"Ein Herz für Kinder": Mehr als 26 Millionen Euro in Spenden

Die ZDF-Zuschauer spendeten 2025 erneut großzügig für Kinder in Not. Deutsche und internationale Promis engagierten sich in der Liveshow für den guten Zweck.

"Ein Herz für Kinder" bringt mehr als 26 Millionen Euro ein

Sehen Sie hier die Sendung "Ein Herz für Kinder" vom 06.12.2025. 06.12.2025 | 182:22 min

Bei der 25. ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" sind Spenden in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro zusammengekommen. Insgesamt 26.158.736 Euro wurden bis zum Ende der Sendung gesammelt. Moderator Johannes B. Kerner sagte kurz nach Bekanntgabe der Summe:

Wow, was für ein Ergebnis! Von Herzen Danke für dieses große, außergewöhnliche Engagement. „ Johannes B. Kerner, Moderator

Ob für Kriegs- oder Krisengebiete oder für hilfsbedürftige Menschen im Umfeld – viele Menschen wollen vor Weihnachten spenden. Doch nicht alle Organisationen sind vertrauenswürdig. 01.12.2025 | 1:45 min

Prominente unterstützen Hilfsprojekte

Auch in der 25. Sendung stellte Kerner in Berlin gemeinsam mit prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelte Spenden für Kinder in Not.

In der Liveshow der Hilfsorganisation der "Bild"-Zeitung saßen unter anderem Dunja Hayali, Uli Hoeneß, Ann-Katrin Berger, Sarah Connor und auch viele Prominente aus der Politik an den Spendentelefonen.

Damit die Spende sicher ankommt, sollte man einiges beachten: Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen erklärt, wie man seriöse Organisationen erkennt. 01.12.2025 | 4:37 min

Technische Panne zu Beginn

Musik gab es unter anderem von Roland Kaiser, der "Liebe ist alles" von Rosenstolz sang, und von dem chinesischen Pianisten Lang Lang, der ein Stück des französischen Komponisten Yann Tiersen spielte.

Laut Johannes B. Kerner gab es am Anfang der Sendung Probleme mit der Telefonanlage. "Es schien dann besetzt zu sein, tatsächlich hatten wir ein technisches kleines Problem", sagte Kerner. Die Anrufer sollten es noch einmal probieren.