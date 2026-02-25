Champions League: Der BVB, plötzlich Mentalitätsmonster

Selbst aus schlechten Spielen nimmt der BVB aktuell noch etwas mit. Im Playoff-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo könnte Dortmunds neue Widerstandskraft helfen.

Lieber spät als nie: Karim Adeyemi (links) und Fabio Silva feiern im Spiel bei RB Leipzig Silvas Last-Minute-Siegtor. Quelle: Sebastian Räppold / Matthias Koch / Imago

Es ist immer eine Frage der Perspektive. Während neutrale Fans und die Kritiker-Kaste im TV das jüngste Remis von Borussia Dortmund als Rückschlag im nationalen Titelrennen deuteten, fand BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 2:2-Drama in Leipzig einen komplett anderen Zugang. "Was in der zweiten Halbzeit passierte: Das ist Mentalität, das ist Klasse, das ist wieder Aufstehen."

Warum auch nicht? So ein Tor tief in der Nachspielzeit kann über den reinen Punktgewinn hinaus auch als Qualität gewertet werden. Zumal, wenn es wiederholt gelingt, das Schicksal zur eigenen Seite zu beugen.

Schon vier Mal in dieser Saison hat das Team durch Last-Minute-Tore verloren geglaubte Punkte zurückerobert, mit den Remis in Frankfurt und Leipzig sowie bei Siegen über Köln und St. Pauli. Die Mentalitätsfrage, früher lästiger BVB-Begleiter, ist plötzlich positiv besetzt.

BVB auswärts für Gegentore empfänglich

Das schafft Selbstvertrauen und beim Gegner Respekt: "Fußball ist Psychologie", weiß Kovac. Den Schub für das zweite Duell in den Playoffs der Champions League bei Atalanta Bergamo (Mittwoch, 18.45 Uhr / Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr) kann Dortmund gebrauchen.

Denn ein Selbstläufer wird die Partie trotz des Zwei-Tore-Polsters aus dem Hinspiel nicht. In der Königsklasse ist der BVB anfällig und hat auswärts bisher immer mindestens zwei Tore kassiert.

Sebastian Kehl warnt: "Es wird hitzig"

"La Dea" - so Atalantas Beiname - hat nach dem Comeback-Sieg in der Serie A über Meister SSC Neapel ihrerseits Hoffnung geschöpft. Zehn der letzten zwölf Heimspiele wurden gewonnen, dabei Klub-Weltmeister Chelsea bezwungen und Juventus Turin hochkant aus der Coppa Italia geworfen. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl warnt vor der Atmosphäre im engen Atalanta-Stadion:

Es wird intensiv, es wird hitzig und vielleicht sogar aggressiv. „ Sebastian Kehl

Der BVB könnte mit dem Sprung ins Achtelfinale die üppige UEFA-Prämie von elf Millionen Euro einstreichen und einen Klubrekord aufstellen: Vier Mal in Folge unter Europas Top 16 - das haben die ambitionierten Westfalen bisher nie geschafft.

Die Champions League ist nun Dortmunds wichtigster Wettbewerb. In zwei K.o.-Spielen gäbe es selbst im möglichen Achtelfinale gegen Arsenal oder Bayern eine Chance.

Das ist auf Strecke anders. In der Bundesliga scheint es selbst bei einem Sieg im Topspiel am Samstag (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio) unmöglich, Spitzenreiter München einzufangen. Weil Überflieger Bayern vermutlich mit über 80 Punkten und 100 Toren ins Ziel einläuft, erscheinen die BVB-Fortschritte auch so klein.

Sattes Punktekonto in der Bundesliga

Dabei hat sich viel entwickelt. Dortmund steht auch dank neuer Widerstandsfähigkeit und Last-Minute-Talente zwanzig Punkte besser da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Bei aller Kritik am unattraktiven und oft unzulänglichen Spielstil, besonders gegen Topteams mit Punch wie Man City oder Inter Mailand: Unter Kovac hat sich die Abwehr weiter stabilisiert, trotz massiver Ausfälle.

Julian Ryerson wird zum Flankengott

Stürmer Guirassy hat seine Formkrise überwunden, Malocher Ryerson ist zum Flankengott aufgestiegen. Problemkind Bellingham hat sich unterm Radar in die Stammelf hoch gearbeitet. Und Kovac? Ist in der Lage, taktische Fehler wie in Leipzig rechtzeitig zu reparieren.

Nach vielen Experimenten und häufiger Rotation hat sich eine verlässliche Achse gefunden. In der Liga hat Dortmund erst ein Spiel verloren und komfortable elf Zähler Vorsprung auf Rang fünf, der womöglich auch für die erneute Quali zur Königsklasse reicht.

Niko Kovac bleibt Realist

Trotzdem ist Kovacs Mantra: "Wir müssen in den Rückspiegel schauen und unser Champions-League-Ziel erreichen." Das mögen manche ambitionslos nennen. Für andere ist es realistisch. Immer eine Frage der Perspektive.

