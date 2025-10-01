"Grokipedia": Musk plant Alternative zu Wikipedia

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia könnte bald ihr Monopol verlieren. Tech-Milliardär Elon Musk hat angekündigt, eine Alternative dazu aufzubauen. Er nennt auch Gründe dafür.

Tech-Milliardär Elon Musk baut "Grokipedia" auf und will damit Wikipedia Konkurrenz machen. (Archivbild) Quelle: AP

Elon Musk hat eine Alternative zur Online-Enzyklopädie Wikipedia angekündigt. "Wir bauen 'Grokipedia' bei xAI auf", schrieb der Tech-Milliardär und frühere Berater von US-Präsident Donald Trump in seinem Onlinedienst X.

Musk: Notwendiger Schritt

Bei xAI handelt es sich um Musks 2023 gegründetes Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI), das unter anderem den Chatbot Grok entwickelt hat. Musk schrieb weiter, Grokipedia werde eine "massive Verbesserung im Vergleich zu Wikipedia" darstellen und sei "ein notwendiger Schritt zum Ziel von xAI, das Universum zu verstehen".

Elon Musks Wunsch, die Geschichte "neu schreiben zu wollen", habe offenbar Eingang gefunden in Teile des KI-Chatbots Grok, sagt der Blogger Sascha Lobo. 11.07.2025 | 4:27 min

Musk gab die Pläne in einem X-Post bekannt, in dem er David Sacks, den KI-Beauftragten der Trump-Regierung, zitierte. Sacks hatte geschrieben, Wikipedia sei "hoffnungslos politisch voreingenommen", da eine "Armee linker Aktivisten" sich gegen "vernünftige Korrekturen" wende. Unter Musks Post kommentierte der rechte Aktivist Tom Fitton, Wikipedia sei eine "Verleumdungsmaschine der Linken" - was Musk mit Zustimmung quittierte.



Streit über Musk-Geste

Musk hatte sich im Januar ein Wortgefecht mit Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales geliefert. Anlass war ein Wikipedia-Artikel über eine Geste, die Musk mehrfach bei einer Rede nach der Amtseinführung von Präsident Trump gemacht hatte, und die als Hitlergruß interpretiert wurde.

Der reichste Mann der Welt gegen den Präsidenten des mächtigsten Landes: Die monatelange Zusammenarbeit von Musk und Trump endet in einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht. 06.06.2025 | 2:52 min



Musk warf Wikipedia vor, "Propaganda der Mainstream-Medien" zu verbreiten. Zudem rief er seine Anhänger dazu auf, Wikipedia die Finanzierung zu entziehen. Wikipedia-Mitgründer Wales erwiderte, es gehe um "Fakten", nicht um "Propaganda".

Der Onlinedienst Wikipedia war im Jahr 2001 gegründet worden. Die Einträge werden von Freiwilligen erstellt und sind öffentlich einsehbar. Die Webseite wird von der gemeinnützigen Stiftung Wikimedia betrieben und finanziert sich mithilfe von Spenden.