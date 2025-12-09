US-amerikanischer Schauspieler:Time-Magazin kürt DiCaprio zum Entertainer des Jahres
Für Leonardo DiCaprio läuft es auch nach Jahrzehnten im Filmgeschäft rund. Nun kürte ihn das Time-Magazin zum Entertainer des Jahres. Auch auf einen Golden Globe kann er hoffen.
Hollywoodstar Leonardo DiCaprio glaubt an das, was er macht: sowohl im Filmgeschäft als auch bei seinem sozialen Engagement - so begründet das US-amerikanische Time-Magazin seine Entscheidung, ihn zum "Entertainer Of The Year" zu ernennen.
Und weiter heißt es: "Er hat ein Gesicht, in das wir nicht müde werden, hineinzuschauen." Auch nach 30 Jahren wünsche sich das Publikum ihn auf der Leinwand, vielleicht heute mehr denn je, schreibt das Magazin. DiCaprio sei nicht nur jetzt der angesagteste Schauspieler, sondern immer und immer wieder.
Leonardo DiCaprio - der letzte große Filmstar?
Filmfans mögen sich fragen: Gibt es in einer Zeit, in der sich die Sehgewohnheiten durch Streamingdienste erheblich verändern, überhaupt noch richtige Filmstars? Das Time-Magazin hat eine Antwort darauf: "DiCaprio kommt dem so nahe wie niemand sonst."
Mit Anfang 20 bekam DiCaprio für seine Rolle als "Arnie Grape" die erste Oscar-Nominierung. Sechs weitere sollten folgen. Mit "Titanic" gelang ihm 1997 der weltweite Durchbruch beim Publikum. Für seine Hauptrolle in "The Revenant - der Rückkehrer" erhielt er 2016 einen Oscar. Hinzu kamen bisher drei Golden Globes.
Golden-Globe-Gewinnchancen haben auch der norwegische Film "Sentimental Value", das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2" und ein neuer "Frankenstein".
Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski verpasste mit "In die Sonne schauen" eine Nominierung in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film". Dort sind unter anderem "Ein einfacher Unfall" (Frankreich), "No Other Choice" (Südkorea), "The Secret Agent" (Brasilien) und "Sentimental Value" (Norwegen) vertreten.
Chancen auf einen Golden Globe hat auch wieder der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer: mit seiner Musik für den Rennsportfilm "F1".
Bei den Golden Globes geht es nicht nur um Film, sondern auch um Fernsehen und Streaming. Rund 400 Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen sollen am 11. Januar in Beverly Hills verliehen werden.
Jetzt steht DiCaprio mit "One Battle After Another" wieder ganz oben auf der Favoritenliste bei den Golden Globes. Der Politthriller von Regisseur Paul Thomas Anderson ("Magnolia", "There Will Be Blood") ist unter anderem in den Sparten "Beste Filmkomödie", Regie und für die Darsteller DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert. Die politisch brisante Story dreht sich um militante linke Aktivisten, die von selbstbewussten schwarzen Frauen angeführt werden.
Stark engagiert in Umweltschutz-Bewegung
Auch das wertet das Time-Magazin als typisch für seinen Entertainer des Jahres: Denn DiCaprio engagiert sich seit Jahren politisch: für die American Natives, für den Umweltschutz, für die Demokratische Partei. Auch als Produzent für Dokumentarfilme hat er sich einen Namen gemacht.
