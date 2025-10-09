  3. Merkliste
Wanda Perdelwitz: Schauspielerin bei Unfall gestorben

Bekannt aus "Großstadtrevier":Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

|

Die frühere "Großstadtrevier"- und "Traumschiff"-Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist bei einem Unfall gestorben. Das teilte ihre Managerin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wanda Perdelwitz

Schauspielerin Wanda Perdelwitz hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.

Quelle: Imago

Die Hamburger "Großstadtrevier"- und "Traumschiff"-Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot. "Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz, die bei einem tragischen Unfall verstorben ist", erklärte ihre Managerin Uta Hansen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Perdelwitz starb laut Medien bei Fahrradunfall

Die 41-Jährige sei außergewöhnlich gewesen als Künstlerin und Mensch - leidenschaftlich, wahrhaftig und voller Hingabe. "Aus Respekt vor der Trauer der Familie bitten wir um Verständnis und darum, von weiteren Anfragen abzusehen." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Mehreren unbestätigten Medienberichten zufolge starb sie an den Folgen eines Fahrradunfalls. Tatsächlich war am 28. September nach Polizeiangaben eine 41 Jahre alte Frau im Hamburger Stadtteil Rotherbaum bei einem sogenannten Dooring-Unfall lebensbedrohlich verletzt worden und sei später im Krankenhaus gestorben.

Sachsen, Dresden: Radfahrer sind am Morgen in Dresden auf der Albertbrücke in Richtung Sachsenplatz unterwegs.

Trotz Verbesserungen fühlen sich über zwei Drittel der Radfahrer in deutschen Großstädten unsicher. Engstellen und dichtes Überholen sorgen weiterhin für Sorgen im Straßenverkehr.

17.06.2025 | 3:54 min

Ein Beifahrer hatte den Ermittlungen zufolge die Tür eines haltenden Transporters von innen geöffnet, mutmaßlich ohne auf den Radverkehr zu achten. Die 41-Jährige sei dabei gegen die Tür geprallt und schwer verletzt worden.

Dooring-Unfälle als Sicherheitsproblem

Parkende Autos gelten seit längerem als Sicherheitsproblem für Radfahrer. In einer Studie aus dem Jahr 2020 stellte die Unfallforschung der Versicherer (UDV) fest, dass 18 Prozent aller Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern und Fußgängern im Zusammenhang mit parkenden Kraftfahrzeugen standen.

Dooring-Unfälle wurden dabei als Hauptproblem identifiziert. In einer Detailanalyse für elf deutsche Innenstädte waren den Angaben zufolge etwa die Hälfte (52 Prozent) aller im Zusammenhang mit parkenden Fahrzeugen stehenden Unfälle auf Dooring-Unfälle zurückzuführen.

-

Im Januar 2024 war Schauspielerin Wanda Perdelwitz mit Comedian Miguel Robitzky zu Gast in der ZDF-Sendung "Volle Kanne".

19.01.2024 | 71:49 min

Perdelwitz durch "Großstadtrevier" bekannt

Perdelwitz war vor allem durch ihre Auftritte beim "Großstadtrevier", das sie 2022 verließ, und beim "Traumschiff" bekannt geworden. Sie hatte aber auch in zahlreichen weiteren Fernsehproduktionen und Theaterstücken mitgewirkt.

Perdelwitz' Mutter Heidrun war ebenfalls Schauspielerin, ihr Vater Reinhard Hellmann Regisseur und Schauspieler.

Perdelwitz hinterlässt 2019 geborenen Sohn

Perdelwitz studierte von 2003 bis 2007 an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Die gebürtige Berlinerin hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Quelle: dpa
Thema
Hamburg

