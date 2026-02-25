Trumps Rede zur Lage der Nation: Wenig Krise, für viel Eigenlob

"Besser, stärker, reicher als je zuvor":Trumps Rede im US-Kongress: Wenig Krise und viel Eigenlob
von Beatrice Steineke, Washington, D.C.
Fast zwei Stunden feiert Präsident Trump seine Wirtschaft, Grenzpolitik und außenpolitische Erfolge. Doch Proteste und sinkende Umfragewerte zeigen: Das Land bleibt gespalten.
Er hat seinen eigenen Rekord geknackt: Donald Trump hat die längste Rede eines US-Präsidenten vor dem Kongress gehalten. Etwa eine Stunde und 47 Minuten feierte Trump vor allem seine Erfolge.
Unter "USA"- Rufen und Standing Ovations in den republikanischen Reihen verwies er auf eine boomende Wirtschaft, sichere Grenzen, niedrige Preise und außenpolitische Errungenschaften.
Dutzende Demokraten boykottierten die Rede und riefen zu Gegenveranstaltungen auf.
Wirtschaft war und ist Trumps zentrales Wahlkampfthema
Trump wiederholte ein Versprechen, das er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gegeben hatte:
- 70.000 neue Arbeitsplätze in der Bauindustrie
- 18 Billionen Dollar an Investitionen in einem Jahr
- niedrigste Inflation in fünf Jahren
- umfassende Steuersenkungen
Besonders als der Präsident das Haushaltsgesetz aus 2025 lobte, gab es langen Applaus der Republikaner. Unerwähnt ließ er, dass dieser "One Big Beautiful Bill Act" besonders für Geringverdiener eine höhere Steuerbelastung bedeutet.
Bislang hat sich das "Goldene Zeitalter" nicht für alle Amerikaner erfüllt. Laut einer aktuellen Umfrage von ABC, Washington Post und Ipsos sind 57 Prozent der Befragten nicht mit Trumps Wirtschaftspolitik zufrieden. Die Lebenshaltungskosten steigen nachweislich weiter.
Ein Schuldiger ist in Trumps Augen schnell gefunden: Diese hohen Preise hätten die Demokraten zu verantworten. Es sei noch immer eine Folge der Präsidentschaft von Joe Biden, dessen Name nicht zum letzten Mal an diesem Abend fallen wird.
Die State of the Union (Rede zur Lage der Nation) ist eine jährliche Ansprache, die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses der Vereinigten Staaten meist zu Beginn eines Kalenderjahres über den aktuellen Zustand der Nation gehalten wird. Die Rede enthält in der Regel: Berichte über den Staatshaushalt, die Wirtschaft, aktuelle Entwicklungen, die politische Agenda, Fortschritte sowie die Prioritäten und Gesetzesvorschläge des Präsidenten.
Neue Zölle - ohne Zustimmung des US-Kongresses
Es war die härteste Niederlage seiner bisherigen zweiten Amtszeit gewesen, als das Oberste US-Gericht einen Großteil seiner Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Nun rügte er nochmals den Obersten Gerichtshof für das Urteil - und zeigte er sich zuversichtlich, dass er neue Zölle durchbringen werde, für die er die Zustimmung des US-Kongresses nicht brauche.
Ein Präsident also, der de facto allen Anwesenden ins Gesicht sagt, dass er alleine bestimmen könne und die Parlamentarier nicht brauche, bekam Standing Ovations von den Republikanern.
Trump zur Migration: "Stärkste und sicherste Grenzen"
In den vergangenen neun Monaten seien "null Einwanderer illegal" in die USA eingereist. "Heute sind unsere Grenzen sicher", betonte Trump. Nie seien sie sicherer und stärker gewesen.
In seiner Rede beschränkte sich Trump hauptsächlich darauf, die negativen Folgen der Migrationspolitik von Joe Biden zu betonen. "Sie strömten zu Millionen aus Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten herbei. Es waren Mörder dabei, 11.088 Mörder."
Dann kam es zu einem Schlüsselmoment in fast zwei Stunden "State of the Union". Als Trump erklärte, dass die oberste Pflicht einer Regierung sei, Amerikaner zu schützen und nicht illegale Migranten, gab es minutenlangen Applaus. Auf der demokratischen Seite blieben alle sitzen.
Trumps strikte Einwanderungspolitik spaltet die Gesellschaft und die Politik. Republikaner und Demokraten konnten sich über die neue Finanzierung des Heimatschutzministeriums nicht einigen, aktuell gilt ein teilweiser Shutdown.
Außenpolitik: Iran, Gaza, Ukraine
"Wir arbeiten sehr hart daran, den neunten Krieg, das Töten und Morden zwischen Russland und der Ukraine, zu beenden, in dem jeden Monat 25.000 Soldaten sterben." Mehr Hoffnung mit weiteren Details machte Trump der Ukraine nicht - am vierten Jahrestag des russischen Angriffskrieges.
Als Trump weiter sagte, dass er acht Kriege beendet habe, war ein Zwischenruf aus dem Publikum zu hören: "Das ist eine Lüge."
Der Krieg in Gaza gehe auf "sehr geringem Niveau" weiter. Trump lobte sich selbst, dass er den Waffenstillstand verhandelt habe. Dass alle Geiseln zurückgebracht wurden, habe niemand für möglich gehalten.
Einer der wichtigsten Botschaften sendete der US-Präsident in seiner Rede an den Iran. Bereits mit der Operation "Midnight Hammer" im Juni 2025 seien die Verantwortlichen gewarnt gewesen.
Eine diplomatische Lösung wäre ihm lieber, so Trump, doch der "weltweit größte Förderer des Terrors" dürfe nie eine Atomwaffe besitzen. Sein Ultimatum von 15 Tagen wiederholte er nicht.
Innenpolitik im Fokus
Bis auf ein Lob an alle Nato-Mitgliedsstaaten, die das Fünf-Prozent-Ziel erreichen, enthielt die Rede wenig für Europa. Denn der Wahlkampf für die Zwischenwahlen hat schon längst begonnen. Im November geht es um die Mehrheiten im Parlament und ob die Republikanische Partei sie in beiden Kammern halten kann.
Trump will stets den besten Deal für ein Amerika nach seinen Vorstellungen. Ob nun diese Rede und vor allem Trumps Mittel, seine Politik durchzusetzen, eine Mehrheit überzeugt, lässt sich am 3. November 2025 sagen. Unter einem Präsidenten, der die Macht der Exekutive immer weiter ausbaut, steht die Gewaltenteilung in der US-Demokratie ganz groß auf dem Wahlzettel.
Beatrice Steineke ist Korrespondentin im ZDF-Studio Washington, D.C..
