Warum Mexiko im Kampf gegen Drogenkartelle Resultate braucht

Kampf gegen Drogenkartelle:Warum Mexiko den USA Resultate präsentieren will
Die Präsidentin von Mexiko, Claudia Sheinbaum, steht unter Druck und will hart mit dem eigenen Militär gegen Drogenkartelle vorgehen. Kommt es zu einer Eskalation der Gewalt?
Die Milizen des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) reagieren auf den Tod ihres Anführers mit einer Welle der Gewalt. Mehr als 70 Menschen sind bislang in Mexiko ums Leben gekommen.
Der berüchtigte Drogenboss "El Mencho" starb, nachdem er bei einem Militäreinsatz verletzt und gefangengenommen wurde. Das Kartell CJNG beschäftigt mehr als 20.000 Menschen.
Die Eskalation und Gewaltausbrüche in mehr als 20 mexikanischen Bundesstaaten seien außergewöhnlich, erklärt Jonas von Hoffmann vom GIGA Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Es zeige, wie weit verbreitet das Kartell im Land sei.
Im Interview mit ZDFheute live betont von Hoffmann, dass ...
... es verschiedene Szenarien gibt, wie es weitergeht
Nicht absehbar ist, wer die Lücke des getöteten Drogenbosses Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes füllen werde. Sein Sohn sitze in einem Gefängnis in den USA. Einer seiner Leutnants könnte sich durchsetzen und die Führung übernehmen. Das Kartell könnte dann "in seiner jetzigen Form" weiter existieren, so von Hoffmann.
Oder es könnte zu internen Machtkämpfen kommen. Aber auch andere Kartelle wie Sinaloa könnten versuchen, Gebiete zurückzuerobern, die sie in der Vergangenheit an CJNG verloren haben.
Doch nur vereinzelt würden die "Narcos" zur Gewalt gegen den Staat und das Militär greifen. Offene Gewalt sei nicht im "Geschäftssinn der Drogenkartelle" - auch um die Korruption mit staatlichen Institutionen weiterzuführen.
Was von diesen Szenarien in den nächsten Tagen passiere, sei schwer abzusehen.
... die Kartelle ein Interesse an Normalität statt Terror haben
Mit Blick auf die Sicherheitslage in Mexiko als Austragungsort der FIFA-Fußball-WM der Männer im Sommer sollten sich die Fans nicht "allzu viele Sorgen machen", so von Hoffmann. Die Kartelle seien keine terroristischen Organisationen, sondern kriminelle Konzerne, die Geld verdienen wollten.
Die aktuelle Gewalt sei eine Reaktion auf die Tötung ihres Anführers durch das mexikanische Militär.
Die gesamten Truppen des Kartells seien nicht mobilisiert worden, so der Lateinamerika-Experte. Das organisierte Verbrechen und die Regierung hätten beide Interesse daran, zur Normalität zurückzukehren.
... die Macht der Kartelle landesweit unterschiedlich ist
Es gebe Orte, die von kriminellen Organisationen beherrscht würden, die große Teile des öffentlichen Lebens kontrollieren und dafür eine "Art Schutzgeld oder eine Art Steuer" verlangen würden.
Landesweit seien Fälle bekannt, in denen die Grenzen zwischen Staat und Gewaltakteuren nicht klar seien. Es gebe Bundesstaaten, "wo es wirklich relativ gut belegt ist, sowohl in der Vergangenheit auch bis heute", dass es Kollisionen zwischen politischen Akteuren gebe.
Doch in anderen Teilen Mexikos sei es kein direktes Problem, welches zum Beispiel Touristen mitbekommen würden.
... Mexikos Regierung enorm unter Druck steht
Die US-Regierung unter Donald Trump habe wiederholt angedeutet, wenn weiterhin Fentanyl oder Kokain in die USA transportiert werden, dann könnte sie selbst aktiv werden - auch ohne die Beteiligung Mexikos.
"Da ist natürlich die mexikanische Regierung unter enormem Druck, Resultate zu zeigen." Im Gegensatz zu ihren Vorgängern setze Präsidentin Claudia Sheinbaum wieder mehr auf Konfrontation, so von Hoffmann. Sie gehe gezielt gegen die Anführer der Drogenkartelle vor - nach der "Kingpin-Strategie".
Doch daran werde Mexikos Regierung scheitern. Immer wieder würden neue Köpfe in diesen Organisationen nachkommen. Die nächsten Generationen in den Kartellen würden nur versuchen, weniger im Rampenlicht zu stehen.
Im Vorgehen gegen die Drogenkartelle werde es zu mehr Gewalt kommen und dadurch zu einer Eskalation. Am Ende leide die Zivilbevölkerung darunter am meisten.
