  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Leonardo DiCaprio: Golden-Globe-Favorit ziert das Time-Cover

US-amerikanischer Schauspieler:Time-Magazin kürt DiCaprio zum Entertainer des Jahres

|

Für Leonardo DiCaprio läuft es auch nach Jahrzehnten im Filmgeschäft rund. Nun kürte ihn das Time-Magazin zum Entertainer des Jahres. Auch auf einen Golden Globe kann er hoffen.

DiCaprio ist Entertainer des Jahres 2025

Für Leonardo ist "One Battle After Another" ein Riesenerfolg: Das "Time Magazin" ernennt ihn dafür zum Entertainer des Jahres 2025 - und obendrauf gibt es noch neun Golden-Globe-Nominierungen.

09.12.2025 | 0:44 min

Hollywoodstar Leonardo DiCaprio glaubt an das, was er macht: sowohl im Filmgeschäft als auch bei seinem sozialen Engagement - so begründet das US-amerikanische Time-Magazin seine Entscheidung, ihn zum "Entertainer Of The Year" zu ernennen.

Und weiter heißt es: "Er hat ein Gesicht, in das wir nicht müde werden, hineinzuschauen." Auch nach 30 Jahren wünsche sich das Publikum ihn auf der Leinwand, vielleicht heute mehr denn je, schreibt das Magazin. DiCaprio sei nicht nur jetzt der angesagteste Schauspieler, sondern immer und immer wieder.

DiCaprio: Premiere "One Battle After Another"

Leonardo DiCaprio zeigt sich bei der Filmpremiere von "One Battle After Another". Wieder fällt ihm das Lächeln schwer. Im Film spielt er einen gescheiterten Ex-Revolutionär aus dem Untergrund.

09.09.2025 | 0:37 min

Leonardo DiCaprio - der letzte große Filmstar?

Filmfans mögen sich fragen: Gibt es in einer Zeit, in der sich die Sehgewohnheiten durch Streamingdienste erheblich verändern, überhaupt noch richtige Filmstars? Das Time-Magazin hat eine Antwort darauf: "DiCaprio kommt dem so nahe wie niemand sonst."

Mit Anfang 20 bekam DiCaprio für seine Rolle als "Arnie Grape" die erste Oscar-Nominierung. Sechs weitere sollten folgen. Mit "Titanic" gelang ihm 1997 der weltweite Durchbruch beim Publikum. Für seine Hauptrolle in "The Revenant - der Rückkehrer" erhielt er 2016 einen Oscar. Hinzu kamen bisher drei Golden Globes.

Golden Globe Preis

Golden-Globe-Gewinnchancen haben auch der norwegische Film "Sentimental Value", das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2" und ein neuer "Frankenstein".

Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski verpasste mit "In die Sonne schauen" eine Nominierung in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film". Dort sind unter anderem "Ein einfacher Unfall" (Frankreich), "No Other Choice" (Südkorea), "The Secret Agent" (Brasilien) und "Sentimental Value" (Norwegen) vertreten.

Chancen auf einen Golden Globe hat auch wieder der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer: mit seiner Musik für den Rennsportfilm "F1".

Bei den Golden Globes geht es nicht nur um Film, sondern auch um Fernsehen und Streaming. Rund 400 Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen sollen am 11. Januar in Beverly Hills verliehen werden.

Jetzt steht DiCaprio mit "One Battle After Another" wieder ganz oben auf der Favoritenliste bei den Golden Globes. Der Politthriller von Regisseur Paul Thomas Anderson ("Magnolia", "There Will Be Blood") ist unter anderem in den Sparten "Beste Filmkomödie", Regie und für die Darsteller DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert. Die politisch brisante Story dreht sich um militante linke Aktivisten, die von selbstbewussten schwarzen Frauen angeführt werden.

Schauspieler Leo DiCaprio

Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio reflektiert mit 50 über Alter, Ehrlichkeit und Beziehung zu Model Vittoria Ceretti. Sein Vorbild sei seine Mutter Irmelin.

14.08.2025 | 0:38 min

Stark engagiert in Umweltschutz-Bewegung

Auch das wertet das Time-Magazin als typisch für seinen Entertainer des Jahres: Denn DiCaprio engagiert sich seit Jahren politisch: für die American Natives, für den Umweltschutz, für die Demokratische Partei. Auch als Produzent für Dokumentarfilme hat er sich einen Namen gemacht.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "DiCaprio zum Entertainer des Jahres 2025 ernannt" am 09.12.2025 um 14:03 Uhr.

Mehr zu Prominenten

  1. Prominente präsentieren den endgültigen Spendenbetrag während der Spendengala "Ein Herz für Kinder"

    ZDF-Spendengala:"Ein Herz für Kinder" bringt mehr als 26 Millionen Euro ein

    mit Video182:18
  2. Papst Leo XIV. (r.) begrüßt die australische Schauspielerin und Produzentin Cate Blanchett während einer Sonderaudienz für die „Welt des Films“ im Apostolischen Palast der Vatikanstadt am 15. November 2025.

    Cate Blanchett, Spike Lee und Co.:Papst Leo empfängt Hollywood-Prominenz

    mit Video0:36
  3. Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    Dreharbeiten für Komödie:Meghan Markle wieder vor der Kamera

    mit Video0:36
  4. Robbie Williams, Teddy Williams, und Ayda Field Williams bei der Premiere von "Tinsel Town" in London - Auch dabei ist Pepper Packer.

    Weihnachtsfilm Das Wunder von Stoneford :Robbie Williams stolz bei Filmpremiere von Tochter Teddy

    von Christoph Gocke
    mit Video1:23