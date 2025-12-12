Söder stellt deutsche ESC-Absage in den Raum - Debatte um Israel

  3. Merkliste
Diskussion um Teilnahme Israels:Söder stellt ESC-Teilnahme Deutschlands infrage

CSU-Chef Markus Söder hat eine Absage Deutschlands am Eurovision Song Contest ins Spiel gebracht. Das tat er angesichts der harschen Diskussion um die Teilnahme Israels.

Markus Söder hat Deutschlands Teilnahme am Eurovision Song Contest infrage gestellt, betonte aber, hinter Israel zu stehen. Er kritisierte die Zahlungen und geringen Gewinnchancen.

CSU-Chef Markus Söder hat die Teilnahme Deutschlands am Eurovision Song Contest (ESC) infrage gestellt. "Wenn ich jetzt erlebe, wie auch in Europa darüber diskutiert wird, Boykott des ESC, des European Song Contest, weil Israel teilnimmt", sagte Söder und ergänzte:

Freunde, wenn sie es nicht wollen, dann machen wir es halt auch nicht. Wir gewinnen eh nie, müssen eh nur alles zahlen.

Markus Söder, CSU-Vorsitzender

Das sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede auf dem Parteitag der CSU in München. Söder reagierte damit auf die Ankündigung mehrerer Länder, nicht am ESC teilnehmen zu wollen, weil Israel teilnehmen darf. "Wir stehen zu Israel", sagte Söder.

Israel darf beim Eurovision Song Contest 2026 antreten. Die Niederlande werden deshalb nicht in Wien dabei sein. Auch Spanien und Irland haben ihre Teilnahme abgesagt.

Mehrere Länder boykottieren ESC

Wegen einer möglichen Teilnahme Israels kündigte zuletzt Island an, den Eurovision Song Contest 2026 in Österreich zu boykottieren. Zuvor hatten bereits die zuständigen Sender aus Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden einen ESC-Boykott angekündigt.

Quelle: dpa

Quelle: dpa
Über diesese Thema berichtete ZDFheute Xpress am 12.12.2025 um 23:24 Uhr.
Markus Söder

