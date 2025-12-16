Merz im ZDF: Ukraine könnte wie Nato-Territorium geschützt werden

Was nun...? - Merz über neue US-Position:Ukraine könnte wie Nato-Territorium geschützt werden
von Oliver Klein
Kanzler Merz sieht die Gespräche zur Ukraine auf gutem Weg. Im ZDF äußerte er sich zu neuen Vereinbarungen zu Sicherheitsgarantien. Doch heikle Entscheidungen stehen noch aus.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat im ZDF die jüngste diplomatische Offensive in Berlin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine als großen Erfolg gewertet. In der Sendung "Was nun, Herr Merz?" ging es insbesondere um neue Sicherheitsgarantien für Kiew, die heikle Territorialfrage sowie den Einsatz des eingefrorenen russischen Staatsvermögens zur Unterstützung der Ukraine. Das sagte Merz...
... zu Sicherheitsgarantien und US-Unterstützung
Der Kanzler hob hervor, dass man durch die Gespräche "einen deutlichen Schritt weitergekommen" sei - insbesondere hinsichtlich der Bereitschaft der USA, gemeinsam mit den Europäern Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand zu geben.
"Wir haben sogar über Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien gesprochen", sagte Merz mit Blick auf die Beistands-Vereinbarung im Nato-Vertrag, die im Artikel 5 geregelt ist.
Im Rahmen dieser Zusagen könne man "zum Beispiel eine entmilitarisierte Zone zwischen den Kriegsparteien absichern", so Merz. "Und sehr konkret: Wir würden auch entsprechende russische Übergriffe und Angriffe erwidern". So weit sei man jedoch noch nicht.
... zu Gebietsabtretungen der Ukraine
Zur heiklen Frage des Gebietsverzichts äußerte sich Kanzler Merz differenziert. Er stellte fest, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit sei, die jetzige sogenannte "Kontaktlinie" - wie Merz den Frontverlauf bezeichnete - als Grundlage für einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Damit würde die Ukraine de facto anerkennen, dass das Territorium zunächst russisch besetzt sei.
Eine juristische Anerkennung der Gebietsabtretungen stünde jedoch im Widerspruch zur ukrainischen Verfassung. Merz betonte nachdrücklich, die Entscheidung über territoriale Fragen müsse die Ukraine selbst treffen.
Die Ukraine verlange die genannten Sicherheitsgarantien richtigerweise für den Fall, dass sie auf Territorium verzichten müsse, um nicht die Fehler des Minsker Abkommens von 2014 zu wiederholen. "Damals hat man Russland vertraut." Was daraus geworden sei, sehe man spätestens seit 2022, so Merz.
... zur Nutzung eingefrorenen russischen Staatsvermögens
Ein entscheidendes Druckmittel gegenüber Russland ist die Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens. Der erste Teilplan, die dauerhafte sogenannte "Immobilisierung" des Vermögens in Europa, sei bereits beschlossen, sodass Russland vor Kriegsende nicht mehr darauf zugreifen könne, erklärte Merz. Die Zinserträge würden der Ukraine zur Verfügung gestellt.
Nun müsse der zweite Teilplan umgesetzt werden, der die Nutzung dieser Mittel zur dauerhaften Unterstützung der Ukraine ermögliche, beispielsweise durch ein abgesichertes Darlehen.
Merz räumte ein, dass die juristischen Bedenken zwar ausgeräumt werden könnten, die politischen Bedenken aber bestehen blieben und gemeinsam überwunden werden müssten. Er zeigte Verständnis für die Vorbehalte, insbesondere die der belgischen Regierung, sagte aber auch, man müsse jetzt handeln, um den Druck zu erhöhen.
Die Chancen, dass dazu eine politische Entscheidung getroffen werde, schätzte Merz vorsichtig ein: "Fifty-fifty, dass wir das hinbekommen."