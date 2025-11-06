Meghan Markle offenbar wieder vor der Kamera - Dreharbeiten

Meghan Markle, Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry, gibt offenbar ihr Comeback vor der Kamera. Sie hat eine Nebenrolle in einer Hollywood-Komödie.

Herzogin Meghan nimmt die Schauspielerei wieder auf. Mit ihrer Rolle in der Komödie "Close Personal Friends" ist ihre lange Pause beendet. 06.11.2025 | 0:36 min

Die US-Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry, Meghan Markle, wagt Medienberichten zufolge nach jahrelanger Pause eine Rückkehr auf die Leinwand. Markle nahm an Dreharbeiten für die Komödie "Close Personal Friends" teil, wie US-Medien berichteten. Der Zeitschrift "Variety" zufolge dreht sich der Film "um ein 'normales' Paar, das während eines Ausflugs nach Santa Barbara ein prominentes Paar trifft".

Der Filmplattform "IMDb" zufolge gehört Meghan Markle zum Cast des Films und wird vermutlich in einer Nebenrolle zu sehen sein. Sie steht dort zusammen mit den US-Schauspielerinnen Brie Larson und Lily Collins vor der Kamera. Mehr ist über den Film derzeit nicht bekannt.

Anlässlich ihres vierten Geburtstags zeigt die Herzogin Fotos ihrer Tochter auf Instagram. Sie teilt auch ein Video, das private Einblicke in die Vorbereitung der Geburt von Lilibet gibt. 05.06.2025 | 0:30 min

"Harry & Meghan" bei Netflix 23 Millionen mal gesehen worden

Markle hatte vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry durch ihre Rolle in der Anwalt-Serie "Suits" Bekanntheit erlangt. Seit sieben Jahren hat sie jedoch nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet und in der Vergangenheit angedeutet, den Beruf aufgeben zu wollen. Sie war jedoch in mehreren Dokumentarfilmen des US-Streaminganbieters Netflix zu sehen.

Bei der Project Healthy Minds Gala in New York erhielten Harry und Meghan eine Auszeichnung für ihr soziales Engagement. Dabei sprachen beide über ihre Kinder, Archie und Lilibet. 10.10.2025 | 0:26 min

Harry und Meghan hatten 2020 einen Exklusivvertrag mit Netflix unterzeichnet, Medienberichten zufolge mit einem Wert von 100 Millionen Dollar (88,9 Millionen Euro). Die sechsteilige Doku-Serie "Harry & Meghan" über ihre Beziehung und den Streit mit dem britischen Königshaus wurde in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung 23 Millionen Mal angeschaut - ein Rekord für eine Netflix-Doku.

Auch "With love, Meghan" hatte auf Netflix Erfolg

Im August dieses Jahres unterzeichnete das Promi-Paar einen neuen sogenannten First-Look-Vertrag mit Netflix, womit der Streaminganbieter ein erstes Zugriffsrecht auf Produktionen von Harry und Meghan bekommt. Der Vertrag war offenbar weniger lukrativ als der vorherige.

Zum ersten Mal besucht Herzogin Meghan die Fashion Week in Paris und erntet Kritik für ein Onlinevideo vom Ort, wo einst Schwiegermutter Diana tödlich verunglückte. 06.10.2025 | 0:41 min

Im März war Markles Lifestyle- und Kochsendung "With Love, Meghan" angelaufen, in der die Herzogin von Sussex unter anderem Tipps zum Kochen, Gärtnern und zur Organisation von Feiern gibt. Die Serie wurde zwar von Kritikern verrissen, erreichte aber ebenfalls ein Millionenpublikum.

Harry und Meghan leben seit fünf Jahren in Kalifornien

Harry und Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben seitdem im US-Bundesstaat Kalifornien. Als Einnahmequellen setzen sie auf Medienproduktionen und Veröffentlichungen, darunter Harrys Autobiografie.

Harry und Meghan haben vor fünf Jahren den engen Kreis der Royals verlassen. Für sie und auch für die anderen Mitglieder der Königsfamilie gibt es seitdem viele Herausforderungen. 08.01.2025 | 2:39 min