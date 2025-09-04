Sturm auf US-Kapitol: Republikaner stimmen für neuen Ausschuss

Die Attacke auf das US-Kapitol vor mehr als vier Jahren soll laut Medienberichten neu untersucht werden. Die Republikaner stimmten für die Einrichtung eines neuen Unterausschusses.

Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Unterstützer das US-Kapitol. Quelle: dpa

Ein neuer Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses soll nach Berichten der Tageszeitung "Washington Post" und der Website "Politico" den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 erneut aufrollen und untersuchen. Die Abgeordneten der Republikanischen Partei in der Kongresskammer stimmten am Mittwoch für die Einrichtung des neuen Ausschusses.

Die Parteikollegen von US-Präsident Donald Trump hatten sich laut "Washington Post" darüber beschwert, dass die an der vorherigen Untersuchung beteiligten Abgeordneten voreingenommen gegenüber dem heutigen Präsidenten gewesen sein sollen.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtete vor vier Jahren für ZDFheute live als Anhänger von Donald Trump das US-Kapitol stürmten.

Ausschuss warf Trump mehrere Vergehen vor

Der vergangene Ausschuss hatte Trump zum Abschluss seiner Arbeit gleich mehrere Vergehen vorgeworfen und dem Justizministerium empfohlen, gegen ihn vorzugehen. Solche Empfehlungen sind aber nicht bindend.

Damals hatten Anhänger des zu diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten Trump den Parlamentssitz in Washington gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress an jenem Tag zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal zu bestätigen.

Im Januar 2021 stürmten radikale Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump das Kapitol in Washington. Fünf Menschen starben. Welche Rolle hat Trump bei diesem Angriff gespielt? Auch darum geht es in einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses.

US-Präsident sprach von einem "Tag der Liebe"

Trump hatte seine Unterstützer zuvor in einer Rede und über Wochen mit unbelegten Behauptungen angestachelt, ihm sei der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden.

Er bemüht sich seit Jahren, den 6. Januar 2021 umzudeuten und herunterzuspielen. Es sei kein Sturm gewesen, sondern ein "Tag der Liebe", behauptete er während seines Wahlkampfs wiederholt.

Soll die Geschichte umgeschrieben werden?

"Politico" deutete am Mittwoch (Ortszeit) die Neueinrichtung eines Ausschusses als Versuch der Republikaner, die Geschichte der Ereignisse im Kapitol an jenem Tag umzuschreiben.

In einem Interview hat Trump Biden Versagen vorgeworfen und Ermittlungen gegen ihn nicht ausgeschlossen. Er rechtfertigt außerdem die Begnadigung der Straftäter des Kapitol-Sturms.

Infolge der Krawalle waren damals mehrere Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren eine Randaliererin, die von der Polizei erschossen wurde, und ein Polizist, der einen Tag nach dem Einsatz zusammenbrach und starb.

Trump hingegen hatte als eine seine ersten Amtshandlungen, nur wenige Stunden nach seiner Amtseinführung im Januar, die Täter der Kapitol-Attacke begnadigt - und zwar ausnahmslos.