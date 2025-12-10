XXL-Weihnachtssendung mit Horst Lichter:Welche "Bares für Rares"-Objekte besonders begeistern
Festliche Atmosphäre bei Horst Lichter in der Weihnachtssendung von "Bares für Rares". Warum die Expertin Annika Raßbach aufgeregt ist und was Promi-Gast Larissa Marolt mitbringt.
Wenn auf Schloss Drachenburg die Rentiere leuchten, weiß man: Es ist wieder Zeit für die große Weihnachtssendung von "Bares für Rares".
Wir verraten ein Geheimnis: Obwohl die Sendung bereits Mitte Oktober aufgezeichnet wird, gelingt es Moderator Horst Lichter und dem gesamten Team jedes Jahr, eine warme, festliche Atmosphäre zu schaffen. Dabei kommt das Team auch in Weihnachtsstimmung, verrät Lichter.
Außergewöhnliche Objekte und große Überraschungen
Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten sieben exquisite Stücke. Unter anderem bringen Beate und Heidelinde ein außergewöhnliches Mitbringsel mit: ein Drüselkästchen aus Meissener Porzellan aus dem 19. Jahrhundert - ein filigraner Aufbewahrungsschatz für Nähutensilien.
Die Händler sind begeistert. Beate und Heidelinde schätzen ihren Schatz eher vorsichtig auf 3.000 Euro - viel zu niedrig, wie man schon vorab verraten darf.
Expertin Annika Raßbach erstmals in der Weihnachtssendung
In diesem Jahr ist erstmals die neue Expertin Annika Raßbach dabei - und für sie geht damit ein persönlicher Traum in Erfüllung. Der Zauber der besonderen Kulisse habe sie sofort überwältigt.
Das rund 100 Jahre alte Steiff-Tretauto, das Annika als ihr erstes Weihnachtsobjekt begutachtet, sorgt für Begeisterung. Einst war sie selbst Fan der Sendung und trat sogar als Verkäuferin auf. Nun gehört sie seit Anfang des Jahres fest zum Team - und wurde wunderbar wie in eine Familie aufgenommen.
Larissa Marolt bringt ein Stück Kaisergeschichte mit
Traditionell ist in der Weihnachtssendung auch eine Prominente zu Gast. Dieses Jahr: Larissa Marolt, bekannt aus "Germany’s Next Topmodel". Sie ist inzwischen ausgebildete Schauspielerin mit Stationen in New York und Berlin. Bald ist sie im ZDF in einer neuen Folge von "Inga Lindström" zu sehen.
Sie bringt ein besonderes Erinnerungsstück aus Österreich mit: eine Anstecknadel, die Kaiser Franz Joseph loyalen Untertanen schenkte. Mit Diamanten besetzt - entsprechend hoch ist Larissas Wunschpreis: 7.000 Euro.
Expertin Heide Rezepa-Zabel bewertet das Stück jedoch anders: Der Goldanteil ist gering, der Wert liegt ihrer Einschätzung nach bei rund 2.500 Euro. Dennoch erhält Larissa die Händlerkarte - sie möchte das Familienerbstück unbedingt verkaufen.
Die "Bares für Rares"-Weihnachtssendung
Wie endet Larissa Marolts Verkaufsabenteuer? Und welchen Preis erzielt das Meissener Drüselkästchen? All diese Fragen löst "Bares für Rares" am heutigen Mittwochabend um 20:15 Uhr, wenn Horst Lichter durch die besondere Weihnachtssendung von Schloss Drachenburg führt.
Mehr Panorama-News
Nachrichten | hallo deutschland:Mit Kronprinzessin Victoria über den Wolkenvon Caroline HermannVideo0:51
Nachrichten | hallo deutschland:Pamela Anderson spricht über Liebes-Gerüchtevon Caroline HermannVideo0:52
Nachrichten | hallo deutschland:Weihnachtsspecial bei "Bares für Rares"von Ina BaltesVideo5:17
Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William feiert Jubiläum als Schirmherrvon Caroline HermannVideo0:45