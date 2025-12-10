Festliche Atmosphäre bei Horst Lichter in der Weihnachtssendung von "Bares für Rares". Warum die Expertin Annika Raßbach aufgeregt ist und was Promi-Gast Larissa Marolt mitbringt.

Zur Weihnachtszeit erwartet die Fans eine besondere Folge "Bares für Rares". Wir waren bei den Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg für das große Weihnachtsspecial mit Larissa Marolt dabei. 10.12.2025 | 5:17 min

Wenn auf Schloss Drachenburg die Rentiere leuchten, weiß man: Es ist wieder Zeit für die große Weihnachtssendung von "Bares für Rares".

Wir verraten ein Geheimnis: Obwohl die Sendung bereits Mitte Oktober aufgezeichnet wird, gelingt es Moderator Horst Lichter und dem gesamten Team jedes Jahr, eine warme, festliche Atmosphäre zu schaffen. Dabei kommt das Team auch in Weihnachtsstimmung, verrät Lichter.

Man freut sich dann tatsächlich auch aufs Fest, weil man bei den Dreharbeiten sehr viel drüber spricht. „ Horst Lichter

Welcher Händler ist ausgebildeter Safari-Guide - und wer zeichnet jedes Schmuckstück? Mehr zu den Experten und Händlern und darüber, wie ein Dreh abläuft, zeigt "backstage". 14.12.2023 | 25:33 min

Außergewöhnliche Objekte und große Überraschungen

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten sieben exquisite Stücke. Unter anderem bringen Beate und Heidelinde ein außergewöhnliches Mitbringsel mit: ein Drüselkästchen aus Meissener Porzellan aus dem 19. Jahrhundert - ein filigraner Aufbewahrungsschatz für Nähutensilien.

Die Händler sind begeistert. Beate und Heidelinde schätzen ihren Schatz eher vorsichtig auf 3.000 Euro - viel zu niedrig, wie man schon vorab verraten darf.

Heiligabend: Das ist Tannenduft, Kinderlachen und der Mann mit dem weißen Bart. Aber seit wann gibt es überhaupt das christliche Fest? Und warum schmücken wir den Weihnachtsbaum? 19.12.2021 | 44:14 min

Expertin Annika Raßbach erstmals in der Weihnachtssendung

In diesem Jahr ist erstmals die neue Expertin Annika Raßbach dabei - und für sie geht damit ein persönlicher Traum in Erfüllung. Der Zauber der besonderen Kulisse habe sie sofort überwältigt.

Ich bin eine Weihnachtsmaus. Und ich war so verzaubert, dass ich das eigentlich alles gar nicht so rundherum wahrnehme, sondern einfach diesen Moment genieße. „ Annika Raßbach

Das rund 100 Jahre alte Steiff-Tretauto, das Annika als ihr erstes Weihnachtsobjekt begutachtet, sorgt für Begeisterung. Einst war sie selbst Fan der Sendung und trat sogar als Verkäuferin auf. Nun gehört sie seit Anfang des Jahres fest zum Team - und wurde wunderbar wie in eine Familie aufgenommen.

"Bares für Rares" lud im Oktober zu einer Promi-Sonderausgabe ein. Mit dabei waren unter anderem die YouTuber Niklas und David, die als Duo "Die Dudes" auftreten. Wir schauen hinter die Kulissen. 22.10.2025 | 4:06 min

Larissa Marolt bringt ein Stück Kaisergeschichte mit

Traditionell ist in der Weihnachtssendung auch eine Prominente zu Gast. Dieses Jahr: Larissa Marolt, bekannt aus "Germany’s Next Topmodel". Sie ist inzwischen ausgebildete Schauspielerin mit Stationen in New York und Berlin. Bald ist sie im ZDF in einer neuen Folge von "Inga Lindström" zu sehen.

Sie bringt ein besonderes Erinnerungsstück aus Österreich mit: eine Anstecknadel, die Kaiser Franz Joseph loyalen Untertanen schenkte. Mit Diamanten besetzt - entsprechend hoch ist Larissas Wunschpreis: 7.000 Euro.

Sissi ist die berühmteste Gestalt der Habsburger Dynastie: die 'Kaiserin wider Willen'. 01.01.2016 | 5:01 min

Expertin Heide Rezepa-Zabel bewertet das Stück jedoch anders: Der Goldanteil ist gering, der Wert liegt ihrer Einschätzung nach bei rund 2.500 Euro. Dennoch erhält Larissa die Händlerkarte - sie möchte das Familienerbstück unbedingt verkaufen.

Die "Bares für Rares"-Weihnachtssendung

Wie endet Larissa Marolts Verkaufsabenteuer? Und welchen Preis erzielt das Meissener Drüselkästchen? All diese Fragen löst "Bares für Rares" am heutigen Mittwochabend um 20:15 Uhr, wenn Horst Lichter durch die besondere Weihnachtssendung von Schloss Drachenburg führt.