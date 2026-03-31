Spanische Polizei entdeckt Tunnelsystem zum Drogenschmuggel

Die spanische Polizei hat an der Grenze zu Marokko ein 19 Meter tiefes Tunnelsystem für Drogenschmuggel entdeckt. Bei mehreren Razzien wurden 27 Verdächtige festgenommen.

Unter einem Industriehangar in der spanischen Exklave Ceuta hat die Polizei ein Tunnelsystem zum Schmuggeln von Drogen freigelegt. Aus Marokko wurde die Ware so heimlich über die Grenze gebracht. 31.03.2026 | 0:44 min

Die spanische Polizei hat ein ausgeklügeltes unterirdisches Tunnelsystem zum Drogenschmuggel nach Europa entdeckt. Wie das Innenministerium in Madrid am Dienstag mitteilte, reichte das aus drei Ebenen bestehende Tunnelnetzwerk bis zu 19 Meter tief unter die Erde.

Es verband Marokko mit der spanischen Exklave Ceuta und diente dem illegalen Transport von Haschisch nach Spanien und in weitere europäische Länder. Es handele sich um ein "Labyrinth wie in einem Bergwerk".

Drogen-Tunnel mit Kränen und Flaschenzügen

Die Drogen wurden laut Ministerium wie in einer Mine über auf Schienen gesetzte Loren transportiert. Das Tunnelsystem sei hinter einem "riesigen, schallisolierten Kühlraum" versteckt gewesen, fügte das Ministerium an. Über Pumpen und akustische Isolierung wurde demnach sichergestellt, dass die gesamte Anlage von außen nicht bemerkbar war.

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Das Haschisch sei mittels eines Systems aus Kränen und Flaschenzügen in die Tiefe und wieder nach oben befördert worden. Auf der obersten Ebene habe sich ein Schacht zum Abstieg befunden, auf der zweiten ein Zwischenraum zur Lagerung der Drogenpakete und auf dem untersten Niveau ein gerader Tunnel, der nach Marokko führte.

Spanien hat bedeutende Rolle als Drogenumschlagplatz

Wie das Innenministerium weiter mitteilte, gingen der Entdeckung des Tunnelnetzes mehr als ein Jahr andauernde Ermittlungen der Polizei voraus. Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurden demnach bei Razzien insgesamt 27 Menschen festgenommen und mehr als 17 Tonnen Rauschgift beschlagnahmt. Zudem seien 1,4 Millionen Euro Bargeld und 17 Luxusautos gefunden worden.

Spanien spielt als Umschlagplatz für Drogen eine bedeutende Rolle. Zum einen teilt es als einziger europäischer Staat eine Landgrenze zu Marokko, einem der größten Anbauländer für Cannabis. Zum anderen pflegt Spanien historisch gewachsene Verbindungen zu Ländern in Lateinamerika, in denen große Mengen an Rauschgift hergestellt werden.

Quelle: AFP