Mit "Ein bisschen Frieden" wurde Nicole als Jugendliche berühmt. In der "Giovanni Zarrella Show" dankte sie ihrem Mentor Ralph Siegel - und erinnerte an die Aktualität des Hits.

Mehr als 43 Jahre ist es her, dass Nicole beim Grand Prix Eurovision De La Chanson, (heute ESC) mit "Ein bisschen Frieden" gewann. Komponist Ralph Siegel und die damals 17-Jährige holten den Titel zum ersten Mal nach Deutschland - und gingen mit dem von Bernd Meinungen geschriebenen Lied in die Geschichtsbücher ein.

Nun haben sich die beiden im ZDF bei der "Giovanni Zarrella Show" wiedergesehen und für emotionale Momente gesorgt. Denn die Show stand unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" - und das tat Nicole an den 80-jährigen Siegel gerichtet.

Nicole sang Auszüge aus "Mit dir vielleicht", "Ich hab' dich doch lieb" und "Ein bisschen Frieden". Quelle: ZDF/Sascha Baumann

Nicole erinnert an Sieg beim Grand Prix

Bevor sie ein Medley aus von Siegel komponierten Songs sang, erinnerte sie an den Sieg 1982 im englischen Harrogate. Mit wackeliger Stimme sagte Nicole: "Du, Bernd und ich, wir haben Musikgeschichte geschrieben".

Ich hatte ein Friedenslied im Gepäck nach Harrogate, mehr hatte ich nicht. Und doch sang ich an diesem Abend 750 Millionen Menschen aus dem Herzen. „ Nicole, Sängerin

Nach mehr als vier Jahrzehnten habe das Lied nichts von seiner Aktualität verloren. "Und das wird wohl auch immer so bleiben. Die Menschen wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich Frieden in der Welt."

Danke für dieses Jahrhundertlied, das damals wie heute so vielen Menschen immer noch aus dem Herzen mit der gleichen Intensität spricht. Das schaffen ganz wenige Lieder und dafür danke ich ganz herzlich. „ Nicole, Sängerin

Siegel ist Rekordhalter beim ESC

Nach dem Auftritt fielen sich die Sängerin und der gesundheitlich angeschlagene Komponist lange in die Arme. Nicole stiegen Tränen in die Augen, die Szene rührte viele Menschen im Publikum.

Auch Siegel bedankte sich bei Nicole: "Wir haben so viele schöne Jahre zusammen verbracht", sagte er vor dem Auftritt. "Danke für alles, was ich machen durfte." Mit 25 Teilnahmen für sechs verschiedene Länder ist Siegel Rekordhalter bei dem im kommenden Jahr zum 70. Mal stattfindenden Wettbewerb. Zehnmal schafften es Siegel-Lieder in die Top Ten.