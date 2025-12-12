Fernsehbotschaft angekündigt:König Charles will sich zu seiner Krebserkrankung äußern
Ungewöhnlich offen hatte der britische Monarch seine Diagnose Anfang 2024 kommuniziert - doch seit Längerem fehlten Updates zu seinem Zustand. Nun tritt der König vor die Kameras.
Erstmals seit Monaten will sich der britische König Charles III. (77) zum Stand seiner Krebserkrankung äußern. Das Update soll im Rahmen einer Videobotschaft heute Abend um 21 Uhr (MEZ) veröffentlicht werden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Charles wolle damit Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen lenken.
Auf dem X-Account des Königshauses wurde bereits am Morgen ein kurzer Clip gepostet, auf dem zu sehen ist, wie der König vor einer Kamera Platz nimmt. Im Hintergrund ist eine Stimme zu hören, die sagt: "Kamera läuft. Es geht gleich los."
Charles hatte die Krebserkrankung im Februar 2024 öffentlich gemacht. Sie wurde im Zuge einer Routineoperation an der Prostata entdeckt.
Krebsdiagnose: König Charles noch immer in Behandlung
An welcher Krebsform der König leidet, ist aber unklar. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt. Seit seiner Diagnose wird Charles ambulant behandelt.
Anders als seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Prinzessin Kate (43), kehrte er recht schnell wieder zur Routine zurück und nahm öffentliche Termine einschließlich Auslandsreisen wahr. Kate konnte ihre Chemotherapie inzwischen erfolgreich abschließen. Bei Charles hält die Behandlung bislang an.
Bemerkenswert war die Offenheit, mit der das Königshaus zu den Erkrankungen des Monarchen kommunizierte. Der König litt an einer vergrößerten Prostata und nutzte schon damals seine Bekanntheit, um für Vorsorgeuntersuchungen zu werben. Mit Erfolg: Viele Männer informierten sich über Prostataerkrankungen. Die Zugriffszahlen auf der Webseite des britischen Gesundheitsdiensts NHS schossen in die Höhe.
