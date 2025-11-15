Cate Blanchett, Spike Lee und Co.:Papst Leo empfängt Hollywood-Prominenz
Papst Leo XIV. trommelt für das Kino: Der Pontifex lud namhafte Hollywood-Stars wie Cate Blanchett in den Vatikan ein. Während des Besuchs rief Leo zur Rettung des Kinos auf.
Papst Leo XIV. kann jetzt auch die Rückennummer 14 tragen. Das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den Vereinigten Staaten bekam von Regisseur Spike Lee bei einer Audienz im Vatikan ein Trikot der US-Basketballliga NBA geschenkt. Über der großen 14 ist in englischer Sprache "Pope Leo" zu lesen.
Der 70 Jahre alte Papst gilt als leidenschaftlicher Tennisspieler. Der 68 Jahre alte Filmemacher Lee ("Do the Right Thing", "Malcolm X"), ebenfalls aus den USA, ist hingegen als großer Basketball-Fan bekannt.
Papst Leo XIV. empfängt Hollywood-Stars
Lee gehörte zu den Gästen, die auf Leos Wunsch bei einer Audienz für Schauspieler und Regisseure im Apostolischen Palast dabei waren. Der Papst äußerte sich dabei besorgt, dass immer mehr Kinos verschwinden.
"Die Kinosäle erleben einen besorgniserregenden Rückgang", sagte der Papst. Zur Rettung des Kinos müssten alle zusammenarbeiten.
Zu den geladenen Gästen gehörten Schauspielerinnen wie Monica Bellucci und Cate Blanchett sowie andere Regisseure wie Emir Kusturica und Gus Van Sant.
