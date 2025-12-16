Merz im ZDF: Ukraine könnte wie Nato-Territorium geschützt werden

Kanzler Merz sieht die Gespräche zur Ukraine auf gutem Weg. Im ZDF äußerte er sich zu neuen Vereinbarungen zu Sicherheitsgarantien. Doch heikle Entscheidungen stehen noch aus.

Was nun...? - Merz über neue US-Position

Nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin: Wie tragfähig sind die Ergebnisse und wir wird Russland reagieren? Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek an den Bundeskanzler. 16.12.2025 | 24:37 min

Bundeskanzler Friedrich Merz hat im ZDF die jüngste diplomatische Offensive in Berlin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine als großen Erfolg gewertet. In der Sendung "Was nun, Herr Merz?" ging es insbesondere um neue Sicherheitsgarantien für Kiew, die heikle Territorialfrage sowie den Einsatz des eingefrorenen russischen Staatsvermögens zur Unterstützung der Ukraine. Das sagte Merz...

... zu Sicherheitsgarantien und US-Unterstützung

Der Kanzler hob hervor, dass man durch die Gespräche "einen deutlichen Schritt weitergekommen" sei - insbesondere hinsichtlich der Bereitschaft der USA, gemeinsam mit den Europäern Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand zu geben.

"Wir haben sogar über Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien gesprochen", sagte Merz mit Blick auf die Beistands-Vereinbarung im Nato-Vertrag, die im Artikel 5 geregelt ist.

Dass die Amerikaner eine solche Zusage gegeben haben, also die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstandes so zu schützen, als ob sie Nato-Territorium wäre, das finde ich ist eine beachtliche neue Position der Vereinigten Staaten von Amerika. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Nach den Beratungen in Berlin sehen viele den Ball nun bei Moskau. Russland lehnt eine Weihnachts-Waffenruhe ab und betont, den Krieg nur zu eigenen Bedingungen beenden zu wollen. 16.12.2025 | 1:33 min

Im Rahmen dieser Zusagen könne man "zum Beispiel eine entmilitarisierte Zone zwischen den Kriegsparteien absichern", so Merz. "Und sehr konkret: Wir würden auch entsprechende russische Übergriffe und Angriffe erwidern". So weit sei man jedoch noch nicht.

... zu Gebietsabtretungen der Ukraine

Zur heiklen Frage des Gebietsverzichts äußerte sich Kanzler Merz differenziert. Er stellte fest, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit sei, die jetzige sogenannte "Kontaktlinie" - wie Merz den Frontverlauf bezeichnete - als Grundlage für einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Damit würde die Ukraine de facto anerkennen, dass das Territorium zunächst russisch besetzt sei.

Eine juristische Anerkennung der Gebietsabtretungen stünde jedoch im Widerspruch zur ukrainischen Verfassung. Merz betonte nachdrücklich, die Entscheidung über territoriale Fragen müsse die Ukraine selbst treffen.

Wir können und wir werden nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg über territoriale Fragen dieses Landes entscheiden. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Nach den Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Berlin gibt es so viel Bewegung wie nie zuvor. Doch zentrale Fragen bleiben, etwa zur Absicherung eines Waffenstillstands. 16.12.2025 | 1:41 min

Die Ukraine verlange die genannten Sicherheitsgarantien richtigerweise für den Fall, dass sie auf Territorium verzichten müsse, um nicht die Fehler des Minsker Abkommens von 2014 zu wiederholen. "Damals hat man Russland vertraut." Was daraus geworden sei, sehe man spätestens seit 2022, so Merz.

... zur Nutzung eingefrorenen russischen Staatsvermögens

Ein entscheidendes Druckmittel gegenüber Russland ist die Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens. Der erste Teilplan, die dauerhafte sogenannte "Immobilisierung" des Vermögens in Europa, sei bereits beschlossen, sodass Russland vor Kriegsende nicht mehr darauf zugreifen könne, erklärte Merz. Die Zinserträge würden der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Nun müsse der zweite Teilplan umgesetzt werden, der die Nutzung dieser Mittel zur dauerhaften Unterstützung der Ukraine ermögliche, beispielsweise durch ein abgesichertes Darlehen.

In Kiew gibt es gemischte Reaktionen auf die Gespräche in Berlin über eine Waffenruhe in der Ukraine. „Die Territorialfrage ist der große Knackpunkt“, so ZDF-Reporter Timm Kröger. 16.12.2025 | 2:09 min

Merz räumte ein, dass die juristischen Bedenken zwar ausgeräumt werden könnten, die politischen Bedenken aber bestehen blieben und gemeinsam überwunden werden müssten. Er zeigte Verständnis für die Vorbehalte, insbesondere die der belgischen Regierung, sagte aber auch, man müsse jetzt handeln, um den Druck zu erhöhen.

Wenn wir jetzt nicht springen und jetzt nicht die Entscheidung treffen, die wir treffen könnten, um diesem Vormarsch der russischen Armee Einhalt zu gebieten, wann denn dann? „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Die Chancen, dass dazu eine politische Entscheidung getroffen werde, schätzte Merz vorsichtig ein: "Fifty-fifty, dass wir das hinbekommen."