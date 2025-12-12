  3. Merkliste
König Charles will sich zu seiner Krebserkrankung äußern

Fernsehbotschaft angekündigt:König Charles will sich zu seiner Krebserkrankung äußern

|

Ungewöhnlich offen hatte der britische Monarch seine Diagnose Anfang 2024 kommuniziert - doch seit Längerem fehlten Updates zu seinem Zustand. Nun tritt der König vor die Kameras.

Das Foto zeigt König Charles III. im Morgenzimmer des Clarence House in London b

Erstmals seit Monaten soll König Charles III. öffentlich über seine Krebsdiagnose sprechen. In einer TV-Botschaft will er über seine Erfahrungen mit der Krankheit reden.

12.12.2025 | 0:32 min

Erstmals seit Monaten will sich der britische König Charles III. (77) zum Stand seiner Krebserkrankung äußern. Das Update soll im Rahmen einer Videobotschaft heute Abend um 21 Uhr (MEZ) veröffentlicht werden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Charles wolle damit Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen lenken.

Auf dem X-Account des Königshauses wurde bereits am Morgen ein kurzer Clip gepostet, auf dem zu sehen ist, wie der König vor einer Kamera Platz nimmt. Im Hintergrund ist eine Stimme zu hören, die sagt: "Kamera läuft. Es geht gleich los."

X-Post des Königshauses

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Charles hatte die Krebserkrankung im Februar 2024 öffentlich gemacht. Sie wurde im Zuge einer Routineoperation an der Prostata entdeckt.

Der britische König war kurzzeitig in der Klinik

Der britische König musste aufgrund von Nachwirkungen seiner Krebstherapie im März kurzzeitig in der Klinik bleiben. Danach sagte er einige Termine ab.

28.03.2025 | 0:47 min

Krebsdiagnose: König Charles noch immer in Behandlung

An welcher Krebsform der König leidet, ist aber unklar. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt. Seit seiner Diagnose wird Charles ambulant behandelt.

Anders als seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Prinzessin Kate (43), kehrte er recht schnell wieder zur Routine zurück und nahm öffentliche Termine einschließlich Auslandsreisen wahr. Kate konnte ihre Chemotherapie inzwischen erfolgreich abschließen. Bei Charles hält die Behandlung bislang an.

Prinzessin Kate besucht das Royal Marsden Hospital

Es war ein emotionaler Auftritt, mit dem Prinzessin Kate ihr Jahr begann: Sie besuchte die Klinik, in der sie ihre Krebs-Behandlung erhielt. Die Thronfolger-Gattin traf Patienten.

14.01.2025 | 0:34 min

Bemerkenswert war die Offenheit, mit der das Königshaus zu den Erkrankungen des Monarchen kommunizierte. Der König litt an einer vergrößerten Prostata und nutzte schon damals seine Bekanntheit, um für Vorsorgeuntersuchungen zu werben. Mit Erfolg: Viele Männer informierten sich über Prostataerkrankungen. Die Zugriffszahlen auf der Webseite des britischen Gesundheitsdiensts NHS schossen in die Höhe.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland in dem Beitrag "König Charles will über Erkrankung sprechen" am 12.12.2025 um 17:36 Uhr.
