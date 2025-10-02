Menschen aus aller Welt gestalten derzeit eine katholische Roadmap für die bevorstehende UN-Klimakonferenz in Brasilien. Auch Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger engagiert sich.

Arnold Schwarzenegger und Papst Leo XIV. engagieren sich bei der internationalen Klimakonferenz im Vatikan für eine katholische Roadmap und globale Klimaschutzlösungen für die COP30 Brasilien. Quelle: Imago

Normalerweise haben Actionhelden in Filmen Muskeln und Waffen, doch für Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger ist Papst Leo XIV. ein Actionheld, "obwohl er vielleicht nicht wie einer aussieht".

Mit diesen Worten begann der Ex-Gouverneur Kaliforniens und Schauspieler seine Rede auf der internationalen "Raising Hope"-Klimakonferenz des Vatikans. Die anwesenden Kardinäle und selbst den Papst brachte er mit dieser Anspielung auf seinen Erfolgsfilm "Last Action Hero" zum Schmunzeln.

Vatikan soll klimaneutraler Staat werden

Direkt nach seinem Amtsbeginn habe Papst Leo sich dazu bekannt, dass im Vatikan Solarmodule installiert würden. "Damit wird der Vatikan einer der ersten klimaneutralen Staaten weltweit sein", so der Terminator-Star, der 2017 die Schwarzenegger Climate Initiative zur Förderung von Klimaschutzlösungen gründete.

Es war zwar nicht Papst Leo, sondern sein Vorgänger Franziskus, der den Bau einer Solaranlage angeordnet hatte. Jedoch besuchte der neue US-amerikanische Papst die künftige Photovoltaik-Anlage des Vatikans bereits kurze Zeit nach seiner Wahl zum Kirchenoberhaupt. Damit setzte er ein klares Zeichen der Kontinuität in Klimafragen für die Gläubigen weltweit.

Hollywood-Star appelliert an Katholiken

"Die katholische Kirche hat 1,4 Milliarden Mitglieder, 400 Tausend Priester, 600 Tausend Ordensfrauen, 200 Tausend Kirchen. Denkt mal über diese Macht nach! Wir können sie für die Klimabewegung nutzen und so der Umweltverschmutzung ein Ende setzen", ermunterte Schwarzenegger die Teilnehmer der Klimakonferenz - unter ihnen indigene Führer, Ökonomen und Experten für Klimaschutz und Biodiversität.

"Actionheld ist, wer verändern will"

Die Konferenz richtet der Vatikan anlässlich des zehnten Jahrestags der Umwelt-Enzyklika "Laudato Si" aus. Ein Schreiben, in dem Papst Franziskus zur "Sorge für das gemeinsame Haus" - also der Umwelt - aufrief und das auch außerhalb katholischer Kreise zur Klimadebatte beitrug.

Papst Leo nannte das Schreiben seines Vorgängers eine Quelle der Inspiration, die dazu geführt habe, den Fokus auf die Umsetzung von Klimalösungen in der Praxis zu legen. Sein Aufruf an die Gläubigen:

Wenn heute unter uns tatsächlich ein Actionheld ist, dann ist das jeder von euch, der etwas verändern möchte. „ Papst Leo XIV.

Das Herz der Menschen ansprechen

Er appellierte, dass es heute mehr als je zuvor wichtig sei, zu den Herzen der Menschen zu sprechen. Das Herz sei der Ort, an dem die äußere Realität den größten Einfluss habe und wo Entscheidungen getroffen werden:

Nur durch die Rückkehr zum Herzen kann eine echte ökologische Umkehr stattfinden. „ Papst Leo XIV.

Auch Schwarzenegger rief dazu auf, zu den Herzen der Menschen zu sprechen "und nicht zum Verstand". Man müsse richtig kommunizieren und nicht über den Klimawandel sprechen, sondern darüber, die Umweltverschmutzung zu bekämpfen:

Wir müssen über Umweltverschmutzung reden, denn das verstehen die Leute. „ Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger

Vision: Jeder einzelne Gläubige hilft

Gewöhnliche Bürger könnten nichts mit dem 1,5-Grad-Ziel oder CO2-Neutralität anfangen. Er habe eine klare Vision. "Wir können die Umweltverschmutzung stoppen, wenn wir alle zusammenarbeiten", so Schwarzenegger, der selbst Katholik ist.

Gott habe die Menschen auf die Erde gebracht, "damit wir sie besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben". Die Regierungen hätten nicht die ultimative Macht, jeder Einzelne habe Macht.

Schwung für die nächste Klimakonferenz

Mit Blick auf die bevorstehende COP30-Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Brasilien knüpfte Papst Leo an Schwarzeneggers Worte an. Es gebe keinen Platz für Gleichgültigkeit und Resignation.

