Bundesliga: Dortmund rettet Unentschieden im Topspiel in Leipzig

Rückstand aufgeholt, aber lange nicht gut gespielt: Borussia Dortmund muss sich bei RB Leipzig mit einem 2:2 begnügen. Der Sieger das Tages heißt Bayern München.

Kein Sieger im Abendspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Quelle: Imago

Borussia Dortmund hat im Topspiel bei RB Leipzig in der Nachspielzeit noch ein 2:2 (0:2) geholt. Trotz der Aufholjagd beträgt der Rückstand des BVB in der Fußball-Bundesliga auf Spitzenreiter Bayern München nun aber acht Zähler.

Fabio Silva gelingt noch der Ausgleich für den BVB

In Leipzig sorgte Christoph Baumgartner mit zwei Toren in der 20. und 39. Minute für die hochverdiente Halbzeit-Führung. Kurz nach Wiederbeginn unterlief Romulo (50.) allerdings ein Eigentor. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Fabio Silva noch der Ausgleich.

Mit dem 2:2 baute Dortmund die Serie an ungeschlagenen Spielen auf 16 aus: Nur drei Mannschaften (AC Mailand, Fenerbahce Istanbul und Slavia Prag) sind europaweit derzeit besser. Leipzig bleibt in der Tabelle auf Rang fünf.

Gruda legt sich mit Kovac an

Nach intensiven Anfangsminuten, in denen sich RB-Profi Brajan Gruda nach einem Zusammenprall an der Seitenlinie mit BVB-Trainer Niko Kovac anlegte, erspielte sich Leipzig ein ganz klares Übergewicht.

Selbst schaffte der BVB kaum Entlastung. Besonders an Torjäger Serhou Guirassy lief das Spiel im ersten Durchgang vorbei. So war die Pausenführung der Sachsen hochverdient.

Eigentor bringt BVB zurück ins Spiel

Schützenhilfe bekam die Borussia nach Wiederbeginn von Romulo, der einen Eckball von Julian Ryerson unglücklich ins eigene Tor köpfte. Trotzdem blieb der BVB auch nach dem Anschlusstreffer zunächst harmlos.

Erst tief in der Nachspielzeit verwertete Silva einen Querpass von Karim Adeyemi zu seinem ersten Bundesligator. Julian Brandt vergab danach sogar noch die Riesenchance zum Sieg (90.+8).

