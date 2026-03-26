Sie hat Herz, Humor und ist entschlossen. Doris Schretzmayer spielt Tierärztin Johanna Maiwald, die sich tierischen und menschlichen Herausforderungen stellt. So ist sie privat.

Doris Schretzmayer kümmert sich in der neuen ZDF-Serie als Tierärztin Johanna Maiwald um alle Tiere, die das Leben im Salzburger Land hergibt. Sie ist bekannt aus der Serie "Bettys Diagnose". 26.03.2026 | 6:57 min

Atemberaubende Bergkulisse: Eingebettet zwischen dem Steinernen Meer und dem Hochkönig-Massiv ist Maria Alm ein Drehort, wie er schöner kaum sein könnte. Hier entsteht sie, die neue Tierarzt-Serie des ZDF: "Die Maiwald".

In "Die Maiwald" spielt Doris Schretzmayer die Tierärztin Johanna Maiwald, die sich im Salzburger Land engagiert um alle Tiere kümmert, die ihre Umfeld und das Landleben zu bieten haben. Die Arbeit mit den Tieren, vor allem aber auch die Kulisse von Maria Alm und Umgebung haben es Schretzmayer angetan.

Ich hatte immer das Gefühl, das ist wie was Göttliches oder etwas so Erhabenes - etwas so Schönes, das so viel größer ist als wir hier mit unseren kleinen und großen Themen. „ Schauspielerin Doris Schretzmayer über die Dreharbeiten in den Bergen

Bis Ende November vergangenen Jahres wurde in der herrlichen Alpenlandschaft für die ersten Folgen gearbeitet.

Folge 1: Dr. Johanna Maiwald ist Tierärztin mit Leib und Seele. Im Bergdorf Maria Alm meistert sie den Alltag zwischen ihren tierischen Patienten und den menschlichen Schicksalen. 05.03.2026 | 88:48 min

In der Welt unterwegs, in Wien zu Hause

Doris Schretzmayer ist als Schauspielerin, Moderatorin, Journalistin und Autorin viel unterwegs. Die ZDF-Zuschauer kennen sie aus Serien wie "Marie Brand", "Bettys Diagnose" oder "Die Chefin".

Wenn sie zu Hause in Wien ist, sucht sie Ruhe und Inspiration - beides findet sie in der Kunst. Damit sie diese Kraftquelle nutzen kann, besitzt sie sogar eine Jahreskarte für die Wiener Museen.

Ich bin aus dem Ausland zurückgekommen und habe mal wieder gedacht, in was für einer schönen Stadt ich lebe. „ Doris Schretzmayer, Schauspielerin

Für die 53-Jährige gehören zu Wien vor allem aber auch die Märkte. Ihr Liebling darunter ist der Brunnenmarkt im 16. Bezirk. Sie gehe wahnsinnig gerne dorthin, weil sie die große Auswahl dort liebe, erzählt Schretzmayer.

Wenn man keinen Hunger hat und über den Markt geht, kriegt man auf jeden Fall einen Hunger. „ Doris Schretzmayer, Schauspielerin

Vorschau auf die neue Serie, in der Tierärztin Johanna mit Herz und Humor Tiere aller Art versorgt – und sich dabei sowohl tierischen als auch menschlichen Herausforderungen stellt. 24.02.2026 | 1:03 min

Maiwald - eine perfekte Rolle für Doris Schretzmayer

Doris Schretzmayer liebt und lebt ihren Beruf mit Herz und Hingabe. Genau das gibt sie auch ihrer Figur Johanna Maiwald mit. Deren offenes Wesen, ein schnelles Mundwerk und ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn führen dazu, dass sie nicht nur tierische, sondern auch menschliche Herausforderungen annimmt.

Ich glaube, warum man die Maiwald mögen kann, ist, dass sie dem Gegenüber sehr zugewandt ist. „ Doris Schretzmayer über ihre Rolle in "Maiwald"

Die Maiwald bringt viel Humor, weniger Drama, mehr Freude. Und das Ganze in grandioser Alpenkulisse. Ab dem 26.03.2026 "Die Maiwald" um 20:15 Uhr im ZDF und schon jetzt im Streaming-Portal.

Serien : Die Maiwald Johanna Maiwald ist Tierärztin, ihre Praxis im idyllischen Maria Alm im Salzburgerland ist weit und breit die einzige.