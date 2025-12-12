Rolf Becker ist tot - Schauspieler wurde 90 Jahre alt

Er prägte die deutsche Fernseh- und Theaterlandschaft mit seinen Rollen. Nun ist der Schauspieler Rolf Becker im Alter von 90 Jahren in Hamburg gestorben.

Der deutsche Schauspieler Rolf Becker verstarb mit 90 Jahren in Hamburg. Quelle: dpa

Der Schauspieler Rolf Becker ("In aller Freundschaft") ist tot. Der Wahlhamburger, Vater der Schauspieler Meret und Ben Becker, starb am Freitag im Alter von 90 Jahren in Hamburg, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet.

Der 1935 in Leipzig geborene und in Norddeutschland aufgewachsene Becker machte sowohl am Theater als auch in Film und Fernsehen Karriere ("Trenck"-Serie, 1971, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", 1976). Er hatte Gastrollen im "Großstadtrevier", dem "Tatort" oder "Rosamunde Pilcher". Einem Millionenpublikum bekannt wurde er in der beliebten ARD-Arztserie "In aller Freundschaft", wo er seit 2006 neben Ursula Karusseit den Rentner Otto Stein spielte.

In Berlin wurde feierlich der Harald Juhnke-Platz eingeweiht, der dem berühmten Entertainer gewidmet wurde. Unter anderem dabei waren seine Witwe Susanne Juhnke und Schauspieler Ben Becker. 30.09.2025 | 1:08 min

Nach Stationen in München, Darmstadt und Ulm wechselte er 1963 ans Theater Bremen, wo er auch selbst inszenierte. In seiner Wahlheimat Hamburg war er später unter anderem Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus und am Thalia Theater. Auch als Sprecher von Hörbüchern machte er sich mit seiner markanten Stimme einen Namen.

Sein schauspielerisches Talent hat Becker an seine Kinder Ben und Meret Becker aus der Ehe mit der Schauspielerin Monika Hansen weitergegeben. Seit 1980 war Becker in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Sylvia Wempner verheiratet, mit der er zwei leibliche Söhne und einen Adoptivsohn hat.