Eurovision Song Contest:Der Fall Israel: Warum der ESC sein Votingsystem ändert
von Dominik Rzepka
Nur noch zehn statt 20 Anrufe pro Zuschauer und weniger Werbung für Künstler und Länder: Der ESC ändert sein Votingsystem. Warum das auch mit der Teilnahme Israels zu tun hat.
Es war schon auffällig. Beim Eurovision Song Contest im Mai hat Israel die meisten Stimmen vom Publikum erhalten. 297 Punkte von den Zuschauern, die per Telefon und App für das Land abgestimmt hatten.
Hätte nur das Publikum entschieden, hätte die israelische Künstlerin Yuval Raphael den ESC gewonnen - und nicht der österreichische Sänger JJ mit dem Titel "Wasted love".
Grund dafür: Bei den Jurys, die zur Hälfte über den Sieg entscheiden, war Israel durchgefallen. Nur 60 Punkte von den Experten, nur Platz 15 im Juryvoting. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hatte die Jurys dafür scharf kritisiert:
Israels Teilnahme sorgte für Kritik
Dabei haben die Jurys den israelischen Song vielleicht etwas realistischer eingeschätzt, als das Publikum. Besonders stark oder innovativ war "New Day will rise" laut Beobachtern nicht gerade.
Und so stellte sich auch die Frage, ob nicht eher die Zuschauer politisch abgestimmt hatten. Denn auch in diesem Jahr gab es eine hitzige Debatte über die Teilnahme Israels, es gab Boykottaufrufe wegen des Vorgehens in Gaza.
Hatten Zuschauer also auch aus Unterstützung für Israel angerufen? Um damit gegen die Boykottaufrufe zu protestieren? Auch von den deutschen Zuschauern gab es 12 Punkte für Israel.
So ändert der ESC das Voting
Israel hat im Vorfeld der Abstimmung Werbung geschaltet. In den sozialen Medien gab es Aufrufe, für Israel anzurufen. Das war in diesem Jahr bis zu 20 Mal pro Zuschauer möglich - eine unfaire Einflussnahme?
Jedenfalls reagiert der ESC jetzt. In einem Statement vom Freitag teilen die Veranstalter mit, das Votingsystem ändern zu wollen. Wichtigste Neuerung:
So soll offenbar verhindert werden, dass Gruppen von Zuschauern 20 Mal für dasselbe Land anrufen und damit die Abstimmung verzerrt wird. Zudem sollen Jurys 2026 auch wieder in den Halbfinals mitentscheiden, anders als 2025. Unverändert bleibt, dass Publikum und Jurys je zur Hälfte über den Sieger entscheiden.
Weniger Werbung durch Regierungen
Außerdem werden die Abstimmungsregeln "gestärkt, um den Wettbewerb weiter vor Versuchen der unfairen Einflussnahme auf das Voting zu schützen".
Konkret geht es um Werbung für die Künstlerinnen und Künstler. Sie müsse "angemessen" sein, heißt es.
Damit reagieren die ESC-Veranstalter auf explizite Kritik an Werbung für die israelische Künstlerin in diesem Jahr. Unter anderem der belgische ESC-Sender hatte sich darüber beschwert und sogar mit einem Rückzug vom ESC gedroht.
Wird Israel vom ESC 2026 ausgeschlossen?
Nach wie vor überlagert die Debatte um Israels Teilnahme den ESC 2026 in Wien. Mehrere Länder wie Spanien und die Niederlande haben angekündigt, den ESC 2026 zu boykottieren, sollte Israel teilnehmen.
Anfang Dezember werden die ESC-Veranstalter die Frage diskutieren. In Deutschland gibt es Stimmen, die sich für einen Boykott aussprechen, sollte Israel tatsächlich ausgeschlossen werden.
Die Änderung des Votingsystems dürfte der Versuch der ESC-Veranstalter sein, auf Israels Kritiker zuzugehen. Ob das reicht? Das ist derzeit offen.
