Nach dem Tod von Kartellchef "El Mencho" brennen in mehreren mexikanischen Bundesstaaten Fahrzeuge und Geschäfte. Auch Touristenorte sind betroffen. Botschaften warnen vor Reisen.

Mexikanische Soldaten haben einen der meistgesuchten Drogenbosse des Landes, "El Mencho", getötet. Daraufhin kam es in mehreren Bundesstaaten zu gewalttätigen Ausschreitungen. 23.02.2026 | 0:53 min

Mexikos mächtigster Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes, bekannt als "El Mencho", ist tot. Er war der Anführer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) und stand in Mexiko und im Nachbarland USA auf Fahndungslisten.

Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen Dollar (12,7 Millionen Euro) für Hinweise zu seiner Ergreifung ausgesetzt.

Polizeibeamte und Angehörige der Armee im Einsatz: Ein Fahrzeug wurde nach dem Tod von "El Mencho" von mutmaßlichen Mitgliedern der organisierten Kriminalität in Brand gesetzt. Quelle: epa

Militäreinsatz für Festnahme von "El Mencho": Drogenboss stirbt

Wie das mexikanische Verteidigungsministerium mitteilte, sei "El Mencho" bei einem von den USA unterstützten Militäreinsatz zu seiner Festnahme in der Stadt Tapalpa im westlichen Bundesstaat Jalisco verletzt worden. Er erlag seinen Verletzungen, als er auf dem Luftweg nach Mexiko-Stadt geflogen wurde. Die US-Behörden hätten im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit Informationen beigetragen.

Der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau schrieb auf der Plattform X, einer der "blutigsten und rücksichtslosesten Drogenbosse" sei getötet worden.

Spezialeinheiten der mexikanischen Nationalgarde patrouillieren rund um das Hauptquartier der Sonderstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität (FEMDO) in Mexiko-Stadt. Quelle: AFP

Bandenmitglieder setzen Autos und Geschäfte in Brand

Bei dem Einsatz gegen "El Mencho" kamen offiziellen Angaben zufolge neben dem Kartellchef sechs weitere Bandenmitglieder ums Leben, zwei weitere wurden festgenommen. Drei Soldaten wurden demnach verletzt.

Der Militäreinsatz löste eine gewalttätige Reaktion des von "El Mencho" angeführten Kartells CJNG aus. Bandenmitglieder sperrten in mehreren Bundesstaaten Straßen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen.

Auch wurden Feuer in Apotheken und kleinen Einzelhandelsgeschäften gelegt. Zudem wurden Stützpunkte der Nationalgarde attackiert, wie örtliche Medien berichteten. Es soll dabei Tote und Verletzte gegeben haben.

Mutmaßliche Bandenmitglieder setzten nach dem Tod von "El Mencho" Fahrzeuge in Brand. Quelle: AP

Mexikos Präsidentin: "Ruhe bewahren"

In der von Touristen beliebten Stadt Puerto Vallarta an der Pazifikküste waren in Videos brennende Autos und große schwarze Rauchwolken zu sehen, die zwischen den Gebäuden aufstiegen. Zu Zwischenfällen kam es auch in der Stadt Guadalajara, die einer der drei mexikanischen Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist. Mexiko richtet das Turnier ab Juni gemeinsam mit den USA und Kanada aus.

Präsidentin Claudia Sheinbaum rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Gleichzeitig mahnte sie, sich über die Lage zu informieren. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Deutsche Botschaft warnt vor Unruhen

Die Botschaft der USA sowie die diplomatischen Vertretungen anderer Länder forderten ihre Bürger in Mexiko zu erhöhter Wachsamkeit auf. Aus Sicherheitsgründen haben Fluggesellschaften Flüge in mehrere mexikanische Städte gestrichen oder umgeleitet.

Die deutsche Botschaft warnte auf X, dass es "in verschiedenen Landesteilen zu Unruhen, Straßensperren und Brandstiftungen" kommt. Wer sich an einem sicheren Ort wie einem Hotel aufhalte, solle dort bis auf weiteres bleiben und auf nicht unbedingt erforderliche Fahrten verzichten. "Versuchen Sie bei Straßensperren nicht, sich zu widersetzen oder zu flüchten", erklärte die Botschaft.

US-Regierung stufte Kartell als ausländische Terrororganisation ein

Das 2009 von "El Mencho" gegründete Kartell CJNG gilt als besonders gewalttätig und ist eines der mexikanischen Drogenkartelle, die US-Präsident Donald Trump als ausländische Terrororganisation eingestuft hat. Das Verbrechersyndikat ist demnach eine transnationale Organisation mit Verbindungen bis nach China und Australien.

Neben dem Handel mit Fentanyl ist es den Angaben nach auch in Erpressung, Schleusung von Migranten, Diebstahl von Öl und Mineralien sowie Waffenhandel verwickelt. Die Tötung von "El Mencho" ist der bedeutendste Schlag gegen die mexikanischen Drogenkartelle seit der Festnahme der Drogenbosse Joaquín "El Chapo" Guzman und Ismael "El Mayo" Zambada, die in den USA in Haft sitzen.

