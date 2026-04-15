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TV-Köchin Zora Klipp: Familie, Beruf und das Leben nach der Küche

"Küchenschlacht XXL"- Moderatorin:Zora Klipp: "Ich wusste, dass ich eine Familie will"

von Steffen, Wachs, Hamburg

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Zora Klipp ist eine erfolgreiche TV-Köchin, Podcasterin, Autorin, Unternehmerin und Mutter. ZDFheute erzählt sie, was sie im Leben erreichen wollte und was sie gar nicht kann.

Zora Klipp "Die Küchenschlacht XXL": Zora Klipp steht hinter einem Kochtresen und lächelt in die Kamera. Im Hintergrund ist eine Küchenzeile mit Regalen zu sehen.

Zora Klipp tanzt auf vielen Hochzeiten und im Sommer sogar auf ihrer eigenen. Sie ist Mama, hat mehrere Restaurants in Hamburg, moderiert die ZDF-Küchenschlacht und schreibt Kochbücher.

15.04.2026 | 7:26 min

Ihre Ausbildung absolvierte Zora Klipp mit 17 in der niedersächsischen Kleinstadt Zeven. Die heutige "Küchenschlacht"-Moderatorin war dort die einzige Frau in der Küche. Hart sei das gewesen, aber der Ton nicht so rau, wie man denken mag.

Nachdem sie ein Jahr in einem anderen Hotel als ausgebildete Köchin gearbeitet hatte, schlug sie aber einen anderen Weg ein: "Ich wusste, ich will ein zweites Standbein haben." Nur Kochen sei ihr zu unsicher gewesen, erzählt Klipp.

Ich wusste, dass ich eine Familie will. Köchin in Vollzeit und Familie - das lässt sich nicht so gut vereinbaren.

Zora Klipp, "Küchenschlacht"-Moderatorin

Zora Klipp und eine Kandidatin im Studio von "Die Küchenschlacht"

Wie Küchenschlacht-Star Zora Klipp die Kandidaten bei ihren Herausforderungen begleitet, woran viele Teilnehmer scheitern und worüber sich Johann Lafer bis heute wundert.

03.07.2025 | 28:55 min

Kochpause, Au-Pair, Backpacking, Studium

Klipp ging als Au-Pair nach Schweden, reiste danach mit dem Rucksack durch Südostasien. Zurück in Deutschland machte sie ihr Abitur nach und studierte Tourismusmanagement.

Für ihr Studium ging sie nach Spanien, es folgte ein Praktikum in Südamerika. Dort lernte sie einfaches und ehrliches Streetfood kennen und lieben.

Zora und "Maultaschen-Experte" Timo Hiebsch stehen hinter einer Küchenzeile und schauen motiviert in die Kamera. Über ihnen im Hintergund hängt ein Schild mit der Aufschrift: "BESSERESSER: Das Maultaschen-Duell".

Zora Klipp möbelt Lieblingsgerichte aus Omas Rezeptbuch auf. Im Duell mit dem Original zeigt sich, ob das Ergebnis auch geschmacklich punkten kann. Dieses Mal geht es um Maultaschen.

20.08.2023 | 43:42 min

Seit neun Jahren kocht Zora Klipp vor der Kamera

Ein Influencer, den Klipp aus ihrer Heimat Zeven kannte, fragte sie für ein Kochformat beim Jugendkanal funk an. Hier kochte sie anderthalb Jahre gemeinsam mit prominenten Gästen.

Danach arbeitete sie als Eventköchin in einem Café und veröffentlichte das erste ihrer inzwischen vier Kochbücher, das zum Bestseller wurde.

die küchenschlacht poletto auf der bühne

Die Stimmung im Küchenschlacht-Studio ist einmalig. Aber was denken die Spitzenköche übereinander? Wie nervös sind die Kandidaten? Und was passiert nach der Show mit den Lebensmitteln?

15.04.2024 | 28:06 min

Zora Klipp: Familienmensch und Familienbusiness

2020 eröffnete Zora Klipp in Hamburg ein Bistro mit ihrer Schwester Ronja, später kam auch ihr Bruder Oliver dazu. Pandemie und Lockdown bremsten das Trio nicht aus.

Inzwischen betreiben die Geschwister auch ein vegetarisches Restaurant und haben jetzt noch ein weiteres Bistro aufgemacht. Ihr Bruder ist ausgebildeter Schauspieler, ihre Schwester hat BWL studiert. Zora Klipp ist froh, dass sie sich so gut ergänzen. Sie möge "diesen ganzen Papierkram" nicht. Sie sei ein kreativer Ideengeber, eine Art Feel-Good-Managerin, erzählt die Moderatorin.

Ich selbst bin eine schlechte Unternehmerin, weil mich Zahlen nicht interessieren.

Zora Klipp, "Küchenschlacht"-Moderatorin

Seit ihrer Schwangerschaft arbeitet sie nicht mehr in der Küche.

Seit 2022 Moderatorin der "Küchenschlacht"

Regelmäßig kocht die heute 35-Jährige im Regionalfernsehen, war Gast in verschiedenen TV-Formaten und seit 2022 ist sie Jurorin und Moderatorin in der "ZDF-Küchenschlacht".

Horst Lichter | Fernsehkoch, Buchautor und Moderator

Man könne "das Leben anders leben", wenn man mit sich selbst befreundet ist. Nur dann könne man etwas "geben" und auch etwas "zurückbekommen", so Horst Lichter, Fernsehkoch und Autor.

30.09.2024 | 6:09 min

"Etwas weniger lachen", habe man ihr schon mal gesagt, aber die Macher der Küchenschlacht mögen gerade ihre positive und unkomplizierte Art.

Man weiß ja, was man einkauft. Wenn man eine super seriöse, strenge Moderation haben möchte, dann entscheidet man sich nicht für mich.

Zora Klipp, "Küchenschlacht"-Moderatorin

Für ihre Follower im Internet bietet sie Rezepte und Kochtipps in kurzen Videos an, die daheim in ihrer Küche entstehen und locker mit einem Augenzwinkern präsentiert werden. Ihr Markenzeichen: schnell und einfach mit wenigen Zutaten. Ihren Spaß am Kochen weiterzugeben, wenn das funktioniert, ist Zora Klipp mit ihrem Job zufrieden.

Über dieses Thema berichtete "hallo Deutschland" in dem Beitrag "Zora Klipp kocht mit guter Laune" am 15.04.2026 um 00:12 Uhr

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