Wie neutral ist Musks Wikipedia-Alternative Grokipedia?

Elon Musk will mit seiner Plattform Grokipedia nichts Geringeres als eine "bessere Wikipedia" schaffen, frei von "Propaganda". Doch ganz so neutral ist seine KI-Enzyklopädie nicht.

Die neue Online-Enzyklopädie von Elon Musk wird vollständig von seiner KI "Grok" generiert. Quelle: Imago

Es war eine ambitionierte Ankündigung, die Tech-Milliardär Elon Musk im September machte: Er wolle eine bessere Wikipedia erschaffen, frei von angeblicher "Propaganda", wie er sagte.

Nun ist seine Plattform Grokipedia online - entwickelt von Musks KI-Firma xAI, mit Tausenden automatisch generierten Artikeln. Doch hält sie, was sie verspricht? ZDFheute hat exemplarisch einige Einträge der KI-Enzyklopädie untersucht.

Wie funktioniert Grokipedia?

Grokipedia basiert auf Musks hauseigenem KI-System "Grok", das auch in seinem sozialen Netzwerk X zum Einsatz kommt. Die Künstliche Intelligenz durchsucht das Internet nach Informationen zu verschiedenen Themen und generiert daraus automatisch Enzyklopädie-Einträge. Die Plattform startete mit knapp 900.000 englischsprachigen Artikeln und soll laut Musk schnell weiterwachsen.

Nutzerinnen und Nutzer können die Artikel lesen, aber im Gegensatz zu Wikipedia nicht selbst bearbeiten oder diskutieren - es gibt aber die Option, Änderungswünsche an die KI zu melden. Anders als in der Wikipedia gibt es keine Versionsgeschichte, die zeigt, wie ein Eintrag entstanden ist oder sich verändert hat. Auch ist nicht transparent, welche Quellen die KI bevorzugt oder wie sie Informationen gewichtet. Die Kontrolle über das System liegt allein bei xAI, Musks Unternehmen.

Elon Musks Wunsch, die Geschichte "neu schreiben zu wollen", habe offenbar Eingang gefunden in Teile des KI-Chatbots Grok, sagt der Blogger Sascha Lobo. 11.07.2025 | 4:27 min

Was unterscheidet Grokipedia von Wikipedia?

In der Wikipedia werden die Inhalte von Tausenden ehrenamtlichen Autoren erstellt, überprüft und fortgeschrieben. Jede Änderung in Wikipedia wird dokumentiert. Auf Diskussionsseiten können Autorinnen und Autoren debattieren, welche Formulierung angemessen ist oder welche Quelle verlässlicher erscheint. Es gibt etablierte Richtlinien, etwa den Grundsatz des "neutralen Standpunkts", der verschiedene Perspektiven darstellen soll, ohne einer davon implizit zuzustimmen. Umstrittene Artikel werden von erfahrenen Autorinnen und Autoren besonders beobachtet.

Wie Wikipedia funktioniert - und warum ihr dort nicht alles glauben solltet. 15.01.2024 | 1:49 min

Dieses System ist nicht fehlerfrei. Kritiker bemängeln, dass bestimmte ideologische Positionen in der Wikipedia-Community überrepräsentiert seien und dies die Artikel färbe. Tatsächlich gibt es immer wieder Debatten über die politische Ausrichtung einzelner Einträge. Gleichzeitig bietet das offene System aber Korrekturmechanismen: Fehler können von jedem identifiziert und auf Diskussionsseiten angesprochen werden. Die Community entscheidet dann gemeinsam über Änderungen.

Konferenz "WikiCon 2025" in Potsdam: Wikipedia zwischen Wahrheit und Manipulation

Und wie steht es jetzt um die Neutralität?

Neutralität ist grundsätzlich schwer zu messen. Es gibt aber Indizien, die für oder gegen eine ausgewogene Darstellung sprechen. ZDFheute hat mehrere Grokipedia-Einträge zu kontroversen Themen untersucht und mit Wikipedia-Artikeln verglichen.

