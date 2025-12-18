Ab 2029 werden die Oscars weltweit kostenlos im Internet gestreamt. Die Academy trennt sich von ABC und setzt auf mehr Reichweite, jüngeres Publikum und digitale Formate.

Warum die Oscars bald nicht mehr live im TV verliehen werden

Der Sender ABC hat die Übertragungsrechte für die Oscar-Verleihung in den USA verloren. Ab 2029 ist die Gala bei Youtube zu sehen, für vorerst fünf Jahre. 18.12.2025 | 1:19 min

Die Oscar-Verleihung schlägt ein neues Kapitel auf. Ab dem Jahr 2029 werden die Academy Awards nicht mehr im klassischen Fernsehen, sondern weltweit auf der Videoplattform Youtube übertragen. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences jetzt bekannt.

Damit endet eine jahrzehntelange Ära - seit den 1970er-Jahren lief die glamouröse und weltweit wohl wichtigste Filmpreisverleihung beim US-Sender ABC, der zum Disney-Konzern gehört.

Der neue Vertrag zwischen der Filmakademie und Youtube ist auf fünf Jahre angelegt. Er beginnt mit der 101. Oscar-Verleihung im Jahr 2029 und sichert der Google-Tochter die weltweiten Streaming-Rechte zunächst bis 2033. Die Übertragung soll live und kostenlos rund um den Globus erfolgen. Wie viel Youtube für die Rechte zahlt, ist nicht bekannt.

Sinkende Quoten: Oscars verabschieden sich vom TV

Zwar galten die Oscars lange als feste Größe im US-Fernsehen, doch zuletzt kämpfte die Show mit rückläufigen Einschaltquoten. Während vor zehn Jahren noch über 40 Millionen Menschen in den USA zusahen, waren es zuletzt nur noch etwa 20 Millionen. Besonders jüngere Zielgruppen schalten immer seltener klassisches Fernsehen ein.

Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor beschreibt den Strategiewechsel wie folgt: "Die Academy ist eine internationale Organisation, und diese Partnerschaft ermöglicht es, unsere Arbeit einem möglichst großen weltweiten Publikum zugänglich zu machen." Mit dem Deal setzt man also auf mehr Zuschauer und ein jüngeres Publikum.

Oscar-Shortlist für 2026 bekannt

Im kommenden Jahr werden die Oscar-Nominierungen am 22. Januar bekanntgegeben, die Verleihung findet am 15. März in Los Angeles statt. Gerade hatte die Academy eine sogenannte Shortlist für die 98. Oscar-Verleihung bekanntgegeben.

In 12 Kategorien wurde veröffentlicht, welche Bewerber auf der Nominierungsliste in der Vorauswahl eine Runde weitergerückt sind, so zum Beispiel der deutsche Film "In die Sonne schauen", eine ZDF-Koproduktion. Mehrfach auf der Shortlist vertreten ist der Musicalfilm "Wicked for Good" mit Ariana Grande und Cynthia Erivo sowie die neue Roman-Adaption "Frankenstein". Ed Sheeran und Miley Cyrus haben es jeweils mit Soundtracks auf die Liste geschafft.

Mehr als nur die Oscar-Nacht

Der Deal mit Youtube umfasst deutlich mehr als die eigentliche Preisverleihung. Künftig sollen auf der Plattform neben der Preisverleihung die Übertragungen vom Roten Teppich, Nominierungsankündigungen, Behind-the-Scenes-Material sowie weitere Academy-Formate zu sehen sein - darunter auch die Student Academy Awards.

Folgen auch für Deutschland?

Der Wechsel zu Youtube hat auch Auswirkungen auf den deutschen Markt. Mit dem kostenlosen globalen Youtube-Streaming ab 2029 bleibt abzuwarten, ob ein klassischer TV-Sender hierzulande die teuren Rechte überhaupt erwerben möchte.

