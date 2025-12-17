Naidoo zurück auf der Bühne - Fanliebe und Verschwörungsvorwürfe

Mit Verschwörungstheorien hat er sich viel Ärger eingehandelt. Jetzt ist Xavier Naidoo zurück auf der Bühne - ein Comeback, das von Fans ersehnt und von Kritikern beobachtet wird.

Nach sechs Jahren steht Xavier Naidoo wieder auf der Bühne. 17.12.2025 | 3:19 min

"Ich war Frührentner!": Der umstrittene Soul-Star Xavier Naidoo ("Dieser Weg") hat erstmals seit Jahren wieder ein großes Konzert gespielt. In der voll besetzten Kölner Lanxess-Arena eröffnete der 54-Jährige am Abend seine Tour unter dem Titel "Bei meiner Seele". Mehrfach bedankte er sich überschwänglich bei seinen Fans für deren ungebrochene Unterstützung. "Wegen Euch bin ich hier!", rief er ihnen zu. Und bezeichnete sich dann im Scherz als Frührentner.

Um Naidoo, einst nahezu omnipräsent auf Bühnen, im TV und Radio, war es zuletzt still geworden. Der Popstar war weit ab des großen Rampenlichts. Über Jahre hatten sich die Kontroversen um ihn gehäuft. Lange Zeit war er mit Aussagen aufgefallen, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten.

Naidoo trat mit sogenannten Reichsbürgern auf, verbreitete Theorien der QAnon-Verschwörungsideologie und polarisierte mit Äußerungen zur Corona-Pandemie. 2020 nahm RTL ihn aus der Jury der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Geplante Auftritte wurden damals zunehmend zum Politikum, da sich Widerstand gegen seine Konzerte formierte.

Distanzierung von Verschwörungstheorien

Nachdem die Debatten sehr zugenommen hatten, überraschte Naidoo 2022 mit einem rund dreiminütigen Video, in dem er sich entschuldigte und von extremen Positionen distanzierte. Er sei von Verschwörungserzählungen "geblendet" gewesen, erklärte er darin. Er habe sich "Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet", von denen er sich aber lossage. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus seien nicht mit seinen Werten vereinbar - er verurteile sie.

Ob man damit einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit setzen kann, darüber wird gestritten. Kritiker bemängelten das Statement als zu unkonkret. Die Synagogen-Gemeinde Köln teilte mit:

Gerade in einer Zeit zunehmender antisemitischer Vorfälle ist es problematisch, Herrn Naidoo eine Bühne zu bieten. „ Synagogen-Gemeinde Köln

Konzert-Veranstalter Marek Lieberberg hatte hingegen betont, dass sich der Sänger "zweifelsfrei" distanziert habe.

Etwa dreieinhalb Jahre nach dem Video ist Xaidoo wieder Teil des Tournee-Geschäfts. Das Auftaktkonzert in Köln war nach Angaben der Veranstalter mit 16.000 Tickets komplett ausverkauft. Am Abend tritt Naidoo an gleicher Stelle noch einmal auf - ebenfalls vor vollem Haus. Seine Fans sind ihm offenkundig treu geblieben. Es sind die ersten großen Konzerte seit sechs Jahren.

Wenig Worte, viele Lieder

Geprägt war der mehr als zweistündige Abend von einer Art Best-of seines Kanons - vom frühen Klassiker "Sie sieht mich nicht" über den "Sommermärchen"-Song "Dieser Weg". Naidoo - optisch gänzlich unverändert mit Sonnenbrille und Schiebermütze - ließ vor allem die Musik sprechen. Wortmeldungen zwischen den Songs gab es nur sehr dosiert - und wenn, waren sie meist eine Mischung aus Dankesrede und Wiedersehensfeier.