Dabei zeigt sich ein klares Muster: Die KI-Enzyklopädie legt Schwerpunkte, die auffällig stark mit Musks eigener Weltsicht und seiner Kommunikation in sozialen Medien übereinstimmen - und sie nutzt Formulierungen, die bekannte rechtskonservative Narrative verstärken oder ihnen mehr Gewicht verleihen, als es durch Fakten gerechtfertigt wäre.

Wie sich das konkret zeigt, lässt sich an mehreren Beispielen ablesen:

Ein einfacher Vergleich der Textlängen zeigt bereits Schwerpunkte: Der Eintrag zum Begriff "Woke" ist bei Grokipedia fast doppelt so lang wie bei Wikipedia. Der Begriff ist ein zentraler Angriffspunkt in Musks eigener Rhetorik - und Grokipedia widmet ihm auffällig viel Raum. Untersucht wurden hierbei aus Gründen der Vergleichbarkeit die Wikipedia-Artikel in englischer Sprache.

Deutlich wird der Unterschied auch bei Artikeln zu Verschwörungsmythen wie etwa der "Great Replacement Theory" ("Großer Austausch"). Wikipedia ordnet sie klar als "Verschwörungstheorie weißer Nationalisten" ein und trennt zwischen demografischen Fakten und der widerlegten Behauptung einer gezielten "Ersetzung" der Bevölkerung. Grokipedia dagegen führt einen Abschnitt namens "Empirische und kausale Verteidigungen" an, der die Theorie scheinbar mit Daten stützt, während Kritik daran als "Mainstream-Ablehnung" dargestellt wird - als wären beide Sichtweisen gleichwertig.

Die Seite zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 geht Grokipedia noch weiter: Mehrfach heißt es dort, es habe "berechtigte Zweifel am Wahlergebnis" gegeben - eine Darstellung, die als unzutreffend belegt ist - an die aber Millionen US-Amerikaner glauben.

Der Eintrag zur AfD - für die Musk viel Sympathie hat - erklärt ausführlich eine angebliche Benachteiligung der Partei in Medien, verschweigt aber parteiinterne Skandale oder Verurteilungen von Mitgliedern weitgehend.

Im Januar stürmten radikale Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump das Kapitol in Washington. Fünf Menschen starben. 28.07.2021 | 2:37 min

Medienkritik als Bestandteil der Enzyklopädie

In mehreren Grokipedia-Einträgen findet sich auch explizite Kritik an Medien. Der Eintrag über das Magazin "Wired" zitiert Musks Aussage, "Wired" sei zu "linksextremer Propaganda" verkommen.

Im Eintrag zu Donald Trump wird CNN und der "New York Times" vorgeworfen, beim sogenannten Shutdown der Regierung "Narrative zu verstärken, die die Schuld primär den Republikanern zuschreiben, trotz parteiübergreifender Fehler".

In der Wikipedia werden solche Vorwürfe allenfalls im Kontext von Medienanalysen oder unter Berufung auf externe Quellen erwähnt, nicht aber als Teil der grundlegenden Darstellung eines Mediums oder Ereignisses.

Ein Shutdown legt Teile der US-Bundesverwaltung lahm und zeigt die Auswirkungen politischer Blockaden auf die Funktionsfähigkeit des Staates. 08.10.2025 | 5:34 min

Fazit: Die Grokipedia umfasst mehr als 800.000 Texte und wird noch weiterentwickelt. Eine abschließende Einordnung der Qualität bedarf mehr Zeit. Die Untersuchung mehrerer Grokipedia-Einträge zeigt jedoch bereits ein Muster: Konservative Perspektiven werden ausführlicher dargestellt, Verschwörungstheorien werden mit vermeintlichen Daten legitimiert und Kritik an Mainstream-Medien wird in die Einträge integriert.