Wanda Perdelwitz: Schauspielerin bei Unfall gestorben

Bekannt aus "Großstadtrevier":Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben
Die frühere "Großstadtrevier"- und "Traumschiff"-Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist bei einem Unfall gestorben. Das teilte ihre Managerin der Deutschen Presse-Agentur mit.
Die Hamburger "Großstadtrevier"- und "Traumschiff"-Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot. "Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz, die bei einem tragischen Unfall verstorben ist", erklärte ihre Managerin Uta Hansen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
Perdelwitz starb laut Medien bei Fahrradunfall
Die 41-Jährige sei außergewöhnlich gewesen als Künstlerin und Mensch - leidenschaftlich, wahrhaftig und voller Hingabe. "Aus Respekt vor der Trauer der Familie bitten wir um Verständnis und darum, von weiteren Anfragen abzusehen." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.
Mehreren unbestätigten Medienberichten zufolge starb sie an den Folgen eines Fahrradunfalls. Tatsächlich war am 28. September nach Polizeiangaben eine 41 Jahre alte Frau im Hamburger Stadtteil Rotherbaum bei einem sogenannten Dooring-Unfall lebensbedrohlich verletzt worden und sei später im Krankenhaus gestorben.
Ein Beifahrer hatte den Ermittlungen zufolge die Tür eines haltenden Transporters von innen geöffnet, mutmaßlich ohne auf den Radverkehr zu achten. Die 41-Jährige sei dabei gegen die Tür geprallt und schwer verletzt worden.
Dooring-Unfälle als Sicherheitsproblem
Parkende Autos gelten seit längerem als Sicherheitsproblem für Radfahrer. In einer Studie aus dem Jahr 2020 stellte die Unfallforschung der Versicherer (UDV) fest, dass 18 Prozent aller Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern und Fußgängern im Zusammenhang mit parkenden Kraftfahrzeugen standen.
Dooring-Unfälle wurden dabei als Hauptproblem identifiziert. In einer Detailanalyse für elf deutsche Innenstädte waren den Angaben zufolge etwa die Hälfte (52 Prozent) aller im Zusammenhang mit parkenden Fahrzeugen stehenden Unfälle auf Dooring-Unfälle zurückzuführen.
Perdelwitz durch "Großstadtrevier" bekannt
Perdelwitz war vor allem durch ihre Auftritte beim "Großstadtrevier", das sie 2022 verließ, und beim "Traumschiff" bekannt geworden. Sie hatte aber auch in zahlreichen weiteren Fernsehproduktionen und Theaterstücken mitgewirkt.
Perdelwitz' Mutter Heidrun war ebenfalls Schauspielerin, ihr Vater Reinhard Hellmann Regisseur und Schauspieler.
Perdelwitz hinterlässt 2019 geborenen Sohn
Perdelwitz studierte von 2003 bis 2007 an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Die gebürtige Berlinerin hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Nachrichten
Hoffnung nach Depressionen:37° Leben: Lebensmüde und Hoffnungsvollmit Video
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Einigung im Gaza-Krieg:Israel und Hamas stimmen erster Phase von Friedensplan zu
Kanzler im ZDF:Merz über Bürgergeld: "Können Leistungen auf Null setzen"
Experten-Einschätzung:Gaza-Einigung: Wie groß ist der Anteil von Donald Trump?
Wegen Wetter und Religion:FIFA denkt an Winter-WM für Saudi-Arabienmit Video
Vergewaltigungsprozess in Frankreich:Höhere Strafe für Vergewaltiger im Missbrauchsfall Pelicotmit Video
Europa-Gruppen:Die WM-Qualifikation im Liveticker
Stimmen aus Israel und Gaza:"Die Menschen verdienen es, frei zu sein"von Ninve Ermaganmit Video
- Interview
Grundsteinlegung für Einheitsdenkmal:Oltmanns: Ein Denkmal für die Zukunft, die junge Generationmit Video
Nach Unglück im Dezember 2024:Putin: Werden Aserbaidschan für Flugzeugabsturz entschädigenmit Video
- Update
Update am Abend:Ein bisschen Frieden und ein Nobelpreisvon Nicola Frowein
- Exklusiv
Ab 1. Januar 2026:E-Sport auf nächstem Level: Gemeinnützigkeitvon Gabriel Cermannmit Video