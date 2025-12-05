ESC-Gastgeber kritisieren Boykott nach Streit um Israel-Teilnahme

Israel darf am Eurovision Song Contest 2026 in Wien teilnehmen. Einige Länder wollen dem Wettbewerb fernbleiben – als Protest. Gastgeber Österreich hat dafür kein Verständnis.

Österreich als Gastgeber für den Eurovision Song Contest 2026 freut sich auf die Teilnahme Israels und zeigt wenig Verständnis für Boykott-Ankündigungen aus mehreren europäischen Ländern. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sagte, er sei generell "skeptisch, was den Boykott von Künstlerinnen und Künstlern angeht - insbesondere, wenn es ihre Herkunft betrifft".

Kritisch äußerte sich auch Österreichs öffentlich-rechtlicher Sender ORF, der den ESC am 16. Mai in Wien organisiert. Zugleich offenbart die Entscheidung für Israels Teilnahme eine tiefe Spaltung zwischen den Mitgliedssendern der Europäischen Rundfunkunion (EBU).

Israel darf in Wien antreten - Länder sagen Teilnahme ab

Wegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg hatten einige Sender den Ausschluss des Landes vom ESC gefordert. Unter anderem Deutschland stellte sich dagegen. Am Donnerstag stimmten die Mitgliedssender der EBU in Genf zwar nicht direkt über die Teilnahme Israels ab, sondern über eine Änderung der Abstimmungs- und Werberegeln für den Song Contest.

Die mehrheitlich angenommene Änderung bedeutet nach Angaben der EBU aber, dass alle Länder an dem Musikwettbewerb teilnehmen könnten, die das wünschten. Damit steht einer Teilnahme Israels am nächsten ESC nichts mehr im Weg.

Die Sender aus Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden kündigten daraufhin den Boykott der Veranstaltung an. Auch Belgien, Island, Schweden und Finnland erwägen einen solchen Schritt.

Gastgeberland Österreich stellt sich an Seite Israels

ORF-Intendant Roland Weißmann bedauerte den Boykott. Es seien Künstler, nicht Länder, die am ESC teilnähmen.

Ich sehe den Eurovision Song Contest in Wien als Chance, das Verbindende vor das Trennende zu stellen. „ Roland Weißmann, ORF-Intendant

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig teilte mit, er begrüße die Entscheidung zu Israels Teilnahme ausdrücklich. "Israelische Künstler*innen sollen und werden bei uns immer ihre Darbietungen durchführen können."

Spanien ist einer der wichtigsten ESC-Geldgeber

Seit Beginn des Gaza-Kriegs 2023 überschattet der Nahost-Konflikt den ESC. Sowohl beim Wettbewerb in Malmö 2024 als auch in Basel 2025 gab es israelkritische Demonstrationen auf den Straßen und vereinzelt auch Pfiffe und Buhrufe im Saal gegen die israelischen Auftritte.

Die Spanier gehören wie Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich zu den fünf wichtigsten Geldgebern der Veranstaltung. Welche Auswirkungen die Boykott-Ankündigungen auf den Wettbewerb haben werden, ist noch ungewiss. Die Zahl der Teilnehmerländer variiert beim ESC jedes Jahr.