Día de los Muertos in Mexiko: Ein buntes Fest für die Toten

Día de los Muertos in Mexiko:Ein buntes Fest für die Toten

Leuchtende Skelette, orangefarbene Blumen und Totenköpfe aus Zucker überall: In Mexiko wird der Tag der Toten groß gefeiert. Klicken Sie sich durch einige Impressionen.

Menschen nehmen am traditionellen „Paseo de las Ánimas“ (Gang der Seelen) teil, der Teil der Feierlichkeiten zum Tag der Toten ist, in den Straßen von Mérida, Yucatán, Mexiko, am 31. Oktober 2025.
Menschen nehmen am traditionellen „Paseo de las Ánimas“ (Gang der Seelen) in Mérida, Yucatán, teil, Teil der Hanal Pixan-Feierlichkeiten zum Tag der Toten am 31. Oktober 2025.
Eine Frau steht neben dem Grab eines geliebten Menschen und feiert den Tag der Toten auf dem Friedhof von Tzintzuntzan im Bundesstaat Michoacán, Mexiko, am Freitag, 31. Oktober 2025.
Menschen nehmen am traditionellen „Paseo de las Ánimas“ (Gang der Seelen) teil, der Teil der Feierlichkeiten zum Tag der Toten ist, in den Straßen von Mérida, Yucatán, Mexiko, am 31. Oktober 2025.
Eine Frau führt ein Ritual am Altar für Opfer von Feminiziden während eines Protestmarsches zur Aufklärung von Feminiziden vor den Feierlichkeiten zum Tag der Toten am 31. Oktober 2025 in Mexiko-Stadt durch.
Eine Skelettskulptur steht auf einem Altar auf dem Zócalo, dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt, vor dem Tag der Toten am Freitag, 31. Oktober 2025.
Menschen nehmen am traditionellen „Paseo de las Ánimas“ (Gang der Seelen) in Mérida, Yucatán, teil, Teil der Hanal Pixan-Feierlichkeiten zum Tag der Toten am 31. Oktober 2025.
Menschen nehmen während der Feierlichkeiten zum Tag der Toten am 31. Oktober 2025 in Mexiko-Stadt an einem Marsch zur „Antimonumenta“ teil.

Ein Fest für die Toten

In Mexiko wird heute der "Día de Muertos" - der Tag der Toten - gefeiert. Anlass sind die katholischen Feiertage Allerheiligen und Allerseelen.

Quelle: epa

