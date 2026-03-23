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Panorama

Gosling über Hüller: "Ein Traum mit ihr zusammenzuarbeiten"

Kino-Erfolg von "Der Astronaut":Gosling über Hüller: "Ein Traum mit ihr zusammenzuarbeiten"

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Ryan Gosling spielt in "Der Astronaut" an der Seite von Sandra Hüller. Mit dieser Zusammenarbeit geht für ihn "ein Traum" in Erüllung. Und auch die Kinokassen klingeln.

Ryan Gosling über neuen Astronauten-Film

Pünktlich zum Kinostart von "Der Astronaut" sprechen wir mit Ryan Gosling über seine Arbeit. Dabei ist ein Traum für ihn wahr geworden: Im neuen Film spielt er an der Seite von Sandra Hüller.

19.03.2026 | 2:42 min

Seit letztem Donnerstag ist der Film "Der Astronaut- Project Hail Mary" in den deutschen Kinos zu sehen und Ryan Gosling muss darin nichts weniger als die Welt retten. An seiner Seite auf der Leinwand: Sandra Hüller. Aufmerksam wurde er auf sie, als die deutsche Schauspielerin 2024 für den Oscar nominiert war, erzählt er im ZDFheute-Interview.

Es war während der Oscar-Saison. Ich habe Sandra ständig auf diesen Veranstaltungen gesehen und gedacht: Es wäre ein Traum, mit ihr mal zusammenzuarbeiten.

Ryan Gosling, Schauspieler

Gosling ist der Astronaut, Hüller ist die resolute Projektleiterin

Im Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" schickt sie ihn jetzt auf ein Himmelfahrtskommando - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sonne stirbt, das Leben auf der Erde ist bedroht.

Ein Team von Wissenschaftlern wird zusammengetrommelt, um eine Lösung zu finden. Unter ihnen auch ein eher unwahrscheinlicher Kandidat: Schullehrer Ryland Grace, ein begnadeter Biologe und Pädagoge. Diesen Part spielt Ryan Gosling.

Premiere mit Sandra Hüller und Ryan Gosling

In London stellen Ryan Gosling und Sandra Hüller den Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" vor. Hüller sagt im Interview, warum Gosling der beste Kollege sei, "den man sich vorstellen kann".

10.03.2026 | 0:59 min

Die resolute Projektleiterin Eva Stratt, gespielt von Sandra Hüller, sieht keine andere Option mehr, als den völlig überforderten Lehrer ins All zu schicken.

Ryan Gosling ist der sympathische Antiheld

So findet er sich als Astronaut wider Willen auf einem Raumschiff wieder. Der sympathische Antiheld ist für Ryan Gosling eine Traumrolle.

Er fürchtet sich vor allem - das kenne ich. Er kann nicht vieles gut. Wie ich. Und er taugt im All nichts - da geht es mir genauso. Passt doch wie die Faust aufs Auge.

Ryan Gosling, Schauspieler

Den Film "Der Astronaut" mit seiner persönlichen Traumbesetzung Sandra Hüller, habe er übrigens für seine Töchter gemacht: "Dieser Film hat so etwas Hoffnungsvolles an sich", sagt Gosling, "und es ist ein Film darüber, dass wir als Menschen zu Großartigem fähig sind."

Aditya Sood, Amy Pascal, Phil Lord, Ryan Gosling und Chris Miller beim Fototermin zur Premiere des Films „Project Hail Mary“ im Kino Pathé Palace in Paris am 11. März 2026.

Zwischen sterbender Sonne und interstellarem Kontakt: Ryan Gosling und Sandra Hüller in einer Geschichte über Mut, Wissenschaft und eine ganz besondere Alien-Freundschaft.

18.03.2026 | 2:56 min

Weltweiter Erfolg an den Kinokassen

In Nordamerika setzte sich der Film am ersten Wochenende souverän an die Chart-Spitze. Der "Hollywood Reporter" berichtet von einem Einspielergebnis von 80,6 Millionen US-Dollar. Auch in Deutschland war der rund 200 Millionen teure Blockbuster der erfolgreichste Film des Wochenendes und spielte laut dem Branchenportal "The Spot" 2,65 Millionen Euro ein.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 19.03.2026 ab 17:10 Uhr.
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