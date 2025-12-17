Ukraine und russisches Vermögen: Merz gibt Regierungserklärung ab

Merz gibt Regierungserklärung ab:Wie weiter mit Russlands Vermögen in der EU?
Vor dem EU-Gipfel gibt Kanzler Merz heute eine Regierungserklärung ab. Im Bundestag will er für Zustimmung werben, das eingefrorene russische Vermögen für die Ukraine zu nutzen.
Wird das in der EU eingefrorene russische Staatsvermögen für die Unterstützung der Ukraine genutzt? Darüber beraten ab Donnerstag die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich an die Spitze der Befürworter gesetzt. Kurz vor dem wichtigen EU-Gipfel wird er heute Nachmittag im Bundestag eine Regierungserklärung zu dem Treffen abgeben. Es wird erwartet, dass Merz eindringlich um Zustimmung zur Nutzung der russischen Gelder als Sicherheit für die Ukraine werben wird.
"Schicksalswoche" für Europa?
Während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte Merz am Montag betont, dass es um eine "Schlüsselfrage" für die EU gehe, die jetzt gelöst werden müsse. Wenn das nicht geschehe, sei die Handlungsfähigkeit Europas "massiv beschädigt".
Die Ukraine müsse dann fürchten, dass die finanzielle und militärische Unterstützung aus der EU nach und nach versiegt, warnte Merz. In Regierungskreisen ist sogar von einer "Schicksalswoche" für Europa die Rede.
Unterstützung der USA, aber auch in Europa schwindet
Auf die USA kann die Ukraine nicht mehr zählen, weil US-Präsident Donald Trump kein Geld mehr für sie ausgeben will. Bleiben die europäischen Verbündeten, von denen die Ukraine ab dem zweiten Quartal des nächsten Jahres frisches Geld brauchen wird.
Die erforderlichen Mittel über die EU anders zu organisieren als über das russische Staatsvermögen, gilt derzeit als nicht möglich. Denn dafür bräuchte es eine einstimmige Entscheidung der 27 EU-Staaten - Länder wie Ungarn und Tschechien haben jedoch bereits angekündigt, weitere Hilfen nicht mitzutragen.
Die Unterstützung müsste dann durch die einzelnen Mitgliedsstaaten geleistet werden. Und in denen schwindet nach fast vier Jahren Krieg die Akzeptanz dafür, den Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer weiter zu finanzieren.
Merz: Chancen auf Einigung "fifty-fifty"
Gegen die Nutzung des russischen Vermögens gibt es rechtliche und politische Bedenken - vor allem in Belgien, wo die rund 185 Milliarden Euro der russischen Staatsbank lagern. Beim letzten Gipfel im Oktober kam es wegen des massiven Widerstands des belgischen Ministerpräsidenten Bart de Wever nicht zu einer Einigung.
In der EU sind 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank und 24,9 Milliarden Euro an privaten russischen Vermögen eingefroren. Der größte Teil (185 Milliarden Euro) dieser Gelder liegt bei Euroclear in Brüssel.
Euroclear ist ein internationales Finanzinstitut mit Sitz in Brüssel, eine Wertpapierverwahrstelle. Es lagert und verwaltet Anleihen, Aktien und andere Vermögenswerte.
Im ZDF-Interview räumte der Kanzler am Dienstagabend ein, dass die juristischen Bedenken zwar ausgeräumt werden könnten, die politischen Bedenken aber bestehen blieben und gemeinsam überwunden werden müssten.
Die Chance auf eine Einigung stehe bei "fifty-fifty", sagte Merz in dem Interview. Er mahnte erneut eine "klare europäische Haltung" gegenüber Russland an.
Vor der Regierungserklärung wird Merz eine gute Stunde von den Abgeordneten befragt - ohne thematische Vorgaben.