Klara Deutschmann in ZDF-Serie:"Einfach Elli"-Darstellerin: "Ich kann kein Blut sehen!"
Klara Deutschmann spielt Rettungssanitäterin Elli in der gleichnamigen ZDF-Mini-Serie. Für die neue Rolle hat sie mehr als eine private Angst überwinden müssen.
Klara Deutschmann kniet in der Folge "Neuanfang" über einer Mutter mit einer Gartenschere im Bauch. Deren Bluse hat sich blutrot verfärbt. Als Schauspielerin behält sie einen kühlen Kopf, denn sie spielt Rettungssanitäterin Elli Kempfer. Im richtigen Leben wäre das eine große Herausforderung, weil Klara Deutschmann kein Blut sehen kann.
Dafür hat Klara Deutschmann als Elli Kempfer in der neuen ZDF-Serie "Einfach Elli" andere Qualitäten: Sie bringt eine neurologische Besonderheit mit, denn sie hat ADHS, eine Aufmerksamkeits-und Hyperaktivitätsstörung. Für Klara Deutschmann war die Rolle auch deshalb so spannend.
Die Vielfältigkeit der Symptome, die man mit ADHS haben könne und die unterschiedlichen Arten damit umzugehen, hätten sie gefesselt, ergänzt die 36-Jährige bei "hallo Deutschland". In der Vorbereitung der Rolle hat sie sich mit vielen Betroffenen ausgetauscht. Es sei wichtig, mehr Bewusstsein zu schaffen für die Diagnose.
Klara Deutschmann mag die Berge
"Einfach Elli" wurde in Bayern bei Garmisch und in Tirol, Österreich, gedreht. Mitten in den Bergen also. Als gebürtige Hamburgerin und Wahl-Berlinerin hat Klara Deutschmann eine spezielle Affinität zu den gewaltigen Felsriesen: Besonders nah sollten sie nicht sein.
Zwei Folgen gibt es bislang von "Einfach Elli". Zwei Folgen, in denen Klara Deutschmann die Berge genießen und mit Film-Blut spielen konnte. Eine Entscheidung über weitere Folgen ist noch nicht gefallen.
Hier können Sie die Mini-Serie streamen:
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