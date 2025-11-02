Explosion in Supermarkt in Mexiko - viele Tote

Viele der Opfer waren offenbar von den Flammen eingeschlossen: In Mexiko kommen bei einer Explosion und einem Brand in einem Supermarkt mindestens 23 Menschen ums Leben.

Vom Rauch geschwärzte Fassade: Explosion und Brand in Supermarkt in Mexiko Quelle: dpa

Bei einer Explosion und einem Brand in einem Supermarkt in Mexiko sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen seien verletzt worden, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Sonora, Alfonso Durazo, in einer Videobotschaft. Unter den Opfern seien auch Minderjährige. Er habe eine "gründliche und transparente Untersuchung" angeordnet.

Die Explosion ereignete sich in einer Filiale des Discounters Waldo's im Stadtzentrum von Hermosillo im Nordwesten des Landes. Auf Fotos sind der Großbrand, die vom Feuer geschwärzte Fassade und zerbrochene Schaufenster zu sehen. Örtlichen Medienberichten zufolge hatten sich Menschen nach der Explosion in den Supermarkt geflüchtet, wo sie dann in den Flammen eingeschlossen wurden.

Behörden: Bislang keine Anhaltspunkte für Brandstiftung

Vorläufige Untersuchungen hätten ergeben, dass die Todesfälle durch "das Einatmen giftiger Gase" verursacht worden seien, erklärte Generalstaatsanwalt Gustavo Salas Chávez. Nach Stand der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf einen Transformator im Inneren des Supermarkts, der zu der Explosion geführt haben könnte. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte, die auf eine Brandstiftung hindeuten", sagte Chávez.

Gouverneur Durazo erklärte, die Einsatzkräfte seien sofort vor Ort gewesen und hätten "mit großer Professionalität und Engagement gehandelt, die Situation unter Kontrolle gebracht und Leben gerettet".

Die Behörden sagten eine für den Abend geplante Feier in der Stadt anlässlich des Tages der Toten ab. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sprach den Angehörigen der Verstorbenen ihr Beileid aus.