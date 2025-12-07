Andrea Berg kämpft in "Ein Herz für Kinder" mit den Tränen

Spendengala im ZDF:Andrea Berg kämpft bei "Ein Herz für Kinder" mit den Tränen
In dem Song "Die weißen Tauben" macht Andrea Berg bei "Ein Herz für Kinder" auf die Not der Kleinsten in Krisengebieten aufmerksam. Ihr Appell: Hinschauen, auch wenn es wehtut.
Es war einer der emotionalsten Momente der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala. Schlagerstar Andrea Berg ist tief gerührt, als sie am Samstagabend während der ZDF-Sendung ihren eigens für den Abend komponierten Song "Die weißen Tauben" singt: Der Moderator des Abends Johannes B. Kerner springt ein, als die Sängerin mit den Tränen ringt:
In der Ballade "Die weißen Tauben" singt sie von der verheerenden Situation von Kindern in Krisengebieten weltweit. Ein Appell für das Hinschauen. Berg singt: "Siehst du das Leid der Kinder nicht - die Hoffnung, die ganz still zerbricht." Bei der Gala in Berlin trat Berg zusammen mit dem Kinderchor "KlangVokal" auf.
Andrea Berg mit emotionalem Appell
"Diesen Song 'Die weißen Tauben' habe ich geschrieben, weil man überall diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit spürt", so Berg sichtlich bewegt nach ihrem Auftritt. Sie forderte "die Großen" auf, aufmerksam, menschlich und mitfühlend gegenüber Kindern in Not zu sein. Ihr Appell:
"Weil sonst können wir gleich einpacken", so die Schlager-Ikone weiter. "Die größten Leidtragenden sind die Kinder", erklärte Berg im Vorfeld der Veranstaltung gegenüber der Bild-Zeitung. "Es braucht wirklich so einen Song, um einmal den Großen zu sagen: Hey, sei doch mal Mensch. Wo ist denn deine Menschlichkeit geblieben?"
"Ein Herz für Kinder" sammelt fast 26 Millionen ein
Bei der 25. "Ein Herz für Kinder"-Spendengala am Samstagabend kamen Spenden in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro zusammen. Gastgeber Johannes B. Kerner stellte gemeinsam mit 80 prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vor.
Online kann für die Kinder unter www.ein-herz-fuer-kinder.de weiter gespendet werden. Auch die Telefon-Hotline ist unter 01802 – 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) weiter erreichbar.
An den Spendentelefonen im TV-Studio saßen unter anderem Dunja Hayali, Katarina Witt, Wladimir Klitschko, Uschi Glas, Sophia Thomalla, Sandra Maischberger, Hannes Jaenicke. Auch Politiker unterstützten: Außenminister Johann Wadephul, Finanzminister und Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundesfamilienministerin Karin Prien und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern nahmen Anrufe von Spendern entgegen.
