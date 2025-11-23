"Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF:Nicole und Ralph Siegel rühren Fans bei emotionalem Wiedersehen
von Katia Rathsfeld
Mit "Ein bisschen Frieden" wurde Nicole als Jugendliche berühmt. In der "Giovanni Zarrella Show" dankte sie ihrem Mentor Ralph Siegel - und erinnerte an die Aktualität des Hits.
Mehr als 43 Jahre ist es her, dass Nicole beim Grand Prix Eurovision De La Chanson, (heute ESC) mit "Ein bisschen Frieden" gewann. Komponist Ralph Siegel und die damals 17-Jährige holten den Titel zum ersten Mal nach Deutschland - und gingen mit dem von Bernd Meinungen geschriebenen Lied in die Geschichtsbücher ein.
Nun haben sich die beiden im ZDF bei der "Giovanni Zarrella Show" wiedergesehen und für emotionale Momente gesorgt. Denn die Show stand unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" - und das tat Nicole an den 80-jährigen Siegel gerichtet.
Nicole erinnert an Sieg beim Grand Prix
Bevor sie ein Medley aus von Siegel komponierten Songs sang, erinnerte sie an den Sieg 1982 im englischen Harrogate. Mit wackeliger Stimme sagte Nicole: "Du, Bernd und ich, wir haben Musikgeschichte geschrieben".
Nach mehr als vier Jahrzehnten habe das Lied nichts von seiner Aktualität verloren. "Und das wird wohl auch immer so bleiben. Die Menschen wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich Frieden in der Welt."
Siegel ist Rekordhalter beim ESC
Nach dem Auftritt fielen sich die Sängerin und der gesundheitlich angeschlagene Komponist lange in die Arme. Nicole stiegen Tränen in die Augen, die Szene rührte viele Menschen im Publikum.
Auch Siegel bedankte sich bei Nicole: "Wir haben so viele schöne Jahre zusammen verbracht", sagte er vor dem Auftritt. "Danke für alles, was ich machen durfte." Mit 25 Teilnahmen für sechs verschiedene Länder ist Siegel Rekordhalter bei dem im kommenden Jahr zum 70. Mal stattfindenden Wettbewerb. Zehnmal schafften es Siegel-Lieder in die Top Ten.
