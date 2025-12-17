Schwulenaktivist wurde 83 Jahre alt:Filmemacher Rosa von Praunheim ist tot
Er galt als Wegbereiter der Schwulenbewegung in Deutschland: Jetzt ist der Filmemacher Rosa von Praunheim im Alter von 83 Jahren gestorben, wie mehrere Medien berichteten.
Der Regisseur, Autor und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim ist tot. Das berichteten am Mittwoch mehrere Medien übereinstimmend. Erst vergangene Woche hatte der 83-Jährige seinen langjährigern Lebensgefährten Oliver Sechting geheiratet.
Der als Holger Radtke geborene Filmemacher schrieb mit mehr als 150 Kurz- und Langfilmen Filmgeschichte. Gleichzeitig wurde er zum Wegbereiter der Schwulenbewegung in Deutschland. Anfang der 70er Jahre sorgte seine Filmdokumentation "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" für Aufsehen, mit der er als erster Filmemacher das damals verdrängte Thema Homosexualität in die öffentliche Diskussion einbrachte. Der Streifen "Die Bettwurst" von 1971 gilt als Kultfilm.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.