Trumps Rede zur Lage der Nation: Wenig Krise, für viel Eigenlob

Fast zwei Stunden feiert Präsident Trump seine Wirtschaft, Grenzpolitik und außenpolitische Erfolge. Doch Proteste und sinkende Umfragewerte zeigen: Das Land bleibt gespalten.

In seiner Rede hat sich der US-Präsident selbst gelobt und spricht von einer guten Wirtschaftslage der USA. Schuld an den hohen Lebenshaltungskosten seien die Demokraten, so Trump. 25.02.2026 | 1:40 min

Er hat seinen eigenen Rekord geknackt: Donald Trump hat die längste Rede eines US-Präsidenten vor dem Kongress gehalten. Etwa eine Stunde und 47 Minuten feierte Trump vor allem seine Erfolge.

Unter "USA"- Rufen und Standing Ovations in den republikanischen Reihen verwies er auf eine boomende Wirtschaft, sichere Grenzen, niedrige Preise und außenpolitische Errungenschaften.

Unsere Nation ist wieder da. Größer, besser, stärker und reicher als je zuvor. „ Donald Trump, US-Präsident

Dutzende Demokraten boykottierten die Rede und riefen zu Gegenveranstaltungen auf.

Die Rede von Donald Trump im Kongress in voller Länge mit deutscher Übersetzung 25.02.2026 | 107:50 min

Wirtschaft war und ist Trumps zentrales Wahlkampfthema

Trump wiederholte ein Versprechen, das er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gegeben hatte:

Wir werden es immer besser machen. Das ist das Goldene Zeitalter von Amerika. „ Donald Trump, US-Präsident

Unter anderem zählt Trump diese Daten als Erfolge auf: 70.000 neue Arbeitsplätze in der Bauindustrie

18 Billionen Dollar an Investitionen in einem Jahr

niedrigste Inflation in fünf Jahren

umfassende Steuersenkungen

Besonders als der Präsident das Haushaltsgesetz aus 2025 lobte, gab es langen Applaus der Republikaner. Unerwähnt ließ er, dass dieser "One Big Beautiful Bill Act" besonders für Geringverdiener eine höhere Steuerbelastung bedeutet.

Meine Regierung hat die Kerninflation auf den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren gesenkt. „ Donald Trump, US-Präsident

Bislang hat sich das "Goldene Zeitalter" nicht für alle Amerikaner erfüllt. Laut einer aktuellen Umfrage von ABC, Washington Post und Ipsos sind 57 Prozent der Befragten nicht mit Trumps Wirtschaftspolitik zufrieden. Die Lebenshaltungskosten steigen nachweislich weiter.

Ein Schuldiger ist in Trumps Augen schnell gefunden: Diese hohen Preise hätten die Demokraten zu verantworten. Es sei noch immer eine Folge der Präsidentschaft von Joe Biden, dessen Name nicht zum letzten Mal an diesem Abend fallen wird.

Die State of the Union Die State of the Union (Rede zur Lage der Nation) ist eine jährliche Ansprache, die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses der Vereinigten Staaten meist zu Beginn eines Kalenderjahres über den aktuellen Zustand der Nation gehalten wird. Die Rede enthält in der Regel: Berichte über den Staatshaushalt, die Wirtschaft, aktuelle Entwicklungen, die politische Agenda, Fortschritte sowie die Prioritäten und Gesetzesvorschläge des Präsidenten.



Neue Zölle - ohne Zustimmung des US-Kongresses

Es war die härteste Niederlage seiner bisherigen zweiten Amtszeit gewesen, als das Oberste US-Gericht einen Großteil seiner Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Nun rügte er nochmals den Obersten Gerichtshof für das Urteil - und zeigte er sich zuversichtlich, dass er neue Zölle durchbringen werde, für die er die Zustimmung des US-Kongresses nicht brauche.

Ein Präsident also, der de facto allen Anwesenden ins Gesicht sagt, dass er alleine bestimmen könne und die Parlamentarier nicht brauche, bekam Standing Ovations von den Republikanern.

Die Rede von Donald Trump im englischen Originalton 25.02.2026 | 107:50 min

Trump zur Migration: "Stärkste und sicherste Grenzen"

In den vergangenen neun Monaten seien "null Einwanderer illegal" in die USA eingereist. "Heute sind unsere Grenzen sicher", betonte Trump. Nie seien sie sicherer und stärker gewesen.

In seiner Rede beschränkte sich Trump hauptsächlich darauf, die negativen Folgen der Migrationspolitik von Joe Biden zu betonen. "Sie strömten zu Millionen aus Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten herbei. Es waren Mörder dabei, 11.088 Mörder."

Dann kam es zu einem Schlüsselmoment in fast zwei Stunden "State of the Union". Als Trump erklärte, dass die oberste Pflicht einer Regierung sei, Amerikaner zu schützen und nicht illegale Migranten, gab es minutenlangen Applaus. Auf der demokratischen Seite blieben alle sitzen.

Ihr solltet euch schämen, dass ihr nicht aufsteht. Ihr solltet euch schämen. „ Donald Trump, US-Präsident

Trumps strikte Einwanderungspolitik spaltet die Gesellschaft und die Politik. Republikaner und Demokraten konnten sich über die neue Finanzierung des Heimatschutzministeriums nicht einigen, aktuell gilt ein teilweiser Shutdown.

Trump breche im Grunde ein Urteil des Supreme Courts durch seine neu angekündigten Zölle. Er weigere sich auch Zolleinnahmen zurückzuzahlen, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 23.02.2026 | 2:30 min

Außenpolitik: Iran, Gaza, Ukraine

"Wir arbeiten sehr hart daran, den neunten Krieg, das Töten und Morden zwischen Russland und der Ukraine, zu beenden, in dem jeden Monat 25.000 Soldaten sterben." Mehr Hoffnung mit weiteren Details machte Trump der Ukraine nicht - am vierten Jahrestag des russischen Angriffskrieges.

Als Trump weiter sagte, dass er acht Kriege beendet habe, war ein Zwischenruf aus dem Publikum zu hören: "Das ist eine Lüge."

Der Krieg in Gaza gehe auf "sehr geringem Niveau" weiter. Trump lobte sich selbst, dass er den Waffenstillstand verhandelt habe. Dass alle Geiseln zurückgebracht wurden, habe niemand für möglich gehalten.

Sowohl die Rhetorik der USA als auch die militärischen Vorbereitungen würden für einen amerikanischen Militärschlag gegen Iran sprechen, sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. 17.02.2026 | 12:22 min

Einer der wichtigsten Botschaften sendete der US-Präsident in seiner Rede an den Iran. Bereits mit der Operation "Midnight Hammer" im Juni 2025 seien die Verantwortlichen gewarnt gewesen.

Sie haben noch nicht verstanden, dass wir gesagt haben, ihr werdet nie eine Atomwaffe haben. „ Donald Trump, US-Präsident

Eine diplomatische Lösung wäre ihm lieber, so Trump, doch der "weltweit größte Förderer des Terrors" dürfe nie eine Atomwaffe besitzen. Sein Ultimatum von 15 Tagen wiederholte er nicht.

Erstmals ist der von Donald Trump gegründete "Friedensrat" mit rund zwei Duzend Teilnehmern zusammengekommen. Deutschland schickte einen Beobachter nach Washington. 20.02.2026 | 2:35 min

Innenpolitik im Fokus

Bis auf ein Lob an alle Nato-Mitgliedsstaaten, die das Fünf-Prozent-Ziel erreichen, enthielt die Rede wenig für Europa. Denn der Wahlkampf für die Zwischenwahlen hat schon längst begonnen. Im November geht es um die Mehrheiten im Parlament und ob die Republikanische Partei sie in beiden Kammern halten kann.

Trump will stets den besten Deal für ein Amerika nach seinen Vorstellungen. Ob nun diese Rede und vor allem Trumps Mittel, seine Politik durchzusetzen, eine Mehrheit überzeugt, lässt sich am 3. November 2025 sagen. Unter einem Präsidenten, der die Macht der Exekutive immer weiter ausbaut, steht die Gewaltenteilung in der US-Demokratie ganz groß auf dem Wahlzettel.

Beatrice Steineke ist Korrespondentin im ZDF-Studio Washington, D.C..