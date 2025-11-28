Schauspielerin Ingrid van Bergen ist gestorben

Sie gehörte zu den bekanntesten deutschen Filmstars: Jetzt ist Ingrid van Bergen im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine enge Vertraute auf Anfrage.

Ingrid van Bergen Quelle: dpa

Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren in Eyendorf. Das bestätigte eine Vertraute der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind unendlich traurig", sagte die Freundin. Van Bergen sei in den frühen Morgenstunden eingeschlafen. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

In den 1950er und 1960er Jahren gehörte die Schauspielerin mit der markanten rauchigen Stimme zu den bekanntesten deutschen Filmstars. In der Nachkriegssatire "Rosen für den Staatsanwalt" gelang ihr 1959 in der Rolle der Pensionsbesitzerin Lissy Flemming ihr wohl größter Erfolg.

2009 wird sie "Dschungelkönigin"

Neben Kabarett-Auftritten bei den Berliner "Stachelschweinen" drehte sie vor allem für Kino und Fernsehen. Sie stand unter anderem für Edgar-Wallace-Verfilmungen wie "Der Rächer" (1960) und "Das Geheimnis der gelben Narzissen" (1961) vor der Kamera. Bei "Stadt ohne Mitleid" drehte sie mit Kirk Douglas (1960).

Jüngeren Zuschauern war Ingrid van Bergen vor allem als beliebter Realitystar und Siegerin der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt. 2009 wurde sie dort "Dschungelkönigin".

Gefängnisstrafe wegen Totschlag

Ihr Name ist allerdings auch mit der Tötung ihres Liebhabers verbunden. Wegen der tödlichen Schüsse wurde sie 1977 wegen Totschlags zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, 1981 kam sie wegen guter Führung vorzeitig frei.

Nach ihrer Entlassung Anfang der 1980er Jahre gelang ihr erst nach und nach der Wiedereinstieg. Es folgten viele Gastauftritte vor allem in Krimis und TV-Serien. Immer wieder war sie auch in Talkshows zu sehen. Am Kammertheater Karlsruhe war sie 2011 zuletzt als lebensfrohe Seniorin in der Tragikomödie "Harold und Maude" zu bewundern.

Die letzten Jahre lebte die Schauspielerin in der niedersächsischen Gemeinde Eyendorf südlich von Hamburg.

