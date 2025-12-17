Rosa von Praunheim ist tot

Der als Holger Radtke geborene Filmemacher schrieb mit mehr als 150 Kurz- und Langfilmen Filmgeschichte. Gleichzeitig wurde er zum Wegbereiter der Schwulenbewegung in Deutschland. Anfang der 70er Jahre sorgte seine Filmdokumentation "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" für Aufsehen, mit der er als erster Filmemacher das damals verdrängte Thema Homosexualität in die öffentliche Diskussion einbrachte. Der Streifen "Die Bettwurst" von 1971 gilt als Kultfilm.