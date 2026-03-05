Präsident Trump beruft US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ab

Sie stand seit einiger Zeit in der Kritik - jetzt hat US-Präsident Trump Heimatschutzministerin Kristi Noem abberufen. Nachfolgen soll Senator Markwayne Mullin aus Oklahoma.

Noem soll nach Trumps Angaben Sondergesandte einer neuen Sicherheitsinitiative werden. Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März solle der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Ressort führen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Noem ist damit die erste Ministerin aus der aktuellen US-Regierung, die ihren Hut nehmen muss. Sie soll nun den Posten der Sondergesandten für den "Schild Amerikas", einer neuen Sicherheitsinitiative für die westliche Hemisphäre, übernehmen. Trump dankte Noem für ihren Einsatz.

Mit westlicher Hemisphäre ist zumeist der Doppelkontinent Amerika gemeint. Trump zufolge war Mullin zehn Jahre lang Mitglied des US-Repräsentantenhauses und drei Jahre lang Senator. Der Präsident kündigte an:

Markwayne wird ein hervorragender Heimatschutzminister. „ Donald Trump, US-Präsident

Er solle sich für die Sicherheit an den Grenzen einsetzen und gegen die Kriminalität durch Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung vorgehen.

Noem war Trumps Wunschkandidatin

Noem - einst Trumps Wunschkandidatin für den Posten - war zuvor Gouverneurin von South Dakota und hatte sich vor allem als überzeugte Unterstützerin des Republikaners einen Namen gemacht. Noch vor ihrer Ernennung zur Ministerin bezeichnete sie die Situation an der Südgrenze der USA zu Mexiko als "Kriegsgebiet".

Zeitweise im Gespräch als Trumps Vize, bescherten ihre Memoiren ihr negative Schlagzeilen: Darin beschrieb Noem, wie sie ihre junge Hündin Cricket erschoss, weil diese sich nicht zum Jagdhund eignete. Später erklärte sie, dies zeige ihre Bereitschaft zu harten Entscheidungen.

Die USA haben in internationalen Gewässern erneut einen Öl-Tanker mit Ladung aus Venezuela beschlagnahmt. Das bestätigte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem am Samstag. 21.12.2025 | 0:41 min

Noem war in Bedrängnis geraten

Bei einer Senatsanhörung war die 54-Jährige zuletzt ins Kreuzverhör zu Todesfällen bei Einsätzen der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden gegen Migranten und zu den Taktiken ihres Ministeriums genommen worden. Die teils rabiaten Einsätze hatten zu landesweiten Protesten geführt.

Kritiker werfen der Regierung unter Noem vor, dabei Bürgerrechte zu verletzen. Noch Ende Januar hatte sich Trump demonstrativ dazu hinter Noem gestellt. Nach den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf zwei US-Bürger bei Zusammenstößen mit Anwohnern sagte er:

Ich denke, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat. „ Donald Trump, US-Präsident

In der Folge entbrannte ein Haushaltsstreit über Kurs und Finanzierung der Einwanderungspolitik. Während Republikaner teils noch schärfere Maßnahmen fordern, kritisieren Demokraten die Ausweitung von Befugnissen und verlangen stärkere parlamentarische Kontrolle und Transparenz im Gegenzug für Geldmittel.

Quelle: AFP, Reuters, AP