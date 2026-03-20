Klara Deutschmann spielt Rettungssanitäterin Elli in der gleichnamigen ZDF-Mini-Serie. Für die neue Rolle hat sie mehr als eine private Angst überwinden müssen.

"Einfach Elli"-Darstellerin: "Ich kann kein Blut sehen!"

Schauspielerin Klara Deutschmann besucht den Wochenmarkt am Maybachufer. Sie erzählt von ihrer Familie, dem Theater und ihrer Rolle als Notfallsanitäterin Elli in der neuen Serie "Einfach Elli". 12.03.2026 | 5:03 min

Klara Deutschmann kniet in der Folge "Neuanfang" über einer Mutter mit einer Gartenschere im Bauch. Deren Bluse hat sich blutrot verfärbt. Als Schauspielerin behält sie einen kühlen Kopf, denn sie spielt Rettungssanitäterin Elli Kempfer. Im richtigen Leben wäre das eine große Herausforderung, weil Klara Deutschmann kein Blut sehen kann.

Dafür hat Klara Deutschmann als Elli Kempfer in der neuen ZDF-Serie "Einfach Elli" andere Qualitäten: Sie bringt eine neurologische Besonderheit mit, denn sie hat ADHS, eine Aufmerksamkeits-und Hyperaktivitätsstörung. Für Klara Deutschmann war die Rolle auch deshalb so spannend.

ADHS ist historisch belegt: Schon 1775 wird die "unaufmerksame Person" als ungeduldig und unsorgfältig beschrieben. 01.03.2026 | 1:31 min

Das kann auf der einen Seite einschränkend sein im Alltag, aber auf der anderen Seite auch extrem befreiend und beflügelnd. „ Klara Deutschmann über ADHS

Die Vielfältigkeit der Symptome, die man mit ADHS haben könne und die unterschiedlichen Arten damit umzugehen, hätten sie gefesselt, ergänzt die 36-Jährige bei "hallo Deutschland". In der Vorbereitung der Rolle hat sie sich mit vielen Betroffenen ausgetauscht. Es sei wichtig, mehr Bewusstsein zu schaffen für die Diagnose.

Julia Willecke (Julia Beautx) und Simone Thomalla prägen gemeinsam die ZDF-Serie "Frühling". Warum sind die Drehs oft emotional? 17.01.2025 | 27:19 min

Klara Deutschmann mag die Berge

"Einfach Elli" wurde in Bayern bei Garmisch und in Tirol, Österreich, gedreht. Mitten in den Bergen also. Als gebürtige Hamburgerin und Wahl-Berlinerin hat Klara Deutschmann eine spezielle Affinität zu den gewaltigen Felsriesen: Besonders nah sollten sie nicht sein.

Ich finde die Berge immer dann unglaublich schön und beeindruckend, wenn sie in so einer sicheren Entfernung stehen. Und ich auch oben bin und draufgucken kann. „ Klara Deutschmann

Zwei Folgen gibt es bislang von "Einfach Elli". Zwei Folgen, in denen Klara Deutschmann die Berge genießen und mit Film-Blut spielen konnte. Eine Entscheidung über weitere Folgen ist noch nicht gefallen.

Hier können Sie die Mini-Serie streamen:

Serien : Einfach Elli Zwischen Bergidylle und Notfällen ist Sanitäterin Elli (Klara Deutschmann) im Einsatz.

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Quelle: ZDF