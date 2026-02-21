Fußball-Bundesliga: Bayern muss gegen Frankfurt am Ende zittern

Das Heimspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt ist zunächst eine klare Sache, dann kommen die Gäste doch noch einmal auf. Am Ende gewinnt der Rekordmeister mit 3:2.

Bayern macht es gegen Frankfurt am Ende spannend

3:2 gegen Frankfurt: Luis Diaz und sein FC Bayern feiern den vierten Sieg in Serie. Quelle: Witters

Der FC Bayern München hat eine Woche vor dem Gipfeltreffen mit Verfolger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Der Rekordmeister gewann gegen Eintracht Frankfurt nach einer lange Zeit dominanten Vorstellung mit 3:2 (2:0). Mit zwei Treffern in den Schlussminuten kamen die Hessen am Ende aber noch einmal auf.

Kane mit Doppelpack für die Bayern

Aleksandar Pavlovic (16.) und Doppelpacker Harry Kane (20., 68.) trafen für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die ihr kleines Zwischentief von Ende Januar wohl endgültig überwunden hat.

Die Eintracht, für die Jonathan Burkardt (77./Foulelfmeter) und Arnaud Kalimuendo (86.) noch verkürzten, kassierte die erste Niederlage unter ihrem neuen Trainer Albert Riera.

Musiala mit Startelf-Comeback in der Bundesliga

Trotz einer drohenden Gelbsperre stand Joshua Kimmich in der Startelf der Münchener, zudem gab Jamal Musiala nach mehr als zehn Monaten sein Startelf-Comeback in der Bundesliga.

Jonas Urbig ersetzte wie erwartet den verletzten Kapitän Manuel Neuer im Tor. Viel zu tun hatte der 22-Jährige lange aber nicht - im Gegenteil. Die Münchner drückten von Beginn an mächtig aufs Tempo und ließen Frankfurt kaum Luft zum Atmen.

Davis muss verletzt raus

Ein Patzer von Eintracht-Schlussmann Kaua Santos bescherte den Bayern die Führung. Mit einem ungefährdeten 2:0 ging es später in die Halbzeitpause. Der zweite Durchgang begann für die Gastgeber dann aber nicht wie gewünscht. Alphonso Davies musste verletzt ausgewechselt werden, beim Gang vom Platz zog sich der Kanadier das Trikot ins Gesicht und musste von seinen Mitspielern getröstet werden.

Frankfurt meldete sich mit einem Pfostenschuss von Burkardt erstmals an (62.), dann machte Kane mit seinem 28. Saisontor scheinbar schon alles klar. Ausgerechnet Kane leitete mit einem verursachten Foulelfmeter dann aber auch die Aufholjagd der SGE ein.

