Entscheidung der Veranstalter:Israel darf beim ESC 2026 starten
von Dominik Rzepka
Kein Ausschluss: Israel darf beim Eurovision Song Contest 2026 antreten. Die Niederlande will den ESC in Wien nun boykottieren, andere Länder wie Spanien ebenfalls.
Die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter des ESC hat entschieden: Israel wird nicht vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Das hat der niederländische ESC-Sender Avratos mitgeteilt.
Länder wie Spanien, Irland und die Niederande hatten einen Ausschluss Israels gefordert, sie kritisieren das Vorgehen Israels in Gaza.
Niederlande boykottieren ESC 2026
Sie hatten argumentiert, dass Russland wegen des Angriffkriegs auf die Ukraine 2022 vom ESC ausgeschlossen wurde. Mit ihrer Position konnten sie sich allerdings nicht durchsetzen.
Die Niederlande werden als Konsequenz aus der Entscheidung nicht beim ESC 2026 in Wien antreten. In einem Statement teilte der zuständige Sender Avratos mit:
Auch Spanien und Irland sagen Teilnahme ab
Unter anderem Deutschland, die Schweiz und ESC-Gastgeber Österreich hatten sich für einen Verbleib Israels beim ESC ausgesprochen. In Deutschland gab es auch Stimmen, die einen Rückzug Deutschlands ins Spiel gebracht hatten, sollte Israel tatsächlich ausgeschlossen werden.
Neben den Niederlanden haben auch Spanien und Irland ihre Teilnahme 2026 abgesagt. Sie hatten ebenfalls im Vorfeld mit einem Boykott gedroht, für den Fall, dass Israel am Wettbewerb teilnehmen dürfe.
Experte sieht ESC verändert
"Das könnte bedeuten, dass das Teilnehmerfeld im nächsten Jahr ganz anders aussieht als gewohnt", sagt Journalist Daniel Kähler, der seit Jahren für den ARD-Hörfunk über den ESC berichtet.
Der nächste ESC findet im Mai 2026 in Wien statt, nachdem der österreichische Sänger JJ den ESC in diesem Jahr mit dem Song "Wasted Love" gewinnen konnte - vor Israel. Deutschland ist als eines der fünf großen Länder für das Finale gesetzt.
Eurovision Song Contest:Der Fall Israel: Warum der ESC sein Votingsystem ändertvon Dominik Rzepka
Eurovision Song Contest 2026 in Wien:Österreichs Kanzler für ESC-Teilnahme Israelsmit Video2:13
Nachrichten | heute:Österreich gewinnt den ESC 2025von A.-M. Schuck / L. HoubenVideo1:57
- Exklusiv
Eurovision Song Contest:Weimer: ESC-Ausschluss Israels wäre "abstoßend"von Dominik Rzepka