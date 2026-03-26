"Die Maiwald"- neue ZDF-Serie:Doris Schretzmayer als engagierte Tierärztin
von Florian Hümmer und Caroline Hermann
Sie hat Herz, Humor und ist entschlossen. Doris Schretzmayer spielt Tierärztin Johanna Maiwald, die sich tierischen und menschlichen Herausforderungen stellt. So ist sie privat.
Atemberaubende Bergkulisse: Eingebettet zwischen dem Steinernen Meer und dem Hochkönig-Massiv ist Maria Alm ein Drehort, wie er schöner kaum sein könnte. Hier entsteht sie, die neue Tierarzt-Serie des ZDF: "Die Maiwald".
In "Die Maiwald" spielt Doris Schretzmayer die Tierärztin Johanna Maiwald, die sich im Salzburger Land engagiert um alle Tiere kümmert, die ihre Umfeld und das Landleben zu bieten haben. Die Arbeit mit den Tieren, vor allem aber auch die Kulisse von Maria Alm und Umgebung haben es Schretzmayer angetan.
Bis Ende November vergangenen Jahres wurde in der herrlichen Alpenlandschaft für die ersten Folgen gearbeitet.
In der Welt unterwegs, in Wien zu Hause
Doris Schretzmayer ist als Schauspielerin, Moderatorin, Journalistin und Autorin viel unterwegs. Die ZDF-Zuschauer kennen sie aus Serien wie "Marie Brand", "Bettys Diagnose" oder "Die Chefin".
Wenn sie zu Hause in Wien ist, sucht sie Ruhe und Inspiration - beides findet sie in der Kunst. Damit sie diese Kraftquelle nutzen kann, besitzt sie sogar eine Jahreskarte für die Wiener Museen.
Für die 53-Jährige gehören zu Wien vor allem aber auch die Märkte. Ihr Liebling darunter ist der Brunnenmarkt im 16. Bezirk. Sie gehe wahnsinnig gerne dorthin, weil sie die große Auswahl dort liebe, erzählt Schretzmayer.
Maiwald - eine perfekte Rolle für Doris Schretzmayer
Doris Schretzmayer liebt und lebt ihren Beruf mit Herz und Hingabe. Genau das gibt sie auch ihrer Figur Johanna Maiwald mit. Deren offenes Wesen, ein schnelles Mundwerk und ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn führen dazu, dass sie nicht nur tierische, sondern auch menschliche Herausforderungen annimmt.
Die Maiwald bringt viel Humor, weniger Drama, mehr Freude. Und das Ganze in grandioser Alpenkulisse. Ab dem 26.03.2026 "Die Maiwald" um 20:15 Uhr im ZDF und schon jetzt im Streaming-Portal.
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