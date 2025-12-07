"Ein Herz für Kinder": Mehr als 26 Millionen Euro in Spenden

ZDF-Spendengala:"Ein Herz für Kinder" bringt mehr als 26 Millionen Euro ein
Die ZDF-Zuschauer spendeten 2025 erneut großzügig für Kinder in Not. Deutsche und internationale Promis engagierten sich in der Liveshow für den guten Zweck.
Bei der 25. ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" sind Spenden in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro zusammengekommen. Insgesamt 26.158.736 Euro wurden bis zum Ende der Sendung gesammelt. Moderator Johannes B. Kerner sagte kurz nach Bekanntgabe der Summe:
Prominente unterstützen Hilfsprojekte
Auch in der 25. Sendung stellte Kerner in Berlin gemeinsam mit prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelte Spenden für Kinder in Not.
Online kann für die Kinder unter www.ein-herz-fuer-kinder.de weiter gespendet werden. Auch die Telefon-Hotline ist unter 01802 – 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) weiter erreichbar.
In der Liveshow der Hilfsorganisation der "Bild"-Zeitung saßen unter anderem Dunja Hayali, Uli Hoeneß, Ann-Katrin Berger, Sarah Connor und auch viele Prominente aus der Politik an den Spendentelefonen.
Technische Panne zu Beginn
Musik gab es unter anderem von Roland Kaiser, der "Liebe ist alles" von Rosenstolz sang, und von dem chinesischen Pianisten Lang Lang, der ein Stück des französischen Komponisten Yann Tiersen spielte.
Laut Johannes B. Kerner gab es am Anfang der Sendung Probleme mit der Telefonanlage. "Es schien dann besetzt zu sein, tatsächlich hatten wir ein technisches kleines Problem", sagte Kerner. Die Anrufer sollten es noch einmal probieren.
Mehr zum Thema Spenden
Wo kommen Spenden wirklich an?:So erkennen Sie eine seriöse Hilfs- oder Spendenorganisationvon Corinna Wirthmit Video1:45
Weniger Menschen geben mehr:Deutsche haben 2024 mehr gespendetmit Video0:18
- FAQ
Nachlass spenden:Mit dem Erbe Gutes tun - das muss man wissen
Profit statt Tierschutz:Fake Rescues: Tierleid als Geschäftvon Caterina Klaeden und Susan Penackmit Video28:10