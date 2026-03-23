Kino-Erfolg von "Der Astronaut":Gosling über Hüller: "Ein Traum mit ihr zusammenzuarbeiten"
Ryan Gosling spielt in "Der Astronaut" an der Seite von Sandra Hüller. Mit dieser Zusammenarbeit geht für ihn "ein Traum" in Erüllung. Und auch die Kinokassen klingeln.
Seit letztem Donnerstag ist der Film "Der Astronaut- Project Hail Mary" in den deutschen Kinos zu sehen und Ryan Gosling muss darin nichts weniger als die Welt retten. An seiner Seite auf der Leinwand: Sandra Hüller. Aufmerksam wurde er auf sie, als die deutsche Schauspielerin 2024 für den Oscar nominiert war, erzählt er im ZDFheute-Interview.
Gosling ist der Astronaut, Hüller ist die resolute Projektleiterin
Im Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" schickt sie ihn jetzt auf ein Himmelfahrtskommando - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sonne stirbt, das Leben auf der Erde ist bedroht.
Ein Team von Wissenschaftlern wird zusammengetrommelt, um eine Lösung zu finden. Unter ihnen auch ein eher unwahrscheinlicher Kandidat: Schullehrer Ryland Grace, ein begnadeter Biologe und Pädagoge. Diesen Part spielt Ryan Gosling.
Die resolute Projektleiterin Eva Stratt, gespielt von Sandra Hüller, sieht keine andere Option mehr, als den völlig überforderten Lehrer ins All zu schicken.
Ryan Gosling ist der sympathische Antiheld
So findet er sich als Astronaut wider Willen auf einem Raumschiff wieder. Der sympathische Antiheld ist für Ryan Gosling eine Traumrolle.
Den Film "Der Astronaut" mit seiner persönlichen Traumbesetzung Sandra Hüller, habe er übrigens für seine Töchter gemacht: "Dieser Film hat so etwas Hoffnungsvolles an sich", sagt Gosling, "und es ist ein Film darüber, dass wir als Menschen zu Großartigem fähig sind."
Weltweiter Erfolg an den Kinokassen
In Nordamerika setzte sich der Film am ersten Wochenende souverän an die Chart-Spitze. Der "Hollywood Reporter" berichtet von einem Einspielergebnis von 80,6 Millionen US-Dollar. Auch in Deutschland war der rund 200 Millionen teure Blockbuster der erfolgreichste Film des Wochenendes und spielte laut dem Branchenportal "The Spot" 2,65 Millionen Euro ein.
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