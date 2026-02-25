Update am Morgen: Wie steht es um Europas Stärke?

Guten Morgen,

mehr Stärke und Selbstbewusstsein fordert die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von Europa. Vier Jahre nach Beginn des Angriffskrieges gegen die gesamte Ukraine spricht sie öffentlich davon, den Fokus der Friedensgespräche ändern zu wollen: weg vom Druck auf die Ukraine - hin zu der Frage, was Russland für einen dauerhaften Frieden in Europa tun müsse.

Kaja Kallas ist die Chefdiplomatin der EU in einer Zeit, in der die klassische Diplomatie kaum noch zu existieren scheint. Sie will, sie muss die EU zusammenhalten, denn in einer Sache ist sie sich sicher: "Die regelbasierte Weltordnung, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr", sagt sie unserem Brüssel-Korrespondenten Ulf Roeller, der sie für das auslandsjournal begleitet hat.

Kallas: Europäischen Stolz behalten

Sie gilt als eine der stärksten Unterstützerinnen der Ukraine und versteht die Nähe der Trump-Administration zu Putin nicht. In den aktuellen Verhandlungen über ein Kriegsende sehe sie eindeutig, dass die Amerikaner die russischen Forderungen gewissermaßen lauter hörten als alles andere. Sie wollten schnelle Erfolge erzielen. Aber ein schneller Erfolg sei keine gute Lösung, meint Kallas.

Die EU wolle die Amerikaner an ihrer Seite halten, denn Europa brauche sie für die eigene Sicherheit. Gleichzeitig müsse die EU aber für die europäischen Werte einstehen. Es sei ihr wichtig, "meine Würde und den europäischen Stolz zu behalten", erklärt Kallas unserem Korrespondenten.

Vor vier Jahren überfiel Russland die Ukraine. Über den Jahrestag berichteten am 24.02.2026 unter anderem die heute-Nachrichten. 24.02.2026 | 1:37 min

EU-Außenbeauftragte versteht Bundeswehr-Diskussion nicht

Kallas kommt aus Estland. Ihre Familie hat unter der sowjetischen Herrschaft gelitten. Ihr Land sei bereit, sich zu verteidigen, sagt Kallas und betont, wie beliebt die Wehrpflicht in Estland sei. Junge Männer und junge Frauen gingen zusammen zum Militärdienst. Sie verstehe die Diskussion in Deutschland nicht, wo junge Menschen nicht zum Militär gehen wollten. Die ganze Reportage über die Reise mit Kallas sehen Sie heute Abend im auslandsjournal.

Haiangriffe vor Sydney

Außerdem nehmen wir sie mit an einen Ort, wo wir Menschen tatsächlich klein und mehr oder weniger hilflos sind - in den Wellen des Pazifik vor Sydney.

24.02.2026 | 6:34 min

Im Januar kam es dort innerhalb weniger Tage zu einer außergewöhnlichen Häufung von Haiangriffen. Woran liegt das? Johannes Hano war dort und zeigt uns, wie die Australier sich schützen wollen.

Ich freue mich auf Sie heute Abend,

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

Ausführlich informiert

In der längsten Kongress-Rede eines US-Präsidenten seit Jahrzehnten hat sich Donald Trump überragende Erfolge bescheinigt. "Unsere Nation ist zurück - größer, besser, wohlhabender und stärker als je zuvor. Dies ist das goldene Zeitalter Amerikas", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in der ersten Rede zur Lage der Nation seiner zweiten Amtszeit. Die oppositionellen Demokraten warfen dem Präsidenten "Chaos" und "Korruption" vor.

Was heute noch wichtig ist

25.02.2026 | 0:37 min

Merz zu Gesprächen in China: Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu seinem ersten Besuch in China angekommen. Mit Staatspräsident Xi Jinping will er vor allem über die wirtschaftliche Zusammenarbeit und sicherheitspolitische Themen wie den Ukraine-Krieg sprechen. China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands.

Entscheidung zu Kamikazedrohnen für die Bundeswehr: Der Haushaltsausschuss des Bundestages entscheidet über den Kauf von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium legt den Abgeordneten dazu seinen Plan vor, die neuen Waffensysteme von den deutschen Herstellern Helsing und Stark Defence zu kaufen.

Hoffnung auf Wirtschaftswachstum: Es war ein Miniplus, aber das größte Wachstum seit drei Jahren in einem Quartal. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes legte die deutsche Wirtschaft im letzten Jahresviertel 2025 um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu. Heute veröffentlicht die Behörde ausführliche Ergebnisse.

Champions League

Bayer Leverkusen hat im Playoff-Rückspiel zu Hause gegen Olympiakos Piräus den 2:0-Sieg aus dem Hinspiel erfolgreich verwaltet: Das 0:0 reicht zum Einzug ins Champions-League-Achtelfinale.

Heute Abend muss dann die Borussia aus Dortmund ran: Nach dem Hinspiel-Sieg in Bergamo ist die Ausgangslage gut. Und auch eine neue Stärke kann dem BVB gegen die Italiener nützlich werden.

Ein Lichtblick

Van Gogh und das Gelb: In Amsterdam zeigt eine Schau Werke zur Lieblingsfarbe des Malers. Sie feiert das Gelb etwa in seinen Bildern von Sonnenblumen und Kornfeldern.

24.02.2026 | 2:07 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 24.02.2026 | 1:56 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ist es bei 8 bis 19 Grad meist freundlich, im Westen teils sonnig. Direkt an der Ostsee ist es mit um die 5 Grad kälter. Im Süden kann sich Nebel länger halten.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.