Bundeskanzler Merz als Dealmaker?

Europa sitzt wieder mit am Verhandlungstisch, wenn über Frieden und Freiheit in der Ukraine verhandelt wird. Und Deutschland beweist: es ist eine Führungsmacht.

Für Friedrich Merz waren die letzte Tage wohl ein voller Erfolg. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine, den amerikanischen Unterhändlern und Europa hat er orchestriert. Ziel: Frieden und Freiheit für die Ukraine. Gemessen an der Zufriedenheit, die alle Beteiligten gestern ausstrahlten, scheinen die Gespräche richtig gut gelaufen zu sein.

Für Selenskyj, weil er seine Position verständlich machen konnte. Für die Amerikaner, weil sie an einigen Stellen markieren konnten, was sie für unerlässlich halten. Und für Merz, weil er - als Gastgeber, als Moderator - Europa zurück an den gemeinsamen Verhandlungstisch gebracht hat.