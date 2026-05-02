KI hat auch im Filmbusiness Einzug gehalten. Die Oscar-Akademie hat für ihre Preisvergaben dazu jetzt ganz klare Regeln aufgestellt - und weitere Neuerungen auf den Weg gebracht.

Bei der 99. Oscar-Verleihung im kommenden März gelten neue Regeln. Die Filmakademie schreibt vor, dass nur Rollen nominiert werden können, die nachweislich von Menschen gespielt wurden. 02.05.2026 | 0:46 min

Die für die Verleihung der Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas) hat Regelungen für viele Preiskategorien überarbeitet. Nachdem der im vergangenen Jahr verstorbene US-Schauspieler Val Kilmer mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wieder auf der Leinwand erschien, haben die Oscar-Organisatoren insbesondere zum Thema KI ein Machtwort gesprochen.

Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-Schöpfungen verliehen, erklärten sie am Freitag (Ortszeit). "Menschen müssen im Zentrum des kreativen Prozesses stehen", sagte die Akademie-Präsidentin Lynette Howell Taylor.

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Nur Rollen werden berücksichtigt, die von Menschen gespielt wurden

Gemäß den überarbeiteten Regeln soll die Verwendung von KI weder Vorteile noch Nachteile bezüglich einer Oscar-Nominierung bringen.

In der Kategorie Schauspiel werden nur Rollen berücksichtigt, die im Abspann des Films aufgeführt und nachweislich von Menschen mit deren Einverständnis gespielt wurden. „ Erklärung der Oscar-Akademie

Gleiches gilt der Erklärung zufolge für die Vorlagen für Filme: "In den Drehbuchkategorien ist festgelegt, dass Drehbücher von Menschen verfasst sein müssen, um zugelassen zu werden."

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Aufregung um KI-Version von Schauspieler Val Kilmer

Erst vor wenigen Tagen hatte eine KI-Version des verstorbenen Val Kilmer für Furore gesorgt. Bei einer Präsentation für Kino-Besitzer wurde der Trailer für den Archäologie-Actionfilm "As Deep As The Grave" mit einer digitalen Version des "Top Gun"-Stars gezeigt.

Das Projekt wurde von der Familie des verstorbenen Schauspielers unterstützt, die Zugang zu Kilmers Videoarchiv gewährte. Dieses wurde genutzt, um den Filmstar in verschiedenen Lebensabschnitten zu rekonstruieren.

Bei Kilmer war bereits früher KI zum Einsatz gekommen - im Film "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022. In Folge einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung hatte der Schauspieler seine Stimme verloren, die mit Hilfe von KI in den Film eingefügt wurde.

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Änderungen auch beim Oscar für besten internationalen Film

Zudem nahm die Filmakademie bedeutende Änderungen an der häufig in die Kritik geratenen Kategorie für den besten internationalen Film vor, wie am Freitag bekanntgegeben wurde.

Demnach sind künftig auch Filme einfach deshalb zugelassen, weil sie bereits den Toppreis bei renommierten Filmfestivals in Cannes, Venedig, Berlin und Toronto gewonnen haben. Sie müssen nicht wie bisher von einem Land als Nominierung eingereicht werden.

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So wie auch in vorherigen Jahren seien "progressive Änderungen" vorgenommen worden, bekräftigte Akademie-Geschäftsführer Bill Kramer.

Da die Akademie globaler wird, müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie wir internationale Filme bei den Oscars berücksichtigen. „ Bill Kramer, Geschäftsführer Oscar-Filmakademie

Schauspieler können mehrmals nominiert sein

Neu ist bei den Oscars nach den künftigen Regeln auch, dass Schauspielerinnen und Schauspieler in ein und derselben Kategorie mehrmals nominiert sein können.

Quelle: AFP, dpa