihr Besuch in einem berüchtigten Gefängnis in El Salvador für Aufsehen gesorgt, in dem aus den USA Abgeschobene festgehalten worden seien, einige von ihnen nach Fehlern des Heimatschutzministeriums. Noem habe dort ein Outfit getragen, mit dem sie in den Medien als "ICE-Barbie" bezeichnet worden sei. Als schwerwiegendsten Fehler wertet Goldstone jedoch ihre Unterstützung der ICE-Einsatzregeln, die zum Tod mehrerer unschuldiger US-Bürger durch Beamte der Einwanderungsbehörde geführt hätten.

Kurz gesagt, Noem war zu einer großen Belastung für Trump und seine vorrangige Anti-Einwanderungskampagne geworden. Es ist leicht zu verstehen, warum sie ersetzt wurde. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Kritisiert wurde Noem auch nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis durch Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die getöteten US-Bürger hatte sie als "Terroristen im Inland" bezeichnet. Die Vorfälle hatten im Januar zu landesweiten Protesten geführt.

Nach amtlichen Angaben wurden für die Einsätze Tausende Bundesbeamte eingesetzt. Es kam zu Zusammenstößen mit Anwohnern in mehreren Städten.

Bei einer Anhörung im US-Senat hatte Noem eine Entschuldigung für das massive Vorgehen der Einsatzkräfte verweigert und wurde dafür auch von Republikanern kritisiert.

Loyalität Trumps kann schnell kippen

Auch wenn Noems Nachfolger Mullin noch vom Senat bestätigt werden muss: Gemäß einem Bundesgesetz dürfte er bis dahin das Amt als Heimatschutzminister kommissarisch übernehmen. Ein Ende der Massenabschiebungen ist mit ihm als Minister nicht zu erwarten.

Noem wird nicht vollständig aus der Regierung gedrängt, sondern soll künftig eine neue Rolle als Sondergesandte für ein sicherheitspolitisches Projekt namens "Shield of the Americas" übernehmen. Doch ihr Sturz zeigt einmal mehr, wie schnell politische Loyalität in der Trump-Regierung kippen kann.

