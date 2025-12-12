Söder stellt deutsche ESC-Absage in den Raum - Debatte um Israel

Diskussion um Teilnahme Israels:Söder stellt ESC-Teilnahme Deutschlands infrage
CSU-Chef Markus Söder hat eine Absage Deutschlands am Eurovision Song Contest ins Spiel gebracht. Das tat er angesichts der harschen Diskussion um die Teilnahme Israels.
CSU-Chef Markus Söder hat die Teilnahme Deutschlands am Eurovision Song Contest (ESC) infrage gestellt. "Wenn ich jetzt erlebe, wie auch in Europa darüber diskutiert wird, Boykott des ESC, des European Song Contest, weil Israel teilnimmt", sagte Söder und ergänzte:
Das sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede auf dem Parteitag der CSU in München. Söder reagierte damit auf die Ankündigung mehrerer Länder, nicht am ESC teilnehmen zu wollen, weil Israel teilnehmen darf. "Wir stehen zu Israel", sagte Söder.
Mehrere Länder boykottieren ESC
Wegen einer möglichen Teilnahme Israels kündigte zuletzt Island an, den Eurovision Song Contest 2026 in Österreich zu boykottieren. Zuvor hatten bereits die zuständigen Sender aus Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden einen ESC-Boykott angekündigt.
