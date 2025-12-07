  3. Merkliste
Mexiko: Hunderttausende bei Protesten für Präsidentin Sheinbaum

Claudia Sheinbaum unter Druck:Hunderttausende zeigen Mexikos Präsidentin Solidarität

In Mexiko-Stadt versammelten sich rund 600.000 Menschen zur Unterstützung von Präsidentin Sheinbaum. Wegen politischer Unruhen war sie zuletzt unter Druck geraten.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum begrüßt Fans während der Feierlichkeiten zum 7. Jahrestag der „Vierten Transformation“ in Mexiko-Stadt, Mexiko, 6. Dezember 2025.

In Mexiko-Stadt sind Hunderttausende Menschen zur Unterstützung ihrer Präsidentin auf die Straße gegangen.

07.12.2025 | 0:17 min

In Mexiko sind am Samstag Hunderttausende Menschen zur Unterstützung von Präsidentin Claudia Sheinbaum auf die Straße gegangen. Auf dem Zócalo, dem größten Platz der Hauptstadt Mexiko-Stadt, kamen nach Behördenangaben vor Sheinbaums Amtssitz rund 600.000 Menschen zusammen und riefen Parolen wie "Du bist nicht allein" und "Claudia, das Volk kämpft!"

Die Präsidentin selbst trat vor ihre Unterstützer. "Die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen unterstützt den Wandel", sagte Sheinbaum in Richtung der Menschenmenge. Anlass der Demonstration war das Jubiläum der politischen Bewegung "Vierte Transformation", der Sheinbaum vorsteht.

Vermumte Menschen nehmen an einer Demonstration der Generation Z in Mexiko-Stadt, Mexiko, am 20. November 2025 teil.

In Mexiko-Stadt hatten zuletzt Tausende Menschen gegen die Regierung, Gewalt und Korruption protestiert.

21.11.2025 | 0:16 min

Sheinbaum nach Protesten und Unruhen unter Druck

Die seit Oktober 2024 amtierende Sheinbaum war in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Nach der Tötung eines Bürgermeisters im von Unruhen geprägten Bundesstaat Michoacán war es zu zwei Tage andauernden Protesten gekommen.

Wochen später demonstrierten in Mexiko-Stadt Tausende Menschen gegen Drogengewalt und die Regierungspolitik zur inneren Sicherheit. Zudem trat Generalstaatsanwalt Alejandro Gertz Ende November zurück, offenbar im Streit mit Sheinbaum über das Vorgehen gegen Kriminalität.

Anhänger versammeln sich am 06.12.2025, auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt, um das siebenjährige Bestehen der Bewegung „Vierte Transformation“ zu feiern, die vom ehemaligen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador ins Leben gerufen wurde.

Hunderttausende zeigen auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt ihre Unterstützung für Claudia Sheinbaum.

Quelle: AP

Weiter deutliche Mehrheit zufrieden mit Sheinbaum

Eine deutliche Mehrheit von 71 Prozent der Mexikaner ist derzeit laut jüngsten Umfragewerten mit der Politik der linksgerichteten Sheinbaum weiterhin zufrieden. Anfang Dezember waren es noch 74 Prozent gewesen.

Am Freitag hatte Sheinbaum bei der FIFA-Zeremonie in Washington erstmals US-Präsident Donald Trump getroffen. Trump lobte die Kooperation bei der gemeinsamen Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Sheinbaum zog im Anschluss der Begegnung ein positives Fazit. Es sei ein "ausgezeichnetes Treffen" gewesen, schrieb sie auf X und anderen sozialen Netzwerken.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 07.12.2025 um 12:52.

