"Küchenschlacht XXL"- Moderatorin:Zora Klipp: "Ich wusste, dass ich eine Familie will"
von Steffen, Wachs, Hamburg
Zora Klipp ist eine erfolgreiche TV-Köchin, Podcasterin, Autorin, Unternehmerin und Mutter. ZDFheute erzählt sie, was sie im Leben erreichen wollte und was sie gar nicht kann.
Ihre Ausbildung absolvierte Zora Klipp mit 17 in der niedersächsischen Kleinstadt Zeven. Die heutige "Küchenschlacht"-Moderatorin war dort die einzige Frau in der Küche. Hart sei das gewesen, aber der Ton nicht so rau, wie man denken mag.
Nachdem sie ein Jahr in einem anderen Hotel als ausgebildete Köchin gearbeitet hatte, schlug sie aber einen anderen Weg ein: "Ich wusste, ich will ein zweites Standbein haben." Nur Kochen sei ihr zu unsicher gewesen, erzählt Klipp.
Kochpause, Au-Pair, Backpacking, Studium
Klipp ging als Au-Pair nach Schweden, reiste danach mit dem Rucksack durch Südostasien. Zurück in Deutschland machte sie ihr Abitur nach und studierte Tourismusmanagement.
Für ihr Studium ging sie nach Spanien, es folgte ein Praktikum in Südamerika. Dort lernte sie einfaches und ehrliches Streetfood kennen und lieben.
Seit neun Jahren kocht Zora Klipp vor der Kamera
Ein Influencer, den Klipp aus ihrer Heimat Zeven kannte, fragte sie für ein Kochformat beim Jugendkanal funk an. Hier kochte sie anderthalb Jahre gemeinsam mit prominenten Gästen.
Danach arbeitete sie als Eventköchin in einem Café und veröffentlichte das erste ihrer inzwischen vier Kochbücher, das zum Bestseller wurde.
Zora Klipp: Familienmensch und Familienbusiness
2020 eröffnete Zora Klipp in Hamburg ein Bistro mit ihrer Schwester Ronja, später kam auch ihr Bruder Oliver dazu. Pandemie und Lockdown bremsten das Trio nicht aus.
Inzwischen betreiben die Geschwister auch ein vegetarisches Restaurant und haben jetzt noch ein weiteres Bistro aufgemacht. Ihr Bruder ist ausgebildeter Schauspieler, ihre Schwester hat BWL studiert. Zora Klipp ist froh, dass sie sich so gut ergänzen. Sie möge "diesen ganzen Papierkram" nicht. Sie sei ein kreativer Ideengeber, eine Art Feel-Good-Managerin, erzählt die Moderatorin.
Seit ihrer Schwangerschaft arbeitet sie nicht mehr in der Küche.
Seit 2022 Moderatorin der "Küchenschlacht"
Regelmäßig kocht die heute 35-Jährige im Regionalfernsehen, war Gast in verschiedenen TV-Formaten und seit 2022 ist sie Jurorin und Moderatorin in der "ZDF-Küchenschlacht".
"Etwas weniger lachen", habe man ihr schon mal gesagt, aber die Macher der Küchenschlacht mögen gerade ihre positive und unkomplizierte Art.
Für ihre Follower im Internet bietet sie Rezepte und Kochtipps in kurzen Videos an, die daheim in ihrer Küche entstehen und locker mit einem Augenzwinkern präsentiert werden. Ihr Markenzeichen: schnell und einfach mit wenigen Zutaten. Ihren Spaß am Kochen weiterzugeben, wenn das funktioniert, ist Zora Klipp mit ihrem Job zufrieden.
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