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Wirbelwind an den Kochtöpfen

Zora Klipp kocht mit guter Laune

von Steffen Wachs

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Zora Klipp "Die Küchenschlacht XXL": Zora Klipp steht hinter einem Kochtresen und lächelt in die Kamera. Im Hintergrund ist eine Küchenzeile mit Regalen zu sehen.